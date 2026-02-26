Live TV

Cine este astronautul din cauza căruia a fost evacuat întreg echipajul de pe Staţia Spaţială Internaţională. „Mă simt foarte bine”

Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, left, NASA astronauts Mike Fincke, Zena Cardman, and JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Kimiya Yui are seen inside the SpaceX Dragon Endeavour spacecraft
Astronautul NASA Mike Fincke (al doilea din stânga) s-a întors pe Terra împreună cu restul echipajului de pe ISS: Oleg Platonov (stânga, Rusia), Zena Cardman (a treia din stânga, NASA) și Kimiya Yui (ultimul din stânga, Japonia). Sursă foto: NASA

Astronautul care s-a confruntat în luna ianuarie cu o problemă de sănătate în timp ce se afla pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), un incident care a determinat NASA să realizeze prima evacuare medicală din istoria laboratorului orbital, şi-a dezvăluit identitatea miercuri. Mike Fincke a declarat că se simte „foarte bine” și că urmează procedurile de reabilitare după un zbor spațial.

„Mă simt foarte bine şi continui procedurile standard de reabilitare post-zbor” în oraşul Houston din statul Texas, a precizat americanul Mike Fincke, în vârstă de 58 de ani, într-un text scurt postat de NASA pe rețelele sociale.

NASA a readus pe Terra în data de 15 ianuarie, mai devreme decât era prevăzut, echipajul misiunii Crew-11, din care făcea parte şi Mike Fincke, după apariţia acelei probleme medicale.

Agenţia spaţială americană nu dezvăluise până astăzi identitatea astronautului în cauză, dând doar asigurări că acesta se simţea bine.

Fără să insiste asupra stării lui de sănătate şi nici asupra naturii problemei medicale cu care s-a confruntat, Mike Fincke a confirmat miercuri că el a fost astronautul vizat de decizia de evacuare de pe ISS.

„M-am confruntat cu o problemă medicală care a necesitat o atenţie imediată din partea coechipierilor mei extraordinari. Datorită reacţiei lor rapide şi instrucţiunilor medicilor de la NASA, starea mea s-a stabilizat rapid”, a scris el, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

mike fincke nasa
Mike Fincke, astronaut NASA. Sursă foto: X

Întoarcerea lui pe Terra alături de ceilalţi trei colegi de echipaj - americanca Zena Cardman, rusul Oleg Platonov şi japonezul Kimiya Yui - nu a reprezentat, aşadar, o evacuare de urgenţă, a insistat Mike Fincke, însă era legată de nevoia realizării unor „imagistici medicale avansate”, care „nu erau disponibile la bordul staţiei spaţiale”.

Echipajul misiunii Crew-11 a petrecut aproximativ cinci luni în spaţiu şi ar fi trebuit să mai rămână încă o lună la bordul ISS.

Acea evacuare medicală a determinat NASA să devanseze data de lansare a următoarei misiuni spre ISS, Crew-12, la care participă şi astronauta franceză Sophie Adenot de la Agenţia Spaţială Europeană (ESA). Misiunea a fost lansată pe 13 februarie, iar cei patru membri ai săi au ajuns la bordul staţiei spaţiale pe 14 februarie.

