Armata SUA își echipează elicopterele Black Hawk pentru lansarea de drone. „Vor mai fi și alte schimbări pe câmpul de luptă”

Flota de elicoptere UH-60 Black Hawk a US Army va putea lansa drone în timpul zborului începând de anul viitor, grație unui contract de modernizare cu producătorul Sikorsky anunțat recent.

Acordul în valoare de 43 de milioane de dolari va include actualizări de software și hardware care vor permite echipajelor aeriene ale armatei să opereze simultan drone, parte a unui efort mai amplu către așa-numitele „efecte lansate”, una dintre pietrele de temelie ale Inițiativei de transformare a armatei.

„Sikorsky este gata să implementeze noi tehnologii care vor consolida elicopterul Black Hawk, testat în luptă, și vor oferi soldaților armatei SUA un avantaj mai mare în zone precum Indo-Pacific”, a declarat Hamid Salim, vicepreședinte al Sikorsky pentru sisteme ale armatei și forțelor aeriene, într-un comunicat.

Contractul include și modernizări ale structurii aeronavei.

„Cu un motor mai puternic, îmbunătățiri ale structurii aeronavei și o modernizare a sistemului principal de alimentare cu combustibil, aeronava va transporta o sarcină utilă mai mare la o distanță mai mare, iar modernizările viitoare ale sistemelor de control al zborului vor include funcții de autonomie și inteligență artificială care vor ajuta piloții în condiții dificile, sporind siguranța și eficacitatea misiunilor”, se arată în comunicat.

Black Hawk. Pentru cât timp?

Deși efectele lansate sunt o parte esențială a eforturilor de modernizare ale Armatei, rămâne o întrebare deschisă cât de important va fi rolul elicopterului Black Hawk în capacitățile de ridicare verticală ale serviciului și pentru cât timp.

În 2022, armata a selectat elicopterul cu rotor basculant V-280 al companiei Bell pentru a acoperi misiunile de asalt pe distanțe lungi efectuate în prezent de Black Hawk, în timp ce programul Future Vertical Lift al armatei continuă să lucreze la o nouă structură de aeronavă pentru a acoperi această misiune.

Anunțul făcut de armată în luna mai, potrivit căruia va renunța la unele dintre programele sale majore, a stârnit îngrijorarea Congresului – în special a deputatei Rosa DeLauro, D-Conn., al cărei district include fabrica Sikorsky – că Black Hawk ar putea fi pus pe lista de eliminare.

„Vor mai fi și alte schimbări pe câmpul de luptă”

„Deci, cred că vor mai fi și alte schimbări pe câmpul de luptă”, a declarat secretarul Armatei, Dan Driscoll, în timpul audierii din Congres din luna mai. „Cred că elicopterele Black Hawk vor mai rămâne cu noi o perioadă, dar cred că va trebui să ne adaptăm activitatea. Poate că vor fi mai puține elicoptere Black Hawk.”

Contractul Armatei pentru achiziționarea mai multor elicoptere expiră anul viitor.

„Nu am cunoștință de vreo modificare a contractului pentru elicopterele Black Hawk”, a declarat șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, în cadrul aceleiași audieri. „Ceea ce v-am descris, în esență, este modul în care văd evoluția câmpului de luptă și modul în care cred că vom putea acționa... Este greu de prevăzut, dar știm că dispunem de sisteme autonome care pot face acest lucru.”

Editor : Sebastian Eduard