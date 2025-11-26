Live TV

SUA și Ucraina nu au ajuns încă la un acord asupra a trei aspecte ale „acordului de pace"

US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
Fotomontaj, imagine cu caracter ilustrativ pentru negocierile privind soarta războiului din Ucraina.
Trei domenii importante de dezacord

Statele Unite și Ucraina au ajuns la un consens asupra majorității aspectelor din „planul de pace” propus de partea americană, dar există încă divergențe, relatează Ukrainskaia Pravda.

În ciuda „câtorva puncte de dezacord rămase”, președintele Trump a anunțat „progresele enorme” înregistrate de echipa sa în vederea încheierii războiului Rusiei în Ucraina.

Anterior, principalul său diplomat, secretarul de Stat american Marco Rubio, a adoptat, de asemenea, un ton extrem de optimist după discuțiile „foarte pozitive” privind Ucraina, care au avut loc la Geneva în weekend. „Punctele care rămân de discutat nu sunt insurmontabile”, a insistat el.

Între timp, în timp ce un emisar militar american s-a întâlnit cu oficiali ruși la Abu Dhabi, s-a declarat chiar că „ucrainenii au acceptat acordul de pace”, în ciuda „unor detalii minore care trebuie rezolvate”.

Trei domenii importante de dezacord

S-a ajuns la un „consens” între Kiev și Washington în majoritatea problemelor, dar rămân cel puțin trei domenii importante de dezacord, relatează CNN, care citează o sursă ucraineană familiarizată cu dosarul.

Primul domeniu se referă la propunerea SUA de a returna Rusiei o parte din teritoriile ucrainene pe care nu le-a confiscat. O sursă CNN afirmă că nu s-a luat încă o decizie cu privire la această chestiune.

„Ar fi foarte greșit să spunem că avem o versiune acceptabilă pentru Ucraina”, a adăugat el.

Interlocutorul CNN a mai spus că dezacordul se referă la propunerea de limitare a numărului de militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei la 600.000: un nou număr a fost propus în timpul negocierilor, dar Kievul dorește modificări suplimentare înainte de a ajunge la un acord.

În plus, sursa CNN a numit inacceptabilă cererea ca Ucraina să renunțe la aspirațiile sale de a deveni membră a NATO. O astfel de concesie ar crea un „precedent negativ” care i-ar oferi efectiv Rusiei drept de veto asupra NATO, „din care nici măcar nu este membră”, a spus sursa.

Statele Unite și Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte în timpul discuțiilor de la Geneva , dar au lăsat cele mai sensibile chestiuni din punct de vedere politic la discreția președinților ambelor țări.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Levitt, a declarat că SUA au făcut „progrese semnificative” către un acord de pace, dar există mai multe „detalii dificile, dar nu insurmontabile”.

 

