Administrația Trump a lucrat în secret, în consultare cu Rusia, la elaborarea unui nou plan pentru încheierea războiului din Ucraina, au declarat oficiali americani și ruși pentru Axios.

Planul american în 28 de puncte este inspirat de succesul președintelui Trump în promovarea unui acord în Gaza. Un înalt oficial rus a declarat pentru Axios că este optimist în privința planului. Nu este încă clar cum vor reacționa Ucraina și susținătorii săi europeni.

Cele 28 de puncte ale planului se împart în patru categorii generale, au declarat surse pentru Axios: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea în Europa și relațiile viitoare ale SUA cu Rusia și Ucraina. Nu este clar cum abordează planul probleme controversate, cum ar fi controlul teritorial în estul Ucrainei, unde forțele ruse au avansat încet, dar controlează încă mult mai puțin teritoriu decât a cerut Kremlinul.

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, conduce elaborarea planului și a discutat pe larg despre acesta cu trimisul rus Kirill Dmitriev, a declarat un oficial american.

Dmitriev, care conduce fondul suveran de investiții al Rusiei și este, de asemenea, profund implicat în diplomația privind Ucraina, a declarat luni într-un interviu acordat Axios că a petrecut trei zile în discuții cu Witkoff și alți membri ai echipei lui Trump, când Dmitriev a vizitat Miami în perioada 24-26 octombrie.

Dmitriev și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale acordului deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”.

Witkoff trebuia să se întâlnească miercuri în Turcia cu președintele ucrainean Volodimri Zelenski, dar și-a amânat călătoria, au declarat oficiali ucraineni și americani.

Witkoff a discutat planul cu consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, într-o întâlnire care a avut loc la începutul acestei săptămâni în Miami, a confirmat un oficial ucrainean pentru Axios.

„Știm că americanii lucrează la ceva”, a spus oficialul ucrainean.

„Președintele a spus clar că este timpul să se oprească uciderile și să se încheie un acord pentru a pune capăt războiului. Președintele Trump crede că există o șansă de a pune capăt acestui război fără sens dacă se dă dovadă de flexibilitate”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Axios.

Dmitriev a declarat pentru Axios că ideea de bază era să se ia principiile pe care Trump și președintele rus Vladimir Putin le-au convenit în Alaska în august și să se elaboreze o propunere „pentru a aborda conflictul din Ucraina, dar și modul de restabilire a relațiilor dintre SUA și Rusia [și] de abordare a preocupărilor Rusiei în materie de securitate”. „De fapt, este un cadru mult mai larg, care spune, în esență, «Cum putem aduce, în sfârșit, o securitate durabilă în Europa, nu doar în Ucraina»”, a spus el.

Scopul este de a elabora un document scris în acest sens înainte de următoarea întâlnire dintre Trump și Putin, potrivit lui Dmitriev. Planurile pentru un summit la Budapesta între cei doi lideri rămân în așteptare, deocamdată.

Dmitriev a spus că acest efort nu are nicio legătură cu inițiativa condusă de Marea Britanie de a elabora un plan de pace pentru Ucraina similar celui pentru Gaza, care, potrivit lui, nu are nicio șansă de succes, deoarece nu ține cont de pozițiile Rusiei.

Trimisul rus a spus că partea americană este acum în proces de a explica „beneficiile” abordării sale actuale ucrainienilor și europenilor.

„Acest lucru se întâmplă pe fondul succeselor suplimentare înregistrate de Rusia pe câmpul de luptă”, a adăugat el, susținând că influența Moscovei este în creștere.

Oficialul american a confirmat că Casa Albă a început să informeze oficialii europeni despre noul plan, pe lângă ucrainieni. Acesta a declarat că Casa Albă consideră că există șanse reale de a obține sprijinul ucrainienilor și al europenilor și a afirmat că planul va fi adaptat pe baza contribuțiilor diferitelor părți.

„Considerăm că este momentul potrivit pentru acest plan. Dar ambele părți trebuie să fie practice și realiste”, a declarat oficialul american.

