SUA și Rusia, pe punctul de a încheia un acord crucial pentru prelungirea Tratatului nuclear New START

Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Rusia va exploata folosirea forței militare de către Trump în Venezuela și dorința sa de a conduce țara de la distanță pentru a-și justifica acțiunile agresive din Ucraina și din țările pe care Moscova le consideră parte din sfera sa de influență. Foto: Profimedia Images

Statele Unite şi Rusia sunt pe punctul de a încheia un acord în vederea unei prelungiri a Tratatului New START de control al armamentului nuclear, după expirarea acestuia joi, relatează AFP, citată de News.ro.

Casa Albă nu a comentat imediat aceste dezvăluiri, potrivit Axios, care citează trei surse apropiate negocierilor.

Tratatul New START – ultimul acord în domeniul controlului armamentului nuclear între Statele Unite şi Rusia – expiră joi.

Semnat în 2010, el limitează fiecare parte la 800 de lansatoare şi bombardiere grele şi la 1.500 de ogive strategice ofensive desfăşurate și prevede un mecanism de verificare.

Rusia anunţa, în februarie 2023, că îşi suspendă participarea la tratat, fără să se retragă în mod oficial din el, şi că avea să continue să respecte limitele prevăzute.

Moscova a acuzat atunci Washingtonul de obstrucţionarea unor inspecţii prevăzute în cadrul New START, suspendate în contextul războiului din Ucraina.

În septembrie 2025, preşedintele rus Vladimir Putin propunea Washingtonului o prelungire cu un an a tratatului, o propunere catalogată drept o „idee bună” de către omologul său american, Donald Trump, căreia Statele Unite i-au dat însă, până la urmă, un răspuns.

