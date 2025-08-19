Live TV

Aliații mediatici ai lui Trump trebuie să plătească despăgubiri de 67 milioane de dolari. Ce acuzații li s-au adus acestora

Data publicării:
London, UK. 20th February 2025. Donald Trump is facing more backlash after the official account of The White House posted an image of Trump wearing a crown with the words 'Long Live the King' on Elon Musk's platform X, formerly Twitter. Credit: Vuk Valcic
Imagine cu caracter ilustratvi. Sursa foto: Profimedia Images

Postul american pro-Trump Newsmax s-a angajat să plătească 67 de milioane de dolari gigantului maşinilor de vot electronic Dominion Voting Systems, care l-a dat în judecată pentru că a difuzat acuzaţii mincinoase de fraudă electorală în urma alegerilor prezidenţiale americane din 2020, potrivit unui document oficial.

Dominion Voting Systems a încheiat in acord cu Fox News, în aprilie 2023, cu privire la fapte asemănătoare, obligând postul lui Rupert Murdoch - foarte apreciat de către conservatori să-i plătească 787,5 milioane de dolari pentru a pune capăt unor urmăriri cu privire la defăimare de acelaşi tip.

Societatea Dominion a fost acuzată de către presa apropiată preşedintelui republican în exerciţiu la acea dată Donald Trump de faptul că a folosit maşini electronice de votare pentru a ”truca” alegerile din 2020, în care democratul Joe Biden a obţinut o victorie, pe care miliardarul continuă să o recunoască dept o înfrângere, relateaza AFP, potrivi news.ro.

Dominion cerea 1.6 miliarde de dolari Newsmax, pe care-l acuză de difuzarea de acuzaţii mincinoase de fraudă electorală.

Newsmax a anunţat într-un comunicat că a încercat să încheie un acord financiar deoarece ”nu ar fi avut un procs echitabil” din partea judecătorului desemnat în acest dosar în Delaware, statul lui Joe Biden, în care a fost depusă plângerea.

”Noi afirmăm în continuare că acoperirea noastră a fost dreaptă, echilibrată şi desfăşuată în normele jurnalismului”, apreciază postul.

Newsmax precizează, într-un document depus luni la jandarmul american bursier, Securities and Exchange Commission (SEC), că a plătit vineri 27 de milioane de dolari Dominion şi că urmează să plătească restul în două tranşe, în 2026 şi 2027.

