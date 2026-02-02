Influencer pro-Trump care susținea că toți migranții reținuți sunt niște „infractori”, arestat de ICE în SUA

Un influencer brazilian, susținător al lui Trump, cunoscut pentru mesajele sale pe TikTok și Instagram în care susținea că migranții reținuți de autoritățile americane sunt „toți infractori”, a fost arestat de ICE în New Jersey. Júnior Pena, care și-a construit popularitatea prezentând „realitatea SUA” din perspectiva migranților și criticând guvernul brazilian, a ajuns în custodia autorităților, stârnind reacții ironice pe internet, relatează The Guardian.

Júnior Pena, al cărui nume complet este Eustáquio da Silva Pena Júnior, și-a declarat sprijinul pentru președintele SUA într-un mesaj video recent adresat sutelor de mii de urmăritori de pe rețelele sociale.

„Îl susțin pe Donald Trump – îmi place tipul ăsta”, a declarat TikToker-ul și Instagrammer-ul sud-american, al cărui cont pretinde să arate „realitatea Statelor Unite” din perspectiva unui migrant.

Într-un videoclip anterior, Pena ar fi îndemnat brazilienii să rămână calmi și să nu „disperseze” după ce au apărut informații despre reținerea migranților, inclusiv brazilieni, de către agenți ICE.

„Dar sunt toți infractori. Toți”, a susținut el despre migranții capturați.

Sâmbătă, Pena a fost reținut și trimis la centrul de detenție Delaney Hall din Newark, New Jersey. Un prieten a declarat pentru publicația locală Brazilian Times că Pena a fost luat în custodie după ce a lipsit de la o audiere în instanță. Avocatul său, Andrew Lattarulo, încerca să rezolve situația și să împiedice transferul lui către un alt stat.

Influencerul brazilian locuiește în SUA din 2009 și provine din Belo Horizonte, capitala statului Minas Gerais, zonă din care un număr mare de oameni au emigrat în SUA și Europa.

Pena folosește rețelele sociale pentru a reda poveștile migranților, dar și pentru a da voce criticilor președintelui brazilian de stânga Luiz Inácio Lula da Silva și susținătorilor fostului președinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, recent încarcerat și aliat al lui Trump.

Comunitatea braziliană din SUA, estimată la aproximativ 2 milioane de persoane, a fost grav afectată de ofensiva anti-migrație a lui Trump, numărul brazilienilor deportați atingând un record de 2.785 anul trecut, comparativ cu 1.640 în 2024.

Într-un raport recent despre „adevărata vânătoare umană” în curs sub Trump, revista braziliană Veja avertiza cititorii: „Există o atmosferă de teamă pe străzi, unde oricine ‘arată străin’ poate fi vizat … indiferent de statutul lor [de imigrație].”

Revista nota că migranții brazilieni din orașe precum Boston adoptă „tactici de supraviețuire” drastice, inclusiv evitarea vorbirii în portugheză în public și încercarea de a se îmbrăca ca „americanii obișnuiți” când ies din case.

Brazilienii de stânga au invadat contul de Instagram al lui Pena pentru a-l ironiza după ce vestea reținerii sale a devenit virală. „L-ai susținut pe Trump și, în final, ai plătit prețul”, a scris unul. „Ce se dă, se primește”, a postat un alt critic.

