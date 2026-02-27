Live TV

Anthropic respinge utilizarea nerestricționată a sistemelor sale de AI de către Armata SUA: „Poate submina valorile democratice”

Data publicării:
Anthropic
Foto: Profimedia
Din articol
Ce argumente a adus Anthropic Pentagonul spune că nu va utiliza tehnologia pentru supravegherea în masă

Compania americană de inteligență artificială Anthropic a declarat, joi, că nu va ceda presiunilor Pentagonului de a permite utilizarea militară nerestricționată a tehnologiei sale, de teama că aceasta ar putea fi folosită pentru supravegherea în masă sau în arme complet autonome, transmite Deutsche Welle.

Ce argumente a adus Anthropic

„Utilizarea acestor sisteme pentru supraveghere internă în masă este incompatibilă cu valorile democratice”, a declarat directorul executiv Dario Amodei, adăugând că sistemele de inteligență artificială nu sunt încă suficient de fiabile pentru a fi utilizate în alimentarea armelor mortale fără un om care să aibă controlul final.

„Nu vom furniza în mod conștient un produs care pune în pericol combatanții și civilii americani”, a spus el.

Anthropic – alături de OpenAI, Google și chatbot-ul Grok al lui Elon Musk – a fost însărcinată de Pentagon în 2025 să furnizeze modele de inteligență artificială pentru o serie de aplicații militare, în cadrul unui contract în valoare de 200 de milioane de dolari (170 de milioane de euro).

La începutul acestei săptămâni, după o întâlnire cu Amodei, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a dat companiei Anthropic un ultimatum: să își deschidă tehnologia de inteligență artificială pentru utilizare într-un „mediu secret” până vineri, așa cum au făcut și celelalte companii, sau riscă să piardă contractul cu guvernul.

Oficialii militari au avertizat că ar putea merge chiar mai departe și să desemneze compania drept un risc în lanțul de aprovizionare sau să invoce legislația din epoca Războiului Rece, numită Legea producției de apărare, pentru a acorda armatei o autoritate mai amplă în utilizarea produselor sale.

„Aceste amenințări nu ne schimbă poziția: nu putem, în deplină conștiință, să le acceptăm cererea”, a declarat Amodei, numind amenințările „inerent contradictorii”, deoarece etichetează sistemele Anthropic simultan drept un „risc de securitate” și „esențiale pentru securitatea națională”.

„Anthropic înțelege că Departamentul de Război, nu companiile private, ia decizii militare”, a spus el, referindu-se la titlul dat de administrația Trump Departamentului Apărării. „Cu toate acestea, într-un set restrâns de cazuri, credem că AI poate submina, mai degrabă decât să apere, valorile democratice.”

Pentagonul spune că nu va utiliza tehnologia pentru supravegherea în masă

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat joi pe rețelele sociale că armata „nu are niciun interes în utilizarea inteligenței artificiale pentru supravegherea în masă a americanilor (ceea ce este ilegal) și nici nu vrem să folosim inteligența artificială pentru a dezvolta arme autonome care funcționează fără implicarea umană”.

Cu toate acestea, oficialii au confirmat și un schimb de replici între Anthropic și Pentagon care a avut ca subiect rachetele balistice intercontinentale, subliniind sensibilitatea subiectelor aflate în centrul disputei.

Parnell a declarat că deschiderea utilizării tehnologiei ar împiedica Anthropic să „pună în pericol operațiuni militare critice”, avertizând: „Nu vom permite NICIUNEI companii să dicteze termenii privind modul în care luăm deciziile operaționale”.

Între timp, senatorul democrat de rang înalt din Comisia de Informații a Senatului, Mark Warner din Virginia, a declarat că este „profund tulburat” de rapoartele conform cărora Pentagonul „lucrează pentru a intimida o companie americană de top”.

El a afirmat într-o declarație că „aceasta este o indicație suplimentară a faptului că Departamentul Apărării încearcă să ignore complet guvernanța AI” și „subliniază în continuare necesitatea ca Congresul să adopte mecanisme puternice și obligatorii de guvernanță a AI pentru contexte de securitate națională”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Viktor Orban
2
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
3
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
4
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
firma anaf la intrarea in institutie
5
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Digi Sport
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fred Kacher
Pentagonul l-a demis pe viceamiralul Fred Kacher, care preluase o înaltă funcție de conducere în decembrie
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Secretarul american de război l-a convocat pe şeful Anthropic, care refuză anumite utilizări ale AI-ului său
Seal of the United States Department of Defense
Presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament. Este vizat inclusiv programul SAFE
United,Nations,Secretary-general,Antonio,Guterres,Made,A,Statement,To,Journalists
ONU lansează o comisie pentru controlul inteligenței artificiale: „Ştiinţa informează, dar oamenii decid”
AI inteligenta artificiala
Nevoia de reglementare a AI, tot mai stridentă: pericolul unei curse a înarmărilor cu inteligență artificială
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
Guvernul s-a răzgândit: proiectul care reducea unele taxe și impozite...
ARH N17 PARCARI CU PLATA BUCURESTI VO 120822_00369
Schimbare majoră în București: nu se mai poate plăti cash la...
ofiteri diicot
Gruparea care exploata sexual tinere într-un club de striptease din...
mesaj-ro-alert-dsu
Mesaje RO-Alert în Tulcea: MApN a ridicat în aer două avioane F-16...
Ultimele știri
China a demis nouă oficiali militari înaintea unei reuniuni a Partidului. Printre ei, comandanții Marinei și ale Forțelor Terestre
AEP a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan
O studentă reţinută de ICE a fost eliberată după ce primarul New York-ului a venit la Casa Albă şi a avut o întrevedere cu Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna martie 2026. Racii pot avea cheltuieli legate de familie sau casă, Peștii învață să impună...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Dan Alexa și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: ”Până acum clacau”. Când și-a dat seama cine va fi noua...
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Bătălia pentru creșterea pensiilor și ajutorului de handicap. Grindeanu: Oprim recesiunea. De unde bani?
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...