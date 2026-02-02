Live TV

Sorin Grindeanu, vizită oficială în Israel, în calitate de peședinte al Camerei Deputaților: agenda deplasării și membrii delegației

BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
Sorin Grindeanu, alături de deputatul Silviu Vexler (preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România), participă la o ceremonie dedicată Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului și memoriei victimelor pogromului legionar antievreiesc din București, la Templul Coral, pe 26 ianuarie 2026. Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, împreună cu o delegaţie parlamentară, va efectua o vizita oficială în Statul Israel, în perioada 3-5 februarie. În cadrul vizitei oficiale, acesta va avea întrevederi cu Isaac Herzog, preşedintele Statului Israel şi cu premierul Benjamin Netanyahu. De asemenea, Grindeanu va vizita Memorialul Holocaustului Yad Vashem, unde va depune o coroană de flori la Sala Amintirilor.

Preşedintele Camerei Deputaţilor va avea întrevederi cu Isaac Herzog, preşedintele Statului Israel, cu domnul Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Statului Israel, cu domnul Amir Ohana, preşedintele Knesset-ului, cu domnul Eli Dellal, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie Israel-România, precum şi cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului.

„Statul Israel este unul dintre cei mai importanţi actori din politica internaţională actuală şi este un partener esenţial pentru România în dezvoltarea unor proiecte majore în domeniul economic, în sectorul de apărare şi în zona de cercetare-dezvoltare. Vrem să folosim expertiza de nivel înalt a companiilor israeliene mai ales pentru a accelera folosirea inteligenţei artificiale în toate ramurile economiei româneşti‟, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor potrivit unui comunicat citat de News.ro.

Şeful Camerei Deputaţilor va depune o coroană de flori la Memorialul Gal-Ed al soldaţilor căzuţi şi victimelor terorismului şi va semna în Cartea de Onoare a Knesset-ului.

De asemenea, va întreprinde o vizită la Memorialul Holocaustului Yad Vashem, unde va depune o coroană de flori la Sala Amintirilor şi va semna în Cartea de Onoare.

Din delegaţie fac parte:

  • deputatul Silviu Vexler (Minorităţi - preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România), preşedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Statul Israel din Parlamentul României, înalt reprezentant al Parlamentului României pentru combaterea antisemitismului,
  • Silvia Claudia-Mihalcea (PSD), secretar al Camerei Deputaţilor,
  • Loránd-Bálint Magyar (UDMR), chestor al Camerei Deputaţilor,
  • Alina-Ştefania Gorghiu (PNL), vicepreşedinte al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, preşedinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – “România fără violenţă domestică”,
  • deputatul Radu-Nicolae Mihaiu (USR), preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, 
  • Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătăţii.

