Cine este astronautul din cauza căruia a fost evacuat întreg echipajul de pe Staţia Spaţială Internaţională. „Mă simt foarte bine”

Astronautul care s-a confruntat în luna ianuarie cu o problemă de sănătate în timp ce se afla pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), un incident care a determinat NASA să realizeze prima evacuare medicală din istoria laboratorului orbital, şi-a dezvăluit identitatea miercuri. Mike Fincke a declarat că se simte „foarte bine” și că urmează procedurile de reabilitare după un zbor spațial.

„Mă simt foarte bine şi continui procedurile standard de reabilitare post-zbor” în oraşul Houston din statul Texas, a precizat americanul Mike Fincke, în vârstă de 58 de ani, într-un text scurt postat de NASA pe rețelele sociale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

NASA a readus pe Terra în data de 15 ianuarie, mai devreme decât era prevăzut, echipajul misiunii Crew-11, din care făcea parte şi Mike Fincke, după apariţia acelei probleme medicale.

Agenţia spaţială americană nu dezvăluise până astăzi identitatea astronautului în cauză, dând doar asigurări că acesta se simţea bine.

Fără să insiste asupra stării lui de sănătate şi nici asupra naturii problemei medicale cu care s-a confruntat, Mike Fincke a confirmat miercuri că el a fost astronautul vizat de decizia de evacuare de pe ISS.

„M-am confruntat cu o problemă medicală care a necesitat o atenţie imediată din partea coechipierilor mei extraordinari. Datorită reacţiei lor rapide şi instrucţiunilor medicilor de la NASA, starea mea s-a stabilizat rapid”, a scris el, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Mike Fincke, astronaut NASA. Sursă foto: X

Întoarcerea lui pe Terra alături de ceilalţi trei colegi de echipaj - americanca Zena Cardman, rusul Oleg Platonov şi japonezul Kimiya Yui - nu a reprezentat, aşadar, o evacuare de urgenţă, a insistat Mike Fincke, însă era legată de nevoia realizării unor „imagistici medicale avansate”, care „nu erau disponibile la bordul staţiei spaţiale”.

Echipajul misiunii Crew-11 a petrecut aproximativ cinci luni în spaţiu şi ar fi trebuit să mai rămână încă o lună la bordul ISS.

Acea evacuare medicală a determinat NASA să devanseze data de lansare a următoarei misiuni spre ISS, Crew-12, la care participă şi astronauta franceză Sophie Adenot de la Agenţia Spaţială Europeană (ESA). Misiunea a fost lansată pe 13 februarie, iar cei patru membri ai săi au ajuns la bordul staţiei spaţiale pe 14 februarie.

Editor : B.P.