Rusia avertizează din nou împotriva desfășurării de forțe occidentale în Ucraina. Laude pentru Trump: „Unul dintre puținii politicieni”

Rusia va considera desfășurarea oricăror forțe militare sau infrastructuri străine în Ucraina ca o intervenție străină și va trata aceste forțe ca ținte legitime, a transmis luni Ministerul de Externe, citându-l pe ministrul Serghei Lavrov, relatează Reuters.

Comentariul ministerului, unul dintre numeroasele care au fost făcute ca răspuns la întrebările adresate lui Lavrov, a lăudat eforturile președintelui american Donald Trump de a găsi o soluție la război și a afirmat că acesta înțelege motivele fundamentale care stau la baza conflictului.

„Desfășurarea de unități militare, instalații, depozite și alte infrastructuri ale țărilor occidentale în Ucraina este inacceptabilă pentru noi și va fi considerată o intervenție străină care reprezintă o amenințare directă la adresa securității Rusiei”, a declarat ministerul pe site-ul său web.

Acesta a afirmat că țările occidentale – care au discutat despre o posibilă desfășurare în Ucraina pentru a contribui la asigurarea unui acord de pace – trebuie să înțeleagă „că toate contingentele militare străine, inclusiv cele germane, dacă vor fi desfășurate în Ucraina, vor deveni ținte legitime pentru forțele armate ruse”.

Statele Unite au condus eforturile de organizare a discuțiilor menite să pună capăt conflictului din Ucraina, iar o nouă reuniune cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei va avea loc săptămâna aceasta în Emiratele Arabe Unite.

Problema cedării teritoriului ucrainean recunoscut internațional către Rusia rămâne un obstacol major. Kievul respinge solicitările Rusiei de a renunța la întreaga regiune Donbas, inclusiv la teritoriile pe care forțele Moscovei nu le-au capturat.

Moscova a afirmat în repetate rânduri că nu va tolera prezența trupelor din țările occidentale în Ucraina.

Ministerul a declarat că Moscova apreciază „eforturile hotărâte” ale administrației Trump de a găsi o soluție și de a înțelege preocupările de lungă durată ale Rusiei cu privire la extinderea NATO spre est și deschiderea sa față de Ucraina.

Acesta l-a descris pe președintele american Donald Trump ca fiind „unul dintre puținii politicieni occidentali care nu numai că a refuzat imediat să impună condiții preliminare lipsite de sens și distructive pentru a iniția un dialog substanțial cu Moscova cu privire la criza ucraineană, dar a și vorbit public despre cauzele sale profunde”.

Citește și:

„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”

Kremlinul, de neclintit în privința negocierilor dintre Zelenski și Putin: „Doar la Moscova”. Anunț despre discuțiile din Abu Dhabi

Editor : A.M.G.