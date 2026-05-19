Ministrul polonez al Apărării a vorbit cu șeful Pentagonului despre reducerea capacității militare americane în Polonia. Ce s-a decis

Nu s-a luat nicio decizie privind reducerea capacității militare americane în Polonia, a declarat marți ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, după ce a purtat discuții cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, scrie TVPWorld.

Discuția de marți a avut loc în contextul în care oficialii polonezi caută clarificări după ce Pentagonul a suspendat desfășurarea planificată a aproximativ 4.000 de soldați americani în Polonia, provocând consternare.

Oprirea neașteptată a desfășurării trupelor americane în Polonia a stârnit temeri cu privire la propria securitate în țara de pe flancul estic al NATO. Va exista și o reducere a numărului de trupe? Poate Varșovia să convingă Washingtonul să se răzgândească?

Șoc la Varșovia

Șocul de pe Vistula este cu atât mai mare cu cât Polonia spera să beneficieze de noua strategie militară americană. În urma anunțului președintelui american Donald Trump privind retragerea a peste 5.000 de soldați americani din Germania, mai mulți politicieni polonezi, inclusiv președintele Karol Nawrocki, și-au exprimat disponibilitatea de a staționa trupele în Polonia. Reprezentanții partidului conservator de dreapta Lege și Justiție (PiS), în special, nu și-au ascuns bucuria față de perceputa „pedeapsă” a Germaniei.

Polonia, care consideră Washingtonul principalul său garant al securității pe fondul războiului Rusiei în Ucraina, găzduiește aproximativ 10.000 de militari americani – a doua cea mai mare prezență militară americană din Europa după Germania – majoritatea desfășurați pe bază de rotație.

Tusk a făcut apel la americani

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a făcut apel luni la americani să nu pună la îndoială alianța strânsă cu Polonia. Nu există alternativă la prietenia și cooperarea dintre Polonia și Statele Unite, a declarat Tusk la Deblin, după semnarea unui acord de înființare a unei companii care va repara motoarele tancului principal de luptă Abrams. Americanii au în Polonia „un prieten, doar prieteni aici, pe Vistula, unul dintre cei mai loiali aliați ai lor”. „America nu va găsi nicăieri un aliat mai bun”, și-a lăudat Tusk țara.

Într-o postare pe X, Kosiniak-Kamysz a afirmat că Hegseth a confirmat că angajamentul Washingtonului față de apărarea și securitatea Poloniei „nu se schimbă”.

„Relațiile noastre militare sunt solide și au fost confirmate clar astăzi. Am auzit de mai multe ori în timpul conversației că Polonia este un aliat model și se poate baza pe deplin pe Statele Unite”, a adăugat ministrul polonez al Apărării. „Este în curs un proces de repoziționare a forțelor și resurselor militare americane în Europa, dar nu s-a luat nicio decizie de reducere a capacităților militare americane în Polonia.”

Kosiniak-Kamysz a afirmat că deciziile luate la Washington „nu sunt în niciun fel” îndreptate împotriva „parteneriatului strategic” dintre Varșovia și Washington.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat anterior că suspendarea este o decizie „logistică” și nu amenință securitatea Poloniei, un nod cheie pentru forțele NATO pe flancul estic al Alianței.

Christopher Mahoney, vicepreședintele Comitetului șefilor de stat major al SUA, urmează să viziteze Polonia miercuri, după ce generalul Dan Caine, șeful Statului Major și principalul consilier militar al președintelui Donald Trump, și-a anulat vizita din cauza „îndatoririlor oficiale”, potrivit Ministerului Apărării din Polonia.

JD Vance spune că trupele ar putea fi trimise în altă țară

Vicepreședintele JD Vance a declarat că trupele americane a căror desfășurare în Polonia a fost „amânată” ar putea fi trimise în schimb într-o altă țară, deși nu s-a luat încă o decizie finală, adăugând că Polonia este capabilă să se apere singură „cu un sprijin substanțial din partea Statelor Unite”.

El a precizat că acel ontingent care urma să fie trimis în Polonia a fost amânat, nu retras.



Întrebat dacă trupele a căror desfășurare a fost amânată vor fi trimise în cele din urmă în Polonia, Vance a declarat marți reporterilor: „Acele trupe ar putea merge în altă parte în Europa. Am putea decide să le trimitem în altă parte. Nu am luat o decizie finală cu privire la locul în care vor merge acele trupe.”

El a adăugat: „Nu am redus efectivul cu 4.000 de soldați. Ceea ce am făcut a fost să amânăm desfășurarea trupelor care urmau să meargă în Polonia. Nu este vorba de o reducere, ci doar de o amânare standard a rotației, care se întâmplă uneori în astfel de situații”.

El a mai spus că Polonia „este capabilă să se apere singură, cu un sprijin substanțial din partea Statelor Unite”.

Comentariile sale riscă să alimenteze, de fapt, îngrijorările privind securitatea în Polonia, un aliat ferm al SUA care se teme de agresiunea Rusiei, mai degrabă decât să le calmeze, scrie TVPWorld.

