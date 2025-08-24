Live TV

Armata SUA își echipează elicopterele Black Hawk pentru lansarea de drone. „Vor mai fi și alte schimbări pe câmpul de luptă”

Data publicării:
Black Hawk
Foto Profimedia
Din articol
Black Hawk. Pentru cât timp? „Vor mai fi și alte schimbări pe câmpul de luptă”

Flota de elicoptere UH-60 Black Hawk a US Army va putea lansa drone în timpul zborului începând de anul viitor, grație unui contract de modernizare cu producătorul Sikorsky anunțat recent.

Acordul în valoare de 43 de milioane de dolari va include actualizări de software și hardware care vor permite echipajelor aeriene ale armatei să opereze simultan drone, parte a unui efort mai amplu către așa-numitele „efecte lansate”, una dintre pietrele de temelie ale Inițiativei de transformare a armatei.

„Sikorsky este gata să implementeze noi tehnologii care vor consolida elicopterul Black Hawk, testat în luptă, și vor oferi soldaților armatei SUA un avantaj mai mare în zone precum Indo-Pacific”, a declarat Hamid Salim, vicepreședinte al Sikorsky pentru sisteme ale armatei și forțelor aeriene, într-un comunicat.

Contractul include și modernizări ale structurii aeronavei.

„Cu un motor mai puternic, îmbunătățiri ale structurii aeronavei și o modernizare a sistemului principal de alimentare cu combustibil, aeronava va transporta o sarcină utilă mai mare la o distanță mai mare, iar modernizările viitoare ale sistemelor de control al zborului vor include funcții de autonomie și inteligență artificială care vor ajuta piloții în condiții dificile, sporind siguranța și eficacitatea misiunilor”, se arată în comunicat.

Black Hawk. Pentru cât timp?

Deși efectele lansate sunt o parte esențială a eforturilor de modernizare ale Armatei, rămâne o întrebare deschisă cât de important va fi rolul elicopterului Black Hawk în capacitățile de ridicare verticală ale serviciului și pentru cât timp.

În 2022, armata a selectat elicopterul cu rotor basculant V-280 al companiei Bell pentru a acoperi misiunile de asalt pe distanțe lungi efectuate în prezent de Black Hawk, în timp ce programul Future Vertical Lift al armatei continuă să lucreze la o nouă structură de aeronavă pentru a acoperi această misiune.

Anunțul făcut de armată în luna mai, potrivit căruia va renunța la unele dintre programele sale majore, a stârnit îngrijorarea Congresului – în special a deputatei Rosa DeLauro, D-Conn., al cărei district include fabrica Sikorsky – că Black Hawk ar putea fi pus pe lista de eliminare.

„Vor mai fi și alte schimbări pe câmpul de luptă”

„Deci, cred că vor mai fi și alte schimbări pe câmpul de luptă”, a declarat secretarul Armatei, Dan Driscoll, în timpul audierii din Congres din luna mai. „Cred că elicopterele Black Hawk vor mai rămâne cu noi o perioadă, dar cred că va trebui să ne adaptăm activitatea. Poate că vor fi mai puține elicoptere Black Hawk.”

Contractul Armatei pentru achiziționarea mai multor elicoptere expiră anul viitor.

„Nu am cunoștință de vreo modificare a contractului pentru elicopterele Black Hawk”, a declarat șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, în cadrul aceleiași audieri. „Ceea ce v-am descris, în esență, este modul în care văd evoluția câmpului de luptă și modul în care cred că vom putea acționa... Este greu de prevăzut, dar știm că dispunem de sisteme autonome care pot face acest lucru.”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Imagine din portul Novorossiisk
1
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
Noi avertizări meteo de furtuni.
2
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
seismograf
3
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ministrul Economiei Radu Miruţă
5
Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 –...
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi Sport
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție...
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul...
Maia Sandu și Ilie Bolojan
Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova...
Soldați ucraineni funeralii
Un dezertor rus mărturisește cum au fost uciși cinci soldați...
Ultimele știri
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V în valoare de 40 de milioane de dolari
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă
Teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina sunt transformate în baze militare gigantice. „Terenuri de pregătire pentru viitoarea invazie”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
atac cu drone asupra moscovei
Drone lansate către Moscova și Sankt Petersburg, interceptate de apărarea antiaeriană rusă. Aeroporturi închise, zboruri anulate
F-16
De ce Bulgaria a primit doar două avioane de luptă F-16 de la americani, iar unul dintre ele este deja defect
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Inquam Photos /
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva relației România - SUA. „Aceste narațiuni servesc Moscovei”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, Trump îl amenință cu „sancţiuni majore sau tarife enorme”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Drama tinerei care s-a căsătorit la 12 ani și a rămas văduvă la 19 ani. A fost vândută de familie și a trăit...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Ea este tânăra care a fost surprinsă zâmbind după ce a fost arestată de poliție. Ce i-ar fi făcut iubitul ei
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Toma Caragiu, povestea „ciobanului cu Homer în traistă“ care a sfidat comunismul prin râs: „Cum să tăiem...
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...