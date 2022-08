Poliția a anunțat că suspectul arestat pentru atacul asupra scriitorului Salman Rushdie se numește Hadi Matar, are 24 de ani și este din Fairview, New Jersey, stat învecinat cu statul New York. Bărbatul care l-a înjunghiat pe scriitorul în vârstă de 75 de ani a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor, fără posibilitatea eliberării pe cauţiune. Poliția încearcă acum să înţeleagă planificarea şi pregătirea atacului, precum şi motivaţia suspectului.

După ce zeci de ani s-a confruntat cu amenințări cu moartea, scriitorul Salman Rushdie a fost atacat chiar înainte de a susține un discurs despre cum America reprezintă un adăpost sigur pentru artiștii în exil. Un bărbat din public, cu o mască pe față, l-a atacat, probabil cu un cuțit. A fost imobilizat până la urmă de mai multe persoane care participau la eveniment.

„Un bărbat a intrat și ne-am gândit că îi aranjează microfonul sau așa ceva, s-a întâmplat atât de repede. A început să-l înjunghie de mai multe ori, prima oară în zona gâtului și a început să iasă sânge. Salman Rushdie s-a ridicat și a fugit pentru a-și salva viața. A fugit (n.r. - Salman Rushdie) în spatele scenei, iar atacatorul l-a țintuit la pământ și apoi oamenii din public pur și simplu au alergat pe scenă și l-au prins pe atacator. Nu era poliția, poliția a sosit abia după aceea”, a povestit un martor ocular.

Salman Rushdie - transportat de urgență la spital cu un elicopter și operat timp de câteva ore - a suferit mai mai multe plăgi prin înjunghiere: are trei răni la gât, patru pe abdomen, una la ochiul drept - pe care riscă să și-l piardă -, și o altă tăietură pe coapsa dreaptă, a detaliat procurorul de caz.

Hadi Matar pledează „nevinovat”

Deși sute de martori l-au văzut în timp ce l-a atacat pe scenă pe Salman Rushdie, suspectul a pledat nevinovat la acuzațiile de tentativă de omor și agresiune cu intenția de a provoca vătămări corporale cu o armă mortală, a declarat sâmbătă pentru CNN avocatul său din oficiu, Nathaniel Barone. Avocatul susține că Matar a fost „foarte cooperant” și a comunicat deschis, dar nu a dezvăluit ce a spus suspectul.

Hadi Matar în instanță, alături de avocat. Suspectul a pledat nevinovat pentru acuzația de tentativă de omor asupra scriitorului Salman Rushdie Foto: captură video NBC News

Agresorul - pe care presa dură din Iran îl lăuda sâmbătă - riscă până la 32 de ani de închisoare.

FBI colaborează în prezent cu autoritățile locale și internaționale pentru a investiga atacul de la Chautauqua Institution.

Autoritățile nu au dezvăluit tipul specific de armă care a fost folosită în atac. Suspectul avea un permis de acces la evenimentul găzduit de Chautauqua Institution - care se confruntă acum cu critici legate de procedurile de securitate. La eveniment nu au existat percheziții de securitate sau detectoare de metale, în ciuda faptului că se știe că Salman Rushdie era vizat de ani de zile de amenințări cu moartea, mai ales după ce Iranul a emis în 1989 o „fatwa”, un decret religios prin care îndeamnă la uciderea scriitorului britanic de orgine indiană. Liderii religioși iranieni îl acuză de blasfemie la adresa islamului din cauza cărții sale „Versetele satanice” (1988).

Atac țintit și planificat

Suspectul sosise în Chautauqua cu cel puțin o zi înainte de eveniment și cumpărase biletul cu două zile înainte. Matar a venit la Chautauqua cu autobuzul și avea asupra sa bani lichizi, carduri Visa preplătite și acte de identitate false. Atacul a fost „țintit, planificat în prealabil și neprovocat”, au precizat reprezentanții legii.

Hadi Matar - despre care autoritățile spun că nu are antecedente penale - a fost descris ca fiind o persoană liniștită și mai degrabă retrasă. Locuia la subsolul unei case din Fairview, New Jersey. În aprilie se înscrisese la un club de box. „Știți privirea aia, privirea aia de 'este cea mai proastă zi din viața ta'? El venea în fiecare zi așa”, a declarat pentru CNN proprietarul clubului de box.

Casa din Fairview, New Jersey, la subsolul căreia locuia Hadi Matar Foto: Profimedia Images

Hadi Matar s-a născut în Statele Unite din părinți care au emigrat din Yaroun, localitate din sudul Libanului. În prezent, părinții săi sunt divorțați și tatăl său s-ar fi întors în Liban, dar Hadi Matar a trăit și a fost crescut în Statele Unite.

NBC News a relatat că anchetatorii au analizat conturile de pe rețelele sociale ale lui Matar și ar arăta că acesta simpatiza cu extremismul șiit și cu Gardienii Revoluției, trupele de elită ale regimului de la Teheran care au ca misiune să protejeze sistemul islamic al țării. Suspectul ar fi avut acasă pe pereți drapelul iranian, iar anchetatorii ar fi găsit într-o aplicație de mesagerie de pe telefonul său mobil poze cu Qasem Soleimani, generalul iranian care a fost asasinat de SUA la Bagdad în ianuarie 2020.

În ceea ce-l privește pe Salman Rushdie, scriitorul a fost scos de pe ventilator și este conștient, la două zile după ce a fost operat, în urma atacului. Vestea a venit de la agentul scriitorului de origine indiană, care a a precizat că Rushdie poate vorbi. Acesta va rămâne în continuare spitalizat, pentru că rănile pe care le-a suferit sunt grave.

