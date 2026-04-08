Ce cred americanii despre relația cu NATO, în contextul amenințărilor lui Donald Trump că va scoate SUA din Alianță (sondaj)

Un sondaj de opinie realizat recent în Statele Unite vine să măsoare atât relația SUA - NATO, cât și încrederea în președintele Donald Trump.

Un procent de 59% dintre americani cred că ţara lor beneficiază de pe urma apartenenţei la NATO, potrivit unui sondaj recent al Pew Research Center, publicat în contextul în care preşedintele american Donald Trump a sugerat din nou retragerea din Alianţa Atlantică cu câteva zile înainte ca secretarul general al NATO, Mark Rutte, să viziteze miercuri Casa Albă, informează EFE.

Sondajul, realizat între 23 şi 29 martie, reflectă diferenţele în răspunsuri în funcţie de ideologia persoanelor intervievate. În rândul democraţilor şi al independenţilor cu înclinaţii democrate, procentul de opinii pozitive creşte la 82%, în timp ce în rândul republicanilor şi al independenţilor cu înclinaţii republicane, acest procent scade la 38%, scrie Agerpres.

Cifra este mai mică decât în urmă cu doar un an, când până la 49% dintre republicanii chestionaţi credeau că Statele Unite beneficiază considerabil de pe urma apartenenţei la NATO.

Încrederea în Trump

Pe de altă parte, sondajul reflectă faptul că majoritatea americanilor, 63%, nu au încredere în Trump pentru a lua decizii bune în ceea ce priveşte colaborarea eficientă cu NATO.

Diferenţele ideologice sunt evidente şi aici, deoarece 62% dintre republicani consideră că Trump poate lua decizii bune în ceea ce priveşte NATO, în timp ce procentul în rândul democraţilor este de doar 11%.

În plus, majoritatea americanilor, 57%, au o opinie favorabilă despre alianţa atlantică (42% dintre republicani faţă de 75% dintre democraţi), ceea ce subliniază o tendinţă care a rămas stabilă de-a lungul anilor.

În ultimele săptămâni şi în contextul războiului din Iran, Trump a atacat în repetate rânduri NATO, numind-o un „tigru de hârtie” din cauza lipsei de sprijin manifestată de membrii alianţei - mai multe ţări au interzis utilizarea bazelor şi spaţiului lor aerian pentru operaţiuni care vizau atacarea Iranului - pentru războiul lansat de SUA şi Israel la 28 februarie.

Rutte, pe care Trump l-a lăudat personal în numeroase ocazii, urmează să viziteze Casa Albă miercuri pentru a se întâlni cu președintele.

Editor : Sebastian Eduard