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Administrația Trump dă un ultimatum sutelor de mii de imigranți haitieni și sirieni: Rezidență permanentă sau plecați

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Markwayne Mullin
Markwayne Mullin, secretarul american pentru Securitate Internă. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Peste 350.000 de haitieni și 6.000 de sirieni ar putea fi afectați Unii republicani critică decizia

Migranții aflați în Statele Unite în baza statutului de protecție temporară (TPS) ar trebui fie să obțină un statut de rezidență permanentă, fie să părăsească țara, a declarat secretarul american pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, după decizia Curții Supreme de săptămâna trecută care a eliminat protecțiile umanitare pentru sute de mii de persoane, relatează The Guardian.

Într-un interviu acordat emisiunii „State of the Union” de la CNN, Mullin a comentat hotărârea care ar putea permite administrației președintelui Donald Trump să deporteze imigranți haitieni și sirieni către țări afectate de conflicte și crize umanitare.

„Fie încercați să completați documentele necesare și să rămâneți aici cu un statut permanent, fie vă vom ajuta să vă întoarceți în țara voastră”, a declarat Mullin.

El a adăugat că administrația este dispusă să ofere sprijin financiar celor care aleg să plece voluntar. „Vă vom oferi chiar și un bilet de avion, plus aproximativ 2.100 de dolari pentru a vă ajuta să vă refaceți viața odată ajunși acolo. Dar statutul de protecție temporară, așa cum arată și denumirea sa și cum au stabilit instanțele, nu este un statut permanent”, a spus oficialul american.

Peste 350.000 de haitieni și 6.000 de sirieni ar putea fi afectați

Legislația federală americană permite acordarea unui statut legal temporar persoanelor care fug din calea războaielor, dezastrelor naturale sau a altor situații excepționale.

Statutul TPS a fost acordat pentru prima dată cetățenilor haitieni după cutremurul devastator din 2010, iar sirienilor după izbucnirea războiului civil din 2012.

Deși protecțiile au fost reînnoite în repetate rânduri de-a lungul anilor, decizia Curții Supreme pronunțată joi ar putea afecta aproximativ 350.000 de haitieni și 6.000 de sirieni, care riscă acum să fie reținuți de autoritățile pentru imigrație sau deportați.

Hotărârea este controversată și în contextul în care Departamentul de Stat al SUA continuă să avertizeze cetățenii americani să evite călătoriile în Haiti și Siria din cauza violențelor, criminalității, terorismului și răpirilor.

Unii republicani critică decizia

Deținătorii haitieni ai statutului TPS și organizațiile pentru drepturile imigranților au condamnat decizia, avertizând că aceasta va afecta viețile a mii de persoane care trăiesc și muncesc în Statele Unite de decenii. În Springfield, statul Ohio, unde locuiește o comunitate numeroasă de haitieni, mulți rezidenți și-au exprimat îngrijorarea față de consecințele măsurii.

În timpul campaniei electorale din 2024, Donald Trump a susținut în mod fals că haitienii din Springfield ar consuma animalele de companie ale localnicilor. Afirmațiile au fost urmate de amenințări cu bombă și de manifestații ale grupărilor suprematiste albe.

Totuși, majoritatea conservatoare a Curții Supreme a concluzionat că reclamanții haitieni au șanse reduse să demonstreze că măsurile administrației au fost motivate de discriminare rasială.

„Pentru Springfield va fi o lovitură dură. Când am ajuns aici, zona era moartă. În acest complex comercial există acum șapte afaceri deținute de haitieni”, a declarat pentru The Guardian Franky Pierre, un imigrant haitian stabilit în SUA după lovitura de stat din 1991 împotriva președintelui Jean-Bertrand Aristide.

„Toți acești oameni vor trebui să fugă sau să plece în altă parte și sunt convins că acest lucru va începe chiar din această seară”, a adăugat el, referindu-se la beneficiarii TPS.

Decizia Curții Supreme a fost criticată inclusiv de unii republicani. Guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, a calificat hotărârea drept „o greșeală”. „Situația din Haiti este în continuare gravă. Bandele violente controlează cea mai mare parte a țării. Guvernul abia mai funcționează, iar economia este în ruină”, a declarat DeWine.

Și alți congresmeni republicani, printre care Mike Lawler din New York și Don Bacon din Nebraska, au cerut prelungirea protecțiilor TPS pentru imigranții haitieni.

În prezent, aproximativ 1,7 milioane de persoane provenite din 17 țări beneficiază de statut de protecție temporară în Statele Unite. Organizațiile pentru drepturile imigranților se tem că administrația Trump ar putea restrânge programul și pentru alte grupuri de beneficiari, ceea ce ar echivala cu o reducere semnificativă a unuia dintre principalele mecanisme umanitare create de SUA în 1990.

Editor : M.I.

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