Statele Unite sunt în mod evident interesate de dezarmarea Venezuelei, care deține una dintre cele mai puternice forțe armate din America de Sud, în mare parte datorită aprovizionării extinse cu arme din Rusia

După capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro în capitala țării, Caracas, în noaptea de 3 ianuarie, oficialii americani au anunțat planuri de preluare a controlului direct asupra țării până când se va putea efectua un transfer sigur al puterii. De asemenea, au declarat intenția de a restabili controlul SUA asupra industriei petroliere din Venezuela, care deține cele mai mari rezerve de petrol confirmate din lume, scrie Defense Express.

Armament rusesc

În cele din urmă, în conformitate cu Doctrina Monroe, dacă Statele Unite reușesc să aducă la putere un nou guvern loial Washingtonului, specialiștii americani ar avea acces la întregul arsenal al forțelor armate venezuelene, inclusiv la sistemele de arme furnizate recent de Rusia.

Acestea ar include mai multe sisteme a căror examinare detaliată ar fi, fără îndoială, de un interes semnificativ pentru Pentagon, chiar și având în vedere că un număr mare de mostre de arme rusești capturate au fost, cel mai probabil, deja transferate în Ucraina.

Printre cele mai notabile active pentru Statele Unite se numără sistemele de apărare aeriană S-300VM, două seturi de batalioane fiind livrate Venezuelei de Rusia în 2013.

În plus, în octombrie 2025, Rusia ar fi transferat un număr nedivulgat de sisteme de apărare aeriană cu rachete și tunuri Pantsir și sisteme de rachete sol-aer Buk-M2 către această țară prin intermediul mai multor zboruri Il-76TD.

Sistemele Buk au fost furnizate Venezuelei și anterior, între 2009 și 2015. Având în vedere că Rusia a exportat în mod activ și continuă să furnizeze sistemele sale de apărare aeriană către o serie de țări, inclusiv Iranul, datele tehnice detaliate privind sistemele SAM rusești sunt, fără îndoială, valoroase. Acest lucru presupune însă că aceste sisteme nu au fost distruse, deoarece forțele americane ar fi trebuit să neutralizeze toate mijloacele de apărare aeriană din zona Caracas în timpul operațiunii. Imaginile video au confirmat deja distrugerea a cel puțin unui sistem Buk-M2.

Aviație

Avionul de vânătoare Su-30MKV poate fi, de asemenea, de un interes deosebit pentru specialiștii americani. Venezuela a început să primească aceste avioane încă din 2006 și operează în prezent 21 de avioane de vânătoare, după ce a pierdut trei de-a lungul anilor. Cu toate acestea, o valoare și mai mare o pot avea rachetele aer-aer R-77, care rămân printre cele mai avansate rachete de luptă aeriană cu rază medie de acțiune ale Rusiei.

Un interes suplimentar ar putea fi reprezentat de sistemul de lansare multiplă de rachete Smerch de 300 mm, din care 12 unități au fost livrate Venezuelei de către Rusia în 2009, împreună cu S-300VM. În plus, deși nu sunt fabricate în Rusia, analiștii americani s-ar putea concentra și asupra dronelor iraniene Mohajer-6 de recunoaștere și atac, dintre care Venezuela a primit un număr nedivulgat până în 2020, precum și asupra vehiculelor amfibii de luptă ale infanteriei chineze VN-16 (Tip 05 / ZBD-05).

Provocări

Dincolo de aceste sisteme potențial valoroase, un nou guvern venezuelean s-ar confrunta inevitabil cu provocarea de a înlocui alte arme de fabricație rusă cu echipamente americane. Washingtonul ar fi în mod clar interesat atât de dezarmarea uneia dintre cele mai puternice forțe armate din America de Sud, cât și de a împinge Caracasul către o tranziție către armament american.

Ca urmare, în timp, nu numai avioanele de luptă, sistemele de apărare aeriană și alte active menționate mai sus ar putea fi scoase la vânzare sau pur și simplu lăsate să se deterioreze în junglele venezuelene. Forțele armate venezuelene operează, de asemenea, 92 de tancuri de luptă principale T-72B, 123 de vehicule de luptă pentru infanterie BMP-3, 114 transportoare blindate de personal BTR-80A, 48 de obuziere autopropulsate 2S19 Msta-S, 13 sisteme 2S23 Nona-SVK și 24 de sisteme de lansare multiplă de rachete Grad.

În plus, acestea operează aproximativ o duzină de elicoptere Mi-17, Ka-29 și Ka-31, toate fiind imposibil de întreținut corespunzător fără implicarea Rusiei.

