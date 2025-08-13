Administrația Trump va revizui 19 muzee Smithsonian pentru a se asigura că exponatele sunt suficient de „patriotice”

Într-o scrisoare publicată pe site-ul Casei Albe, administrația a informat Muzeele Smithsonian că intenționează să efectueze o revizuire amplă a expozițiilor, materialelor și operațiunilor înainte de celebrarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, în 2026, scrie The Guardian.

În scrisoarea adresată lui Lonnie Bunch, secretarul Institutului Smithsonian, oficialii administrației Trump au declarat că în acest context Casa Albă dorește ca programul muzeelor să reflecte „unitatea, progresul și valorile durabile care definesc istoria americană”, în conformitate cu un ordin executiv emis în martie, care a dispus eliminarea „ideologiei necorespunzătoare, divizive sau antiamericane” din Smithsonian și muzeele sale.

Muzeele vor avea la dispoziție 120 de zile pentru a înlocui conținutul pe care administrația îl consideră „limbaj care creează diviziuni sau este motivat ideologic” cu descrieri unificatoare, corecte din punct de vedere istoric și constructive.

Ordinul lui Donald Trump din martie, intitulat „Restabilirea adevărului și a raționalității în istoria americană”, afirma că președintele „își propune să se asigure că Smithsonian este o instituție care stimulează imaginația copiilor, celebrează istoria și ingeniozitatea americană, servește ca simbol al măreției americane în lume și face America mândră”.

La începutul lunii august, muzeul a eliminat și ulterior a modificat o expoziție despre procedurile de destituire a președinților americani, care menționa cele două proceduri de destituire ale lui Trump din primul său mandat. Oficialii de la Smithsonian au declarat ulterior că „niciun administrator sau alt oficial guvernamental nu le-a cerut să elimine conținutul din expoziție”.

Însă scrisoarea de luni adresată instituției, obținută în premieră de Wall Street Journal, supune instituția unei examinări curatoriale care vizează textele expozițiilor destinate publicului și conținutul online, precum și procesele curatoriale interne, planificarea expozițiilor, utilizarea colecțiilor și subvențiile acordate artiștilor.

„Această inițiativă are ca scop asigurarea alinierii la directiva președintelui de a celebra excepționalismul american, de a elimina narațiunile care creează diviziuni sau sunt partizane și de a restabili încrederea în instituțiile noastre culturale comune”, se arată în scrisoare.

