Cel mai recent sondaj din SUA arată capitolul la care Trump se descurcă mai prost decât Biden. Alte trei sondaje din ultima perioadă

Un nou sondaj relevă că majoritatea alegătorilor din SUA consideră că Donald Trump se descurcă mai prost ca președinte decât Joe Biden.

Sondajul Harvard/Harris arată că Trump, la un an de la începutul celui de-al doilea mandat, a pierdut 9 puncte în ceea ce privește aprobarea activității sale, în comparație cu predecesorul său, pe care chiar el l-a numit cel mai prost președinte din istorie, scrie Yahoo News.

Când au fost întrebați dacă Trump, în vârstă de 79 de ani, face o treabă „mai bună sau mai proastă” decât Biden, 49% dintre potențialii alegători – o minoritate – au răspuns „mai bună”. 51% au spus „mai proastă”.

Cu aproximativ un an în urmă, același sondaj a arătat că 58% dintre respondenți considerau că Trump făcea o treabă mai bună.

Trump a ieșit în pierdere față de Biden și atunci când americanii au fost întrebați cine este mai responsabil pentru starea economiei, 52% dintre alegători afirmând că aceasta era „bună” în perioada pre-pandemică. 63% au atribuit responsabilitatea în principal administrației Trump, iar 53% au spus că economia este mai slabă acum decât era sub Biden.

Partea pozitivă pentru Trump, potrivit sondajului, este că majoritatea americanilor susțin 15 din cele 22 de politici declarate de acesta, primele trei fiind reducerea prețurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă (83%), deportarea imigranților ilegali cu antecedente penale (73%) și eliminarea fraudelor din cheltuielile guvernamentale (70%).

În general Trump s-a confruntat cu sondaje slabe în ultimele luni.

Alte sondaje

Un sondaj YouGov/Economist din ianuarie a constatat că 71% dintre americani consideră că Statele Unite sunt „scăpate de sub control” sub conducerea sa.

Cu câteva zile mai devreme, un sondaj CNN/SSRS a arătat că 58% dintre respondenți consideră că Trump a fost un „eșec” și că majoritatea cred că el a înrăutățit situația economică.

Trump s-a confruntat săptămâna trecută și cu un sondaj Fox News care arăta că americanii se opun în general măsurilor sale dure împotriva imigrației, 59% dintre ei considerând că ICE a fost „prea agresivă” după ce agenții federali au ucis două persoane în Minneapolis.

Cifrele acestea nu l-au împiedicat pe Trump să se laude, așa cum a făcut luni seara, că are cele mai „ridicate” cifre din sondaje din toate timpurile.

Editor : Sebastian Eduard