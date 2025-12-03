Live TV

Compania de minat criptomonede a fiilor lui Donald Trump a pierdut un miliard de euro din valoarea sa de piață

Data publicării:
donald trump bitcoin
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Acțiunile American Bitcoin, o companie de minat criptomonede susținută de Donald Trump Jr. și Eric Trump, au pierdut aproape 40% din valoare, potrivit Financial Times.

American Bitcoin, în special, a închis în scădere cu 38,8%, pierzând aproximativ 1 miliard de dolari din valoarea sa de piață. Datele Bloomberg arată că volumul tranzacțiilor cu aceste acțiuni a fost de aproape 40 de ori mai mare decât media zilnică.

Eric Trump a explicat prăbușirea spunând că investitorii care au investit 215 milioane de dolari în finanțare privată în iunie au reușit să „blocheze profiturile” pentru prima dată. Acesta este motivul, a spus el, pentru care există volatilitate la bursă.

American Bitcoin este o companie care minează bitcoin (procesul de creare a unor noi monede) și își menține propria rezervă „strategică” de criptomonede.

Eric Trump este cofondatorul și directorul de strategie al American Bitcoin. În timp ce Donald Trump Jr. a fost un investitor timpuriu, Matt Prusak, președintele American Bitcoin, a declarat că sfârșitul perioadei de blocare „afectează cine poate cumpăra sau vinde, nu activele pe care le operăm sau munca pe care o face echipa în fiecare zi”.

American Bitcoin este una dintre numeroasele companii cripto susținute de fiii lui Trump. Donald Trump Jr. și Eric Trump au cofondat și World Liberty Financial, care a emis miliarde de tokenuri proprii și îl menționează pe Donald Trump drept cofondator emerit. Valoarea tokenului său WLF a scăzut cu 86% în ultimul an, potrivit CoinMarketCap.

Trump Media & Technology Group, care administrează rețeaua socială Truth Social și este controlată de familia președintelui, a anunțat planuri pentru acest an de a strânge 1,5 miliarde de dolari în acțiuni noi și încă 1 miliard de dolari prin obligațiuni convertibile pentru a crea o „trezorerie bitcoin”.

Acțiunile TMTG au scăzut cu aproape 70% de la începutul anului. Acțiunile altor așa-numite companii „de rezervă bitcoin” au scăzut, de asemenea, brusc în ultimele luni, pe fondul unei vânzări masive de sute de active digitale.

Editor : Ș.R.

