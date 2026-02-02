Live TV

Influencer pro-Trump care susținea că toți migranții reținuți sunt niște „infractori”, arestat de ICE în SUA

Data publicării:
agenți ICE în Minneapolis
Operațiunea Metro Surge din Minneapolis a devenit cea mai mare acțiune de arestare și deportare a imigranților ilegali din istoria SUA. Foto: Profimedia Images

Un influencer brazilian, susținător al lui Trump, cunoscut pentru mesajele sale pe TikTok și Instagram în care susținea că migranții reținuți de autoritățile americane sunt „toți infractori”, a fost arestat de ICE în New Jersey. Júnior Pena, care și-a construit popularitatea prezentând „realitatea SUA” din perspectiva migranților și criticând guvernul brazilian, a ajuns în custodia autorităților, stârnind reacții ironice pe internet, relatează The Guardian.

Júnior Pena, al cărui nume complet este Eustáquio da Silva Pena Júnior, și-a declarat sprijinul pentru președintele SUA într-un mesaj video recent adresat sutelor de mii de urmăritori de pe rețelele sociale.

„Îl susțin pe Donald Trump – îmi place tipul ăsta”, a declarat TikToker-ul și Instagrammer-ul sud-american, al cărui cont pretinde să arate „realitatea Statelor Unite” din perspectiva unui migrant.

Într-un videoclip anterior, Pena ar fi îndemnat brazilienii să rămână calmi și să nu „disperseze” după ce au apărut informații despre reținerea migranților, inclusiv brazilieni, de către agenți ICE.

„Dar sunt toți infractori. Toți”, a susținut el despre migranții capturați.

Sâmbătă, Pena a fost reținut și trimis la centrul de detenție Delaney Hall din Newark, New Jersey. Un prieten a declarat pentru publicația locală Brazilian Times că Pena a fost luat în custodie după ce a lipsit de la o audiere în instanță. Avocatul său, Andrew Lattarulo, încerca să rezolve situația și să împiedice transferul lui către un alt stat.

Influencerul brazilian locuiește în SUA din 2009 și provine din Belo Horizonte, capitala statului Minas Gerais, zonă din care un număr mare de oameni au emigrat în SUA și Europa.

Pena folosește rețelele sociale pentru a reda poveștile migranților, dar și pentru a da voce criticilor președintelui brazilian de stânga Luiz Inácio Lula da Silva și susținătorilor fostului președinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, recent încarcerat și aliat al lui Trump.

Comunitatea braziliană din SUA, estimată la aproximativ 2 milioane de persoane, a fost grav afectată de ofensiva anti-migrație a lui Trump, numărul brazilienilor deportați atingând un record de 2.785 anul trecut, comparativ cu 1.640 în 2024.

Într-un raport recent despre „adevărata vânătoare umană” în curs sub Trump, revista braziliană Veja avertiza cititorii: „Există o atmosferă de teamă pe străzi, unde oricine ‘arată străin’ poate fi vizat … indiferent de statutul lor [de imigrație].”

Revista nota că migranții brazilieni din orașe precum Boston adoptă „tactici de supraviețuire” drastice, inclusiv evitarea vorbirii în portugheză în public și încercarea de a se îmbrăca ca „americanii obișnuiți” când ies din case.

Brazilienii de stânga au invadat contul de Instagram al lui Pena pentru a-l ironiza după ce vestea reținerii sale a devenit virală. „L-ai susținut pe Trump și, în final, ai plătit prețul”, a scris unul. „Ce se dă, se primește”, a postat un alt critic.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
John Eric Spiby
3
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-02-02 173348
Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Trump Groenlanda Danemarca
„Trebuie să fie legată de SUA și guvernată de acolo”. Premierul Groenlandei avertizează că Trump încă vrea controlul asupra insulei
CEO Facebook Mark Zuckerberg cu mâna la gură
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Working trip of Russian President Vladimir Putin to St. Petersburg. Meeting on the development of the Navy.
Rusia se oferă să preia uraniul îmbogățit al Iranului pentru reducerea tensiunilor privind armele nucleare
Manfred Weber (Politiker) 01/26 her Manfred Weber am 14. Januar 2026 in Markus Lanz , ZDF TV Fernsehen Talkshow Talk Sho
Liderul PPE, Manfred Weber, insistă pentru discuții privind umbrela nucleară europeană pe fondul tensiunilor cu SUA
Recomandările redacţiei
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul...
ilie bolojan
Conducerea PNL, în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de...
profimedia-0773853764
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der...
NmFmMTY4ZDdmNDAxNWM5ZGUyZmYwNTM0YjhkYmIwZA==.thumb
Rareș Bogdan, despre un posibil vot de încredere cerut de Ilie...
Ultimele știri
POT, probleme în prima sesiune din 2026 în Parlament. Anamaria Gavrilă contestă redenumirea grupului de către liderul exclus
Kremlinul, de neclintit în privința negocierilor dintre Zelenski și Putin: „Doar la Moscova”. Anunț despre discuțiile din Abu Dhabi
Tragedie în județul Sibiu: doi frați, de 6 și 9 ani, au murit după ce au căzut într-un pârâu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră la FCSB pentru meciul decisiv cu FC Botoșani! Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
”O să te duci după fratele tău!” Sora lui Mario Berinde, adolescentul ucis la Cenei, amenințată cu moartea...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”