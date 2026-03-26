Armata americană creşte la 42 de ani vârsta maximă de înrolare. Ultima oară s-a întâmplat în timpul războiului din Irak

Forţele terestre ale SUA au crescut de la 35 la 42 de ani vârsta maximă de înrolare, conform unui regulament din 20 martie consultat de AFP; agenţia precizează joi că noile prevederi intră în vigoare din 20 aprilie.



Politica de recrutare a US Army se aliniază astfel la practicile majorităţii forţelor americane - aviaţia (US Air Force), serviciul militar spaţial (US Space Force) şi Garda de Coastă. Marina militară (US Navy) menţine vârsta maximă de înrolare la 41 de ani, iar infanteria marină (US Marine Corps) - la 28 de ani, scrie Agerpres.



Nu este necesar ca noii recruţi să aibă deja experienţă militară. Ei pot opta pentru armata propriu-zisă, Garda Naţională şi rezerva armatei.



Noutatea privind vârsta din regulamentul de 159 de pagini publicat de Departamentul Armatei din cadrul Departamentului Apărării nu constituie o premieră, observă AFP.

Vârsta maximă de înrolare a mai fost ridicată la 42 de ani în 2006, în timpul războiului din Irak, apoi readusă la 35 de ani, după un deceniu.



Vârsta minimă de înrolare rămâne de 17 ani cu acordul părinţilor, sau 18 ani fără această restricţie.



Este permisă şi recrutarea în armata terestră a celor care au fost condamnaţi o singură dată pentru consum de marijuana.

