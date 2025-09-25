Live TV

Barack Obama, despre afirmațiile lui Donald Trump privind asocierea paracetamolului cu autismul: „Este o violenţă împotriva adevărului”

Barack Obama
Critici asupra progresiștilor

Barack Obama a declarat că afirmaţiile lui Donald Trump care leagă paracetamolul de autismul la sugari sunt „o violenţă împotriva adevărului”. Acest lucru ar putea dăuna femeilor însărcinate, dacă acestea ar fi prea speriate să ia analgezice, relatează The Guardian.

Obama, care a fost intervievat de David Olusoga la O2 Arena, a declarat publicului că afirmaţiile lui Trump despre paracetamol - comercializat sub numele de Tylenol în SUA - au fost „continuu infirmate” şi reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.

„Avem spectacolul succesorului meu din Biroul Oval care face afirmaţii generale despre anumite medicamente şi autism, care au fost continuu infirmate”, a spus el. „Acest lucru subminează sănătatea publică... şi poate dăuna femeilor.”

Luni, Trump a declarat: „Administrarea de Tylenol nu este bună... Toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii”.

Comentariile au fost criticate de secretarul britanic al sănătăţii, Wes Streeting, care a încurajat femeile să ignore comentariile preşedintelui.

Obama a susţinut că există o „luptă” între două viziuni asupra viitorului SUA şi al umanităţii. Pe de o parte, viziunea progresistă, în care schimbarea vine prin democraţie, pe de altă parte, viziunea populistă, reprezentată de Trump, care doreşte o revenire la o viziune mai conservatoare asupra lumii.

El a spus: „Succesorul meu nu s-a ferit să vorbească deschis despre asta. Dorinţa lui este să se întoarcă la un mod foarte particular de a gândi despre America, în care „noi, poporul” înseamnă doar o parte din popor, nu tot poporul. Şi în care există ierarhii destul de clare în ceea ce priveşte statutul şi locul ocupat de fiecare”.

Critici asupra progresiștilor

Obama a criticat şi progresiştii care, potrivit lui, au devenit „îngâmfaţi” în anii '90 şi '00, „pretinzând că au crezut în toate aceste valori pentru că nu au fost niciodată puse la încercare. Acum sunt puse la încercare”.

Fostul preşedinte a păstrat, în general, un profil discret după ce a părăsit funcţia. Dar a intervenit din ce în ce mai frecvent pe măsură ce peisajul politic din SUA a devenit mai violent, agitat şi divizat pe linii partizane.

La Londra, Obama nu s-a referit la Trump pe nume, ci doar ca „succesorul meu”.

Obama se află la Londra în cadrul unui turneu european de discursuri, care include o altă întâlnire la Dublin vineri. Joi, el urmează să primească titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Dublin.

