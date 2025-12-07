SUA nu mai dau vize persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului, combaterii dezinformării

Departamentul de Stat instruiește personalul său să respingă cererile de viză ale persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului sau în alte activități pe care administrația Trump le consideră „cenzură” a discursului americanilor, scrie NPR.

Directiva, trimisă marți într-o notă internă, se concentrează asupra solicitanților de vize H-1B pentru lucrători cu înaltă calificare, care sunt frecvent utilizate de companiile de tehnologie, printre alte sectoare. Nota a fost raportată pentru prima dată de Reuters; NPR a obținut, de asemenea, o copie.

„Dacă descoperiți dovezi că un solicitant a fost responsabil sau complice la cenzurarea sau tentativa de cenzurare a exprimării protejate în Statele Unite, trebuie să concluzionați că solicitantul nu este eligibil” pentru o viză, se arată în memoriu. Acesta se referă la o politică anunțată de secretarul de Stat Marco Rubio în luna mai, care restricționează eliberarea vizelor „funcționarilor străini și persoanelor care sunt complice la cenzurarea americanilor”.

Criticile administrației Trump

Administrația Trump a criticat vehement eforturile companiilor de tehnologie de a controla ceea ce oamenii au voie să posteze pe platformele lor și domeniul mai larg al încrederii și siguranței, termenul folosit în industria tehnologică pentru echipele care se concentrează pe prevenirea abuzurilor, fraudei, conținutului ilegal și a altor comportamente dăunătoare online.

Libertatea de exprimare și în special ceea ce se consideră a fi suprimarea vocilor conservatoare online reprezintă un punct central al politicii externe a administrației Trump, oficiali americani intervenind în repetate rânduri în politica europeană pentru a denunța ceea ce ei califică drept înlăturarea unor politicieni de dreapta, inclusiv în România, Germania și Franța, amintește Reuters.

Vizele H-1B le permit angajatorilor americani să angajeze lucrători străini

Vizele H-1B, care le permit angajatorilor americani să angajeze lucrători străini în domenii de specialitate, sunt cruciale pentru companiile de tehnologie americane, care recrutează masiv din țări precum India și China. Mulți dintre liderii acestor companii și-au exprimat sprijinul față de Trump la ultimele alegeri prezidențiale.

Mesajul trimis tuturor misiunilor americane pe 2 decembrie dispune ca funcționarii consulari americani să examineze CV-urile sau profilurile LinkedIn ale solicitanților H-1B - și ale membrilor familiei care ar călători cu aceștia - pentru a vedea dacă au lucrat în domenii care includ activități ca dezinformare, moderare de conținut, verificarea faptelor, conformitate și siguranță online, printre altele.



„Dacă descoperiți dovezi că un solicitant a fost responsabil sau complice la cenzură sau tentativă de cenzurare a exprimării protejate în Statele Unite, trebuie să procedați la o constatare a neeligibilității solicitantului”, în temeiul unui articol specific din Legea privind imigrația și cetățenia, se arată în mesaj.



Comunicatul electronic menționează că toți solicitanții de viză sunt supuși acestei politici, dar solicită o verificare sporită pentru solicitanții H-1B, având în vedere că aceștia au lucrat frecvent în sectorul tehnologic, 'inclusiv în companii de social media sau servicii financiare implicate în suprimarea exprimării protejate'.



„Trebuie să explorați cu atenție istoricul lor de angajare pentru a vă asigura că nu participă la astfel de activități”, insistă comunicatul.



Noile cerințe de verificare se aplică atât solicitanților noi, cât și celor care au depus deja aplicații.



„Nu susținem străinii care vin în Statele Unite pentru a lucra ca cenzori, punând botniță americanilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, adăugând că acesta nu comentează „presupuse documente scurse”.



„În trecut, președintele însuși a fost victima acestui tip de abuz când companii de social media i-au blocat conturile. Nu vrea ca și alți americani să sufere în acest fel. A le permite unor străini să desfășoare acest tip de cenzură ar insulta și ar prejudicia poporul american”, a subliniat purtătorul de cuvânt.



În mai, secretarul de Stat Marco Rubio a amenințat cu interzicerea vizei pentru persoanele care cenzurează discursurile americanilor, inclusiv pe rețelele de socializare, și a sugerat că această politică ar putea viza oficiali străini care reglementează companiile de tehnologie din SUA. În plus, administrația Trump a înăsprit deja semnificativ verificările solicitanților de vize pentru studenți, ordonând funcționarilor consulari americani să examineze eventuale postări de pe rețelele de socializare care ar putea fi ostile Statelor Unite, iar în septembrie, în cadrul amplei sale represiuni contra imigrației, Trump a impus noi taxe pentru vizele H-1B.



Donald Trump și aliații săi republicani au acuzat în repetate rânduri administrația fostului președinte democrat Joe Biden că încurajează suprimarea libertății de exprimare pe platformele online, afirmații care s-au concentrat pe eforturile de a stopa afirmații false despre vaccinuri și alegeri, mai scrie Reuters.

