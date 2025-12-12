Live TV

Analiză Americanii s-au săturat de țapi ispășitori și vor soluții la dificultățile economice. Trump este în criză de comunicare: „E o farsă"

The fall of the economy of the United States of America and Trump's policy . Concept
Americanii nu sunt optimiști cu privire la politicile economice ale lui Donald Trump. Foto: Profimedia
Deconectat Cine este vinovat

Președintele american Donald Trump și-a petrecut săptămâna vorbind cu îndrăzneală despre o economie americană înfloritoare, cu vremuri și mai bune în față, pe măsură ce politicile sale economice intră în vigoare. Problema pentru liderul de la Washington este că sondajele arată că o mare parte a americanilor nu simt încă acel optimism - iar în încercările sale inițiale de a aborda costul vieții, el a numit problema accesibilității o „farsă” democrată, potrivit unei analize NPR.

Sperând să rezolve deconectarea dintre mesaje, Casa Albă a lansat un pachet de ajutor pentru fermieri în valoare de 12 miliarde de dolari și l-a trimis pe Trump în Pennsylvania săptămâna aceasta pentru a-și susține cauza.

Trump s-a dovedit în mod frecvent un mesager economic puternic - câștigând realegerea în 2024 criticând economia lui Joe Biden. Însă, la un an de la începutul președinției sale, Trump se luptă să-i convingă pe americani că dificultățile economice pe care le observă în cheltuielile lor legate de costul vieții nu sunt reale.

În parte, mesajul agresiv al președintelui ar putea proveni din dificultatea sa de a-și prezenta propria economie ca fiind mai puțin perfectă.

„Știți, ei au mereu o farsă. Noul cuvânt este accesibilitate. Așa că se uită la cameră și spun: «Aceste alegeri sunt despre accesibilitate»”, a declarat el marți în Pennsylvania, referindu-se la democrații din urma ultimelor alegeri din noiembrie, care au câștigat detașat concentrându-se pe probleme legate de masa din bucătărie.

Deconectat

Tonul disprețuitor depășește limitele președintelui; weekendul trecut, la emisiunea Face the Nation de pe CBS, Margaret Brennan i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să răspundă la sondajele care arată că majoritatea americanilor cred că Trump face ca prețurile și inflația să pară mai bune decât sunt în realitate.

„Cred că președintele este frustrat de acoperirea mediatică a ceea ce se întâmplă. Acestea sunt sondaje în rândul americanilor de rând... americanii de rând aud despre asta din cauza acoperirii media”, a spus el.

Conform unor indicatori, economia nu merge rău - Casa Albă a subliniat scăderea prețurilor la benzină și faptul că salariile au depășit inflația.

Dar probabil că acest lucru nu este înțeles, spune Michael Strain, economist la Institutul American pentru Întreprinderi, cu înclinații de dreapta. El a adăugat că președintele Biden a încercat același lucru.

„Cred că este ciudat să-l vezi pe președintele Trump și, înaintea lui, pe președintele Biden încercând să se angajeze într-o dispută cu poporul american despre perspectiva poporului american asupra circumstanțelor sale economice”, a spus el.

Chiar dacă unii indicatori economici par buni, alții îi afectează pe alegători. De exemplu, inflația este ridicată - stimulată de tarife.

În mijlocul tuturor acestor lucruri, Trump a negat vehement cum că ar fi ceva în neregulă. Întrebat de Dasha Burns de la Politico într-un interviu acordat săptămâna aceasta ce notă i-ar da economiei sale, el a răspuns: „A +++++”.

Și această negare se extinde la modul în care administrația își prezintă politicile. Fie că vorbește despre ajutoarele agricole sau despre costurile alimentelor, administrația a fost profund reticentă în a recunoaște că politica sa comercială a îngreunat viața multor americani.

Mesajelor uneori neutre li s-a adăugat concentrarea lui Trump asupra renovărilor de milioane de dolari ale Casei Albe și a unei săli de bal, un cabinet cu mai mulți miliardari și excursiile regulate de weekend ale președintelui la elegantul său club Mar-a-Lago.

Cine este vinovat

Și atunci când oficialii administrației recunosc dificultățile economice, ei dau adesea vina pe Biden.

„Ceea ce nu vom face este să spunem că americanii nu știu ce simt”, a spus Bessent. „Avem această inflație înrădăcinată din anii Biden.”

„Mahmureala economiei cauzată de Biden este reală”, a declarat președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, săptămâna aceasta.

„Auzim tare și clar cum oamenii se confruntă cu costuri, costuri foarte mari. Și o mare parte din acestea nu sunt legate de rata actuală a inflației. O mare parte din acestea sunt doar costuri mai mari încorporate, cauzate de inflația mai mare din 2022 și 2023”, a spus el.

Este important de menționat că Powell nu-l învinovățea pe Biden pentru inflație, care avea cauze complexe. Însă, indiferent de situație, la 11 luni de la începutul mandatului lui Trump, americanii s-ar putea să nu-și dorească un țap ispășitor, ci mai degrabă o soluție. Iar unele modalități evidente de a aborda problema accesibilității ar putea fi excluse din punct de vedere politic și ideologic pentru Trump.

Justin Wolfers, economist la Universitatea din Michigan, spune că președintele ar putea ajuta găsind o modalitate de a atenua primele de asigurare Obamacare care urmează să crească în noul an sau prin eliminarea tarifelor pe care le-a implementat la începutul acestui an.

„Există o modalitate prin care un președinte ar putea rezolva problema accesibilității? Răspunsul în acest caz este cu siguranță da”, a spus el.

Dar până acum, Casa Albă spune că se ține de politici și mizează pe revenirea americanilor la gânduri mai bune.

„Așa cum a spus președintele, mai sunt multe de făcut pentru a lăsa complet în urmă criza inflaționistă a lui Biden, dar reducerile de impozite, dereglementarea, abundența de energie, acordurile istorice privind prețurile medicamentelor și acordurile comerciale ale Administrației continuă să dea roade – așa cum au făcut aceste politici în timpul primului mandat al președintelui Trump – cu creșterea salariilor reale și revenirea creșterii economice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, pentru NPR.

