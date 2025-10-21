Compania lui Elon Musk riscă să piardă un contract de 2,9 miliarde de dolari cu NASA

Compania SpaceX este în pericol să piardă contractul pe care-l are cu NASA pentru misiunea Artemis 3, care are ca obiectiv revenirea astronauţilor americani pe Lună după era misiunilor Apollo, din cauza întârzierilor în derularea acestui program, a declarat luni Sean Duffy, administratorul în exerciţiu al NASA, transmite Space.com.

În aprilie 2021, NASA a acordat companiei lui Elon Musk un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru a furniza primul modul de aselenizare cu echipaj pentru programul Artemis al agenţiei. Acest vehicul, o treaptă superioară modificată a megarachetei Starship, aparţinând SpaceX, ar trebui să-i coboare pe astronauţi pe suprafaţa Lunii.

Dar NASA nu este mulţumită de ritmul de dezvoltare a megarachetei Starship, conform lui Sean Duffy.

"Îmi place SpaceX, este o companie uimitoare. Problema este că au întârzieri (...) şi suntem într-o cursă împotriva Chinei", a spus Duffy luni dimineaţă, în timpul unei apariţii la "Squawk Box" de la CNBC. "Preşedintele (Donald Trump n.r.) şi cu mine vrem să ajungem pe Lună în acest mandat, aşa că voi deschide contractul (...) Voi lăsa alte companii spaţiale să concureze cu SpaceX, cum ar fi Blue Origin", a adăugat el.

Blue Origin, care a fost fondată de Jeff Bezos de la Amazon, a câştigat un contract Artemis Human Landing System în 2023, un premiu în valoare de 3,4 miliarde de dolari. Compania intenţionează să îndeplinească acest acord cu modulul de aselenizare Blue Moon, despre care iniţial se aştepta să aibă debutul selenar cu echipaj uman în cadrul misiunii Artemis 5.

Elon Musk şi-a exprimat scepticismul cu privire la capacitatea companiei lui Bezos de a accelera suficient procesul de construcţie şi testare pentru a fi pregătită pentru o misiune selenară cu echipaj uman înainte de SpaceX.

"Blue Origin nu a livrat niciodată o sarcină utilă pe orbită, cu atât mai puţin să ajungă pe Lună", a declarat luni cel mai bogat om din lume prin intermediul X. Uriaşa rachetă New Glenn a companiei Blue Origin a transportat un prototip al navei spaţiale Blue Ring a companiei pe orbita Pământului la prima sa lansare - şi până acum, singura - în ianuarie trecut, aminteşte Space.com.

Etapele misiunii Artemis 3 au tot suferit întârzieri în ultimii ani, şi nu doar pentru că Starship este încă în faza de testare. Au mai existat probleme cu costumele spaţiale, capsula Orion, aparţinând NASA dar şi cu alte tehnologii ce urmează să fie folosite în cadrul misiunii. Capsula Orion urmează să transporte astronauţii misiunii Artemis 3 pe orbita selenară, de unde vor fi preluaţi de modulul de aselenizare care îi va duce la suprafaţă.

Data de lansare a fost iniţial avansată pentru sfârşitul anului 2024, dar a fost amânată apoi la 2025, septembrie 2026 şi din nou la mijlocul lui 2027. În prezent, se pare că NASA se gândeşte să mute data lansării pentru 2028, conform lui Sean Duffy.

Programul Artemis are până în prezent o singură lansare - cea a lui Artemis 1, care a trimis cu succes o capsulă Orion fără echipaj pe orbita selenară şi înapoi la sfârşitul anului 2022. NASA se pregăteşte acum pentru Artemis 2, care va lansa patru oameni într-o călătorie de 10 zile în jurul Lunii anul viitor. Misiunea este pe cale să fie lansată încă din februarie, a spus Duffy luni.

Între timp, SpaceX a lansat 11 zboruri de testare suborbitale pentru Starship până în prezent. Cele mai recente două, care au avut loc pe 26 august şi, respectiv, pe 13 octombrie, au avut succes.

După cum a remarcat administratorul în exerciţiu al NASA, China are însă propriile planuri şi vrea să trimită astronauţi la suprafaţa Lunii până în 2030, înregistrând în acelaşi timp progrese serioase în cadrul programului spaţial propriu, pentru atingerea acestui obiectiv.

Ultimii oameni care au pus piciorul pe Lună au fost astronauţii misiunii NASA Apollo 17, în decembrie 1972, conform Space.com

Editor : A.R.