Live TV

SUA nu mai dau vize persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului, combaterii dezinformării

Data publicării:
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
Departamentul de Stat al SUA. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia Images
Din articol
Criticile administrației Trump Vizele H-1B le permit angajatorilor americani să angajeze lucrători străini

Departamentul de Stat instruiește personalul său să respingă cererile de viză ale persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului sau în alte activități pe care administrația Trump le consideră „cenzură” a discursului americanilor, scrie NPR.

Directiva, trimisă marți într-o notă internă, se concentrează asupra solicitanților de vize H-1B pentru lucrători cu înaltă calificare, care sunt frecvent utilizate de companiile de tehnologie, printre alte sectoare. Nota a fost raportată pentru prima dată de Reuters; NPR a obținut, de asemenea, o copie.

„Dacă descoperiți dovezi că un solicitant a fost responsabil sau complice la cenzurarea sau tentativa de cenzurare a exprimării protejate în Statele Unite, trebuie să concluzionați că solicitantul nu este eligibil” pentru o viză, se arată în memoriu. Acesta se referă la o politică anunțată de secretarul de Stat Marco Rubio în luna mai, care restricționează eliberarea vizelor „funcționarilor străini și persoanelor care sunt complice la cenzurarea americanilor”.

Criticile administrației Trump

Administrația Trump a criticat vehement eforturile companiilor de tehnologie de a controla ceea ce oamenii au voie să posteze pe platformele lor și domeniul mai larg al încrederii și siguranței, termenul folosit în industria tehnologică pentru echipele care se concentrează pe prevenirea abuzurilor, fraudei, conținutului ilegal și a altor comportamente dăunătoare online.

Libertatea de exprimare și în special ceea ce se consideră a fi suprimarea vocilor conservatoare online reprezintă un punct central al politicii externe a administrației Trump, oficiali americani intervenind în repetate rânduri în politica europeană pentru a denunța ceea ce ei califică drept înlăturarea unor politicieni de dreapta, inclusiv în România, Germania și Franța, amintește Reuters.

Vizele H-1B le permit angajatorilor americani să angajeze lucrători străini

Vizele H-1B, care le permit angajatorilor americani să angajeze lucrători străini în domenii de specialitate, sunt cruciale pentru companiile de tehnologie americane, care recrutează masiv din țări precum India și China. Mulți dintre liderii acestor companii și-au exprimat sprijinul față de Trump la ultimele alegeri prezidențiale.

Mesajul trimis tuturor misiunilor americane pe 2 decembrie dispune ca funcționarii consulari americani să examineze CV-urile sau profilurile LinkedIn ale solicitanților H-1B - și ale membrilor familiei care ar călători cu aceștia - pentru a vedea dacă au lucrat în domenii care includ activități ca dezinformare, moderare de conținut, verificarea faptelor, conformitate și siguranță online, printre altele.

„Dacă descoperiți dovezi că un solicitant a fost responsabil sau complice la cenzură sau tentativă de cenzurare a exprimării protejate în Statele Unite, trebuie să procedați la o constatare a neeligibilității solicitantului”, în temeiul unui articol specific din Legea privind imigrația și cetățenia, se arată în mesaj.

Comunicatul electronic menționează că toți solicitanții de viză sunt supuși acestei politici, dar solicită o verificare sporită pentru solicitanții H-1B, având în vedere că aceștia au lucrat frecvent în sectorul tehnologic, 'inclusiv în companii de social media sau servicii financiare implicate în suprimarea exprimării protejate'.

„Trebuie să explorați cu atenție istoricul lor de angajare pentru a vă asigura că nu participă la astfel de activități”, insistă comunicatul.

Noile cerințe de verificare se aplică atât solicitanților noi, cât și celor care au depus deja aplicații.

„Nu susținem străinii care vin în Statele Unite pentru a lucra ca cenzori, punând botniță americanilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, adăugând că acesta nu comentează „presupuse documente scurse”.

„În trecut, președintele însuși a fost victima acestui tip de abuz când companii de social media i-au blocat conturile. Nu vrea ca și alți americani să sufere în acest fel. A le permite unor străini să desfășoare acest tip de cenzură ar insulta și ar prejudicia poporul american”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

În mai, secretarul de Stat Marco Rubio a amenințat cu interzicerea vizei pentru persoanele care cenzurează discursurile americanilor, inclusiv pe rețelele de socializare, și a sugerat că această politică ar putea viza oficiali străini care reglementează companiile de tehnologie din SUA. În plus, administrația Trump a înăsprit deja semnificativ verificările solicitanților de vize pentru studenți, ordonând funcționarilor consulari americani să examineze eventuale postări de pe rețelele de socializare care ar putea fi ostile Statelor Unite, iar în septembrie, în cadrul amplei sale represiuni contra imigrației, Trump a impus noi taxe pentru vizele H-1B.

Donald Trump și aliații săi republicani au acuzat în repetate rânduri administrația fostului președinte democrat Joe Biden că încurajează suprimarea libertății de exprimare pe platformele online, afirmații care s-au concentrat pe eforturile de a stopa afirmații false despre vaccinuri și alegeri, mai scrie Reuters.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii in drum spre scoala, excursie elevi
1
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
2
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
3
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
Hervis se retrage din România
5
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe îl trimite pe planeta Marte pe Elon Musk. De la ce a pornit totul
drapelul uniunii europene
SUA au făcut lobby pe lângă mai multe state europene pentru a se opune planului UE de a folosi activele rusești înghețate
Dmitri Medvedev
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a comentat pe X
Donald Tusk, premierul Poloniei
„Europa e cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, îi spune Tusk lui Trump, după atacul din partea SUA
Elon Musk
Elon Musk, enervat la culme de amenda primită de la CE, cere „abolirea UE”. Noua strategie de securitate a SUA i-a dat aripi
Recomandările redacţiei
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Alegeri București 2025. Votul a început la ora 07:00. Cine sunt cei...
xi jinping vorbeste la un congres la partidului comunist chinez
Strategia subtilă a Chinei, pe care Occidentul încă nu a descifrat-o...
coada la apa in campina unde e criza
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor...
navă militară americană lansează o rachetă
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva...
Ultimele știri
Explozie într-un apartament din Iași, din cauza unei butelii: un bărbat dus la spital cu arsuri
Sfânta Muceniță Filofteia 2025: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce obiceiuri trebuie să respecte credincioșii pe 7 decembrie
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour, despre cum a redescoperit dragostea la 74 de ani: „Sunt mai fericită decât am fost vreodată”
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a...
Adevărul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru...
Playtech
Ce suprafață încălzește un calorifer electric de 1500W. Cât te costă la factură dacă îl folosești 4 ore pe zi
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Ion Țiriac, onorat de către americani. Magnatul, chemat de urgență la Washington pentru a fi răsplătit
Newsweek
Viața la pensie. Petrecerea Sărbătorilor în singurătate afectează sănătatea pensionarilor. Cum schimbi asta?
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă