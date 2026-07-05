Live TV

Administraţia Trump minimalizează o defilare a militanţilor pentru supremaţia albilor

Data publicării:
Members of the Patriot Front attend America's 250th anniversary in Washington, DC
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul pentru afaceri interne din administraţia Trump, Doug Burgum, a relativizat duminică defilarea a câtorva sute de militanţi pentru supremaţia albilor, desfăşurată la Washington, cu ocazia celebrării a 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă, el subliniind importanţa libertăţii de exprimare în democraţia americană, transmite France Presse, preluată de Agerpres. 

Indivizi mascaţi sosiţi sâmbătă dimineaţă în principala gară din capitala federală a SUA au defilat la Washington, unii purtând drapele confederate, iar alţii arborând emblema mişcării Patriot Front şi scandând „Ne luăm America înapoi!”. 

„Nu există niciuna dintre poziţiile pe care ei le apără cu care aş putea fi de acord. Dar unul dintre principiile fondatoare ale Statelor Unite este libertatea de exprimare”, a spus Burgum într-o declaraţie acordată duminică postului de televiziune CNN. 

„Există multe lucruri pe care le văd şi le-aş putea putea găsi ofensatoare. Dar în America, libertatea de exprimare este permisă”, a subliniat el. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian caciu sustine o conferinta de presa
2
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și...
daniel sava
3
Un elev în vârstă de 9 ani din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală...
O tânără femeie care un troller/bagaj de mână într-un aeroport
4
O companie angajează o persoană care să se plimbe prin Europa. Oferă 3.000 de dolari pe...
parlamentul ungariei
5
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de...
"Șoc în lumea fotbalului": l-au băgat în comă, de față cu familia! Detalii cu puternic impact emoțional
Digi Sport
"Șoc în lumea fotbalului": l-au băgat în comă, de față cu familia! Detalii cu puternic impact emoțional
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski trump davos
Zelenski și Trump, discuție telefonică de Ziua Independenței SUA. Liderul de la Kiev: „Suntem recunoscători pentru tot sprijinul”
Markwayne Mullin
Administrația Trump dă un ultimatum sutelor de mii de imigranți haitieni și sirieni: Rezidență permanentă sau plecați
Photo Illustrations - NSA And Claude Mythos Anthropic, Créteil, France - 21 Apr 2026
Anthropic obține o victorie parțială în disputa cu administrația Trump privind Mythos 5, cel mai puternic model AI al său
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Darryl Nirenberg, de Ziua SUA: Libertatea aparţine fiecărei persoane. Democraţia nu este un lucru de la sine înţeles, trebuie reînnoită
nicusor dan si ilie bolojan in fata unor militari americani
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlnire la recepția de Ziua Independenței SUA. Ce mesaje au transmis liderii din stat
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan.
Ionuț Pucheanu despre criza politică între PSD și PNL: „Pe noi nu ne...
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
Cum transformă Trump NATO într-o afacere: „Trebuie să facem SUA să...
vladimir putin la birou
Opțiunea la care ar putea recurge Putin pentru a evita înfrângerea în...
A poster announcing the NATO Summit is seen in Ankara, Turkiye, on July
Poliţia din Turcia a arestat zeci de activişti şi politicieni critici...
Ultimele știri
Mister vechi de 500 de ani, rezolvat cu ajutorul ADN-ului. Cum au murit, de fapt, doi frați din familia Medici
Rezultate LOTO pentru Duminică, 5 iulie 2026. Reporturi consistente la 6/49 și Noroc. La Joker sunt în joc peste 230.000 de euro
Consumul de cafea ar putea reduce riscul de boli hepatice și de deces. Ce au descoperit cercetătorii într-un nou studiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de forță până pe 11 august. Astrologii spun că nimic nu le mai poate opri din...
Cancan
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Fanatik.ro
Ce salariu colosal are Răzvan Lucescu la Al Sadd Qatar! Şeicii l-au îngropat în bani pe tehnicianul român
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Ce a făcut Assad Al-Hamlawi în vacanță. A riscat o accidentare gravă! Imaginile care i-au speriat pe fanii...
Adevărul
„Arma secretă” de sub apă care ar opri orice inamic la Marea Neagră. De ce polonezii o au, iar România doar...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Fiica cea mare a lui Barack Obama a împlinit 28 de ani. Cum arată azi Malia și de ce a renunțat la numele de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un singur cuvânt! Cum a numit Union SG meciul amical cu FCSB, umilită cu 4-0 în Belgia
Pro FM
Jennifer Lopez, ironie la adresa fostului soț Marc Anthony. Ce a spus despre creșterea gemenilor lor
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sean Penn va regiza un film despre asaltul asupra Capitoliului și vrea în rolul principal un actor...
Adevarul
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de...
Newsweek
Avocatul Poporului refuză implicarea în creșterea pensiilor militare. Weber are 3 pensii de 5.000€/lună
Digi FM
Planuri anulate în ultimul moment: de ce Meghan și copiii nu-l vor însoți pe prințul Harry la Londra
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Cine ar trebui să fie noul James Bond? George Clooney a dezvăluit favoritul său: „Este înalt, atrăgător...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...