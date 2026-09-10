25 de ani de la 11 septembrie. Cum încearcă Donald Trump să-și lege numele de eforturile de salvare și reconstrucție

Donald Trump încearcă de mult timp să se asocieze cu eforturile de reconstrucție de după 11 septembrie și a făcut o serie de declarații discutabile și provocatoare pentru a-și consolida imaginea politică, scrie The New York Times. La un eveniment organizat marți în memoria celor care și-au pierdut viața pe 11 septembrie 2001, președintele a afirmat marți că doi pompieri l-au ridicat și l-au scos dintr-o clădire care părea să se prăbușească atunci când a vizitat zona la scurt timp după atacurile teroriste. Aceasta a fost cea mai recentă versiune din relatarea în continuă schimbare și adesea contestată a lui Trump cu privire la acțiunile sale din 11 septembrie și din perioada care a urmat, când era dezvoltator imobiliar în New York.

Trump se uita la televizor în dimineața atacurilor, fapt care poate fi verificat din reportajele de știri din acea zi, dar ceea ce a făcut el ulterior a fost mult timp subiect de dezbatere. El a afirmat în repetate rânduri că a luat o echipă de constructori cu el în Lower Manhattan și că s-a implicat profund în curățarea locului, o afirmație care a fost pusă sub semnul întrebării de cel puțin un fost ofițer al pompierilor care a participat la eforturile de salvare.

Marți, Trump și-a reiterat afirmația că a dus o echipă la o clădire situată în apropierea locului unde se afla World Trade Center, la scurt timp după atacuri. El a spus că doi pompieri corpolenți l-au luat în brațe și l-au dus într-un loc sigur atunci când a observat o clădire instabilă.

„Construiam o clădire mare în New York și am dus întreaga echipă acolo imediat după ce s-a întâmplat asta”, a spus Trump.

El a continuat:

„Clădirea United States Steel scârțâia, scârțâia cu adevărat, și am crezut că o să se prăbușească. Adevărul este că scârțâia foarte tare. Scârțâia. Încă scârțâie, dar nu s-a prăbușit niciodată. Și nu-i voi uita niciodată pe cei doi pompieri. Credeam că se va prăbuși peste noi, iar cei doi pompieri, niște tipi mari și puternici. Și nu sunt cel mai mic om din lume. M-au apucat de sub braț și mi-au spus: «Trebuie să ieșim de aici». Și m-au ridicat, pur și simplu. Nu e ușor să faci asta. Sunt corpolent. M-au ridicat și au început să alerge cu mine. Le-am spus: «Băieți, pot să alerg și singur», dar au fost extraordinari.”

Nu există dovezi care să susțină afirmația lui Trump potrivit căreia pompierii l-ar fi dus în siguranță la scurt timp după atac.

Aproape din momentul în care avioanele au lovit turnurile, Trump a încercat să se poziționeze ca fiind implicat în eforturile de salvare. De asemenea, a făcut o serie de declarații discutabile și provocatoare pentru a-și lustrui imaginea politică, în special prin răspândirea unei afirmații demontate pe scară largă, conform căreia musulmanii din New Jersey ar fi sărbătorit după ce avioanele au lovit turnurile.

Cel puțin un fost oficial care a petrecut timp la fața locului a contestat afirmațiile lui Trump cu privire la locul în care s-a aflat de-a lungul anilor. În 2019, Richard Alles, un adjunct pensionat al Departamentului de Pompieri din New York, a participat la o ceremonie la Casa Albă, unde Trump a promulgat un proiect de lege care urma să asigure finanțarea permanentă a îngrijirii personalului de urgență care s-a îmbolnăvit în urma atacurilor.

„Eu însumi am petrecut multe luni acolo și nu l-am văzut niciodată”, a declarat Alles într-un interviu acordat The New York Times despre Trump, la scurt timp după acea ceremonie. „La momentul respectiv, era un simplu cetățean. Nu știu ce fel de rol ar fi putut juca.”

Marți, însă, Donald Trump a lăsat impresia că ar fi fost la locul evenimentului imediat după atac.

„Nu am văzut niciodată o astfel de masă incredibilă de oțel și, din păcate, cadavre și tot ce vă puteți imagina”, a spus președintele mulțimii care se adunase pentru a aduce un omagiu polițiștilor și pompierilor care și-au pierdut viața în atac, printre care se număra și Welles Crowther, un broker de bursă și pompier voluntar, pe care Trump l-a decorat postum cu Medalia Prezidențială a Libertății.

Ca răspuns la întrebările care solicitau mai multe informații despre povestea lui Trump referitoare la faptul că ar fi fost purtat de pompieri, biroul de presă al Casei Albe a trimis un clip în care Trump ținea un discurs în cadrul campaniei electorale din 2016. În acel discurs, el a spus că s-a deplasat la fosta clădire a U.S. Steel, cunoscută acum sub numele de 1 Liberty Plaza, în centrul Manhattanului, împreună cu o echipă, „la câteva zile după” prăbușirea turnurilor World Trade Center.

„Trebuie să vă spun sincer”, a spus Donald Trump, „nu am știut niciodată că pot alerga atât de repede.”

Într-un interviu acordat postului Fox News, difuzat înainte de ceremonia de marți, Trump a declarat că s-a deplasat la locul atacurilor „foarte repede după aceea”. El și o echipă „au muncit mult și din greu”, a spus el, „dar era pur și simplu atât de îngrozitor și atât de fără speranță. Era atât de fără speranță, un lucru atât de îngrozitor.”

În ziua atacului, Donald Trump a sunat la WWOR-TV pentru a spune că avea o fereastră în Trump Tower de la care se vedea direct World Trade Center și a vorbit despre o clădire pe care o deținea în zonă. Trump Tower se află la aproximativ 7 kilometri distanță de locul atacurilor.

„Clădirea de la numărul 40 de pe Wall Street era, de fapt, a doua cea mai înaltă clădire din centrul Manhattanului și, înainte de World Trade Center, era chiar cea mai înaltă. Apoi, când au construit World Trade Center, a devenit cunoscută drept a doua cea mai înaltă”, a spus Trump despre clădirea pe care o deținea. „Iar acum este cea mai înaltă.”

Afirmația lui Trump este o minciună. Potrivit unui articol al Washington Post din 2018, Trump Tower, la care se referea în declarație, era 32-a clădire ca înălțime din New York.

În zilele de după atac, Trump a devenit un fel de comentator. Într-un interviu acordat unui post de televiziune german pe 13 septembrie 2001, el a fost întrebat dacă se va implica personal în eforturile de salvare și reconstrucție.

O fotografie care i-a fost făcută pe 18 septembrie 2001 a fost folosită într-o memă larg răspândită, care susține că Donald Trump s-a deplasat personal la Ground Zero împreună cu sute de muncitori pentru a ajuta la găsirea victimelor. Timothy O’Brien, un biograf al lui Trump, a afirmat că nu ar fi avut la dispoziție prea mulți muncitori pe care să-i trimită la fața locului, deoarece Trump Organization „avea o duzină de oameni care lucrau acolo” la momentul respectiv.

Barbara Res, vicepreședintă executivă responsabilă cu construcțiile la Trump Organization, care a părăsit compania la sfârșitul anilor 1990, a spus că Donald Trump era priceput în a atrage atenția presei asupra sa.

„Ascultă, dacă ar fi fost acolo și ar fi fost însoțit de pompieri și de echipele de prim ajutor, ar fi fost titlul principal al ziarului The [New York] Times a doua zi”, a spus Res. „El ar fi făcut să se întâmple asta.”

Editor : B.E.