Administrația Trump triplează tarifele pentru turiștii străini: prețuri uriașe pentru accesul în parcurile naționale din SUA

Data publicării:
donald trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Administrația Trump pregătește cele mai mari scumpiri din istoria parcurilor naționale americane, măsură care va afecta exclusiv turiștii străini. Începând cu 2026, abonamentul anual de acces va crește de la 80 la 250 de dolari, iar la intrarea în cele mai populare parcuri, precum Grand Canyon, Yellowstone sau Yosemite, se va aplica o taxă suplimentară de 100 de dolari pentru vizitatorii străini.

Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyon sau Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă semnificativă începând din 2026, a anunţat marţi administraţia Trump, explicând că doreşte să acorde „prioritate americanilor”, relatează AFP și News.ro.

Începând cu 1 ianuarie, abonamentul anual care oferă acces la toate aceste parcuri va creşte de la 80 de dolari la 250 de dolari (circa 215 euro), adică mai mult decât triplu pentru persoanele care nu sunt rezidente în SUA, a precizat departamentul care are în administrare aceste parcuri.

Pentru cei care nu deţin acest tip de abonament, se va aplica o taxă suplimentară de 100 de dolari la biletele de intrare în cele mai vizitate parcuri, printre care Grand Canyon, Yosemite sau Yellowstone.

Adevărate bijuterii turistice, cele 63 de parcuri naţionale din Statele Unite atrag în fiecare an sute de milioane de vizitatori. În 2024, aproape 332 de milioane de turişti le-au vizitat, potrivit ultimelor statistici ale autorităţilor americane.

Aceste noi tarife sunt introduse pentru a acorda „prioritate americanilor” la aceste situri, dintre care multe sunt înscrise în patrimoniul UNESCO, a justificat administraţia Trump. „Rezidenţii americani vor continua să beneficieze de tarife accesibile, în timp ce nerezidenţii vor plăti un tarif mai mare pentru a contribui la întreţinerea şi mentenanţa parcurilor americane”, a precizat secretarul Doug Burgum. „Conducerea preşedintelui Trump pune întotdeauna familiile americane pe primul loc”, a adăugat el.

Până în prezent, tarifele pentru rezidenţi şi străini erau identice.

Tot în dorinţa de a favoriza turismul naţional, Departamentul de Interne a anunţat crearea unor „zile patriotice”, în care accesul în parcuri va fi gratuit pentru rezidenţii americani. Aceste „zile patriotice fără taxe” pentru rezidenţi vor include Ziua Preşedintelui, Ziua Veteranilor şi ziua de naştere a lui Trump, care coincide cu sărbătoarea anuală a Zilei Drapelului.

Editor : Ș.A.

