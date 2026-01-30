Live TV

Viktor Orban acuză că Bruxelles-ul „cooperează în secret cu Kievul” împotriva Ungariei

Data publicării:
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban / Sursa foto: Profimedia Images

Bruxelles cooperează în secret cu Kievul pentru că amândoi vor un guvern în Ungaria care să nu li se opună, a declarat, vineri, premierul Ungariei Viktor Orban, în interviul său săptămânal pe postul public de radio.

Potrivit lui Orban, Bruxellesul ajută Ucraina blocând livrarea de gaz rusesc ieftin către Ungaria, cu toate că Uniunea Europeană nu poate impune legal o asemenea interdicţie, transmite MTI, preluată de Agerpres. 

„Tratatele fondatoare ale UE precizează clar că fiecare stat membru are competenţa naţională de a decide ce fel de energie îşi procură şi de unde. Bruxelles nu are nicio autoritate pentru a se amesteca în asta”, a subliniat premierul ungar.

Acesta a mai afimat că Bruxellesul a invocat încă o dată Kievul pentru a justifica o reglementare, susţinând că este o măsură de politică comercială şi nu o sancţiune, evitând astfel necesitatea unanimităţii şi eludând opoziţia din partea Ungariei şi Slovaciei.

„Dar este perfect clar că decizia este legată de ideea de sancţiune”, a conchis Orban.

Scopul „coluziunii” dintre Kiev şi Bruxelles este de a asigura un guvern ungar care „se supune Kievului şi Bruxellesului” în loc de unul care le rezistă, a mai apreciat el.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
rubio si lavrov
5
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Digi Sport
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
harta ucraina
Problema regiunii Donețk, nerezolvată. Volodimir Zelenski: „Cerințele dure impuse Ucrainei nu reprezintă în niciun caz un compromis”
zelenski la birou
Zelenski anunță că Ucraina va fi pregătită pentru aderarea la UE în 2027. Tensiuni cu lideri europeni
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova
Russian pro-war fanatics praise 'Colonel Elon Muskov' amid admissions Elon Musk's Starlink satellite equipment is in use by the Russian armed forces in occupied Ukraine. Pictured: Ukrainian soldier setting up Starlink satellite equipment
Ucraina contactează SpaceX în legătură cu dronele rusești care utilizează rețeaua de sateliți Starlink. România, în raza de acțiune
Flags of European Union and Ukraine
UE acordă Ucrainei ajutor umanitar de 145 de milioane de euro și sute de generatoare electrice
Recomandările redacţiei
vehicul blindat usor cobra II
MApN și Otokar își pasează responsabilitatea, după ce afaceriști cu...
Jucătorii de la Steaua se bucură și aleargă pe teren cu trufeul Cupei Campionilor Europeni.
Mesajul CSA Steaua după ce lupta pentru palmares a fost tranșată...
Donald Trump și mai mulți lideri europeni
Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel...
Chikungunya virus vaccination drug in yellow gloved hands. Medical concept
Alertă în România: primul caz de virus Chikungunya confirmat la un...
Ultimele știri
Șomajul se menține la 6% în România, în decembrie. Economist: „Aproape 27% dintre tineri nu au loc de muncă. O adevărată catastrofă”
Discuțiile dintre Ucraina, SUA și Rusia ar putea fi amânate din cauza tensiunilor din Iran. Anunțul lui Zelenski
„Batman” a certat autoritățile unui oraș, indulgent cu ICE: „Oamenii mor pentru că permitem guvernului federal să vă calce în picioare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Denis Alibec, final de drum la FCSB: „Discuţia s-a încheiat, merge la Farul!”. Mihai Stoica a dezvăluit...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Salariul uluitor al lui Ederson, dezvăluit de Mihai Stoica! Managerul campioanei, intervenţie în forţă după...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile...
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Jamie Lee Curtis, dezvăluiri neașteptate la patru ani de când a câștigat primul premiu Oscar din carieră: „Nu...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Cine este femeia despre care s-a spus că ar fi noua cucerire a lui Ben Affleck. Modelul de 28 de ani a rupt...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”