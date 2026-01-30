Viktor Orban acuză că Bruxelles-ul „cooperează în secret cu Kievul” împotriva Ungariei

Bruxelles cooperează în secret cu Kievul pentru că amândoi vor un guvern în Ungaria care să nu li se opună, a declarat, vineri, premierul Ungariei Viktor Orban, în interviul său săptămânal pe postul public de radio.

Potrivit lui Orban, Bruxellesul ajută Ucraina blocând livrarea de gaz rusesc ieftin către Ungaria, cu toate că Uniunea Europeană nu poate impune legal o asemenea interdicţie, transmite MTI, preluată de Agerpres.

„Tratatele fondatoare ale UE precizează clar că fiecare stat membru are competenţa naţională de a decide ce fel de energie îşi procură şi de unde. Bruxelles nu are nicio autoritate pentru a se amesteca în asta”, a subliniat premierul ungar.

Acesta a mai afimat că Bruxellesul a invocat încă o dată Kievul pentru a justifica o reglementare, susţinând că este o măsură de politică comercială şi nu o sancţiune, evitând astfel necesitatea unanimităţii şi eludând opoziţia din partea Ungariei şi Slovaciei.

„Dar este perfect clar că decizia este legată de ideea de sancţiune”, a conchis Orban.

Scopul „coluziunii” dintre Kiev şi Bruxelles este de a asigura un guvern ungar care „se supune Kievului şi Bruxellesului” în loc de unul care le rezistă, a mai apreciat el.

