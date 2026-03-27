Cine va veni după Donald Trump în viitoarele alegeri din SUA, din partea republicanilor: duelul Marco Rubio - JD Vance

Donald Trump, în Biroul Oval, alături de JD Vance și Marco Rubio Foto: Profimedia
De la intrarea sa fulminantă pe scena politică americană în 2016, Donald Trump s-a impus ca punct de referinţă al mişcării conservatoare. Dar, cu doi ani înainte de începerea alegerilor primare pentru desemnarea candidatului republican la alegerile prezidenţiale din 2028, o întrebare revine insistent în rândul dreptei: cine va prelua ştafeta? La conferinţa CPAC - întâlnirea anuală a conservatorilor americani care se desfăşoară anul acesta lângă Dallas, în Texas - nu se conturează încă un consens clar pentru a-l desemna pe succesorul actualului preşedinte în vârstă de 79 de ani. Totuşi, o rivalitate începe să prindă contur, scrie Agenția France Presse, preluată de News.ro.

În cursul mai multor discuţii cu participanţii despre viitorul lider republican, numele vicepreşedintelui JD Vance şi al lui Marco Rubio, actualul şef al diplomaţiei americane, au revenit insistent.

Conform sondajelor, JD Vance deţine deocamdată un avans confortabil în rândul alegătorilor republicani.

Dar în culisele CPAC, părerile erau mai împărţite.

„Am încredere deplină atât în JD Vance, cât şi în Marco Rubio pentru a conduce ţara”, afirmă Suzy Phillips, o asistentă medicală pensionară în vârstă de 68 de ani, originară din Dallas. „Aceştia ar fi primii doi din lista mea”, adaugă ea.

Pentru mulţi, duelul se rezumă la o alegere între continuitate, reprezentată de JD Vance, şi experienţă, reprezentată de Marco Rubio.

Atuurile lui VAnce și ale lui Rubio

Principalul atu al lui JD Vance este alinierea sa ideologică cu mişcarea lui Donald Trump. El se poate baza, de asemenea, pe parcursul său: de la copil crescut în sărăcie, într-o familie afectată de dependenţa de opioide, la absolvent al prestigioasei universităţi Yale, înainte de a deveni senator şi apoi vicepreşedinte. „Îl adoram pe JD Vance încă înainte să intre în politică”, subliniază Suzy Phillips, care spune că apreciază povestea sa marcată de o ascensiune socială fulminantă.

Alţi participanţi la CPAC îi subliniază, de asemenea, calităţile în materie de comunicare. „Este foarte elocvent, foarte educat”, estimează Laura McGarraugh, o asistentă medicală de urgenţă în vârstă de 52 de ani. „Stăpâneşte foarte bine genul de întrebări cu care se poate confrunta. Este puţin mai diplomat decât Trump”, explică texana, grăbindu-se să adauge: „Adică, îmi place şi Trump, dar am impresia că JD Vance este puţin mai îngrijit”.

Chiar şi vechile critici ale lui JD Vance la adresa lui Donald Trump au fost uitate. „Oamenii se schimbă, evoluează”, spune Laura McGarraugh.

În contrast cu JD Vance, susţinătorii lui Marco Rubio îi subliniază experienţa şi siguranţa de sine, în special pe scena internaţională.

Marco Rubio este un „om de stat excepţional”, îl laudă Brian Su, un consultant în vârstă de 60 de ani venit din Chicago. „Are o viziune foarte clară în materie de relaţii internaţionale, aşa că, personal, îl ador”, adaugă el.

Un al treilea mandat pentru Trump?

În ciuda preferinţelor diferite, cei doi bărbaţi sunt judecaţi de militanţii conservatori prin aceeaşi prismă: relaţia lor cu Trump şi mişcarea pe care miliardarul republican a modelat-o.

Niciunul dintre cei doi nu este văzut ca o ruptură cu trumpismul, ci mai degrabă ca moştenitori rivali, chiar dacă Marco Rubio a asigurat în repetate rânduri că nu s-ar opune lui JD Vance dacă acesta ar decide să candideze în 2028.

Duelul Vance-Rubio lasă, în cele din urmă, puţin spaţiu în prezent pentru ca un alt profil să iasă în evidenţă.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se bucură de sprijinul lui Levi Mikula, un asistent media în vârstă de 35 de ani întâlnit la CPAC, care consideră totuşi că Marco Rubio are cele mai mari şanse să câştige.

Mai mulţi participanţi la conferinţă au menţionat şi alte posibilităţi, în special o nouă candidatură a lui Donald Trump însuşi, în ciuda interdicţiei impuse de Constituţia americană privind un al treilea mandat.

Şi, în cele din urmă, această atracţie persistentă a militanţilor pentru miliardarul republican subliniază dificultatea de a-i găsi un succesor. Mulţi nu sunt, de altfel, pregătiţi să treacă la altceva. „Sperăm că va mai fi încă patru ani”, declară Suzy Phillipps. „Dar trebuie să acceptăm faptul că ajungem la sfârşitul erei Trump”, recunoaşte ea.

Editor : B.E.

