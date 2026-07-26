De ce a suspendat Trump atacurile asupra Iranului. Explicația lui Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU

Preşedintele american Donald Trump a suspendat atacurile asupra Iranului pentru a doua noapte consecutivă, pentru a acorda mai mult timp diplomaţiei, a declarat ambasadorul SUA la ONU, potrivit BBC.

Într-un interviu acordat duminică postului Fox News, ambasadorul Mike Waltz a declarat că preşedintele „acordă un anumit spaţiu negocierilor, le lasă puţin loc de manevră”.

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat, duminică, că Teheranul a încetat, ca răspuns, atacurile „de replică” din regiune.

Această pauză survine după aproape două săptămâni de atacuri zilnice ale SUA şi de riposte reciproce, care au dus, practic, la destrămarea armistiţiului încheiat în iunie.

Întrebat dacă Trump a decis să nu recurgă la o escaladare a conflictului pentru moment, Waltz a declarat pentru NBC: „Nu aş merge deloc atât de departe. Preşedintele îşi păstrează toate opţiunile deschise.”

Waltz a respins, de asemenea, informaţiile publicate în „New York Times” potrivit cărora oficialii administraţiei ar fi avertizat că extinderea ostilităţilor ar putea epuiza în mod periculos stocurile deja reduse de muniţie pentru apărarea aeriană.

„Armata SUA dispune de tot ceea ce îi este necesar pentru a desfăşura această campanie cu eficacitatea necesară”, a afirmat el.

Între timp, Iranul şi Omanul au organizat vineri şi sâmbătă la Teheran mai multe runde de discuţii tehnice pentru a dezbate gestionarea Strâmtorii Ormuz, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmail Baghaei.

Disputele privind controlul asupra strâmtorii au reaprins tensiunile dintre SUA şi Iran luna aceasta şi reprezintă în continuare un obstacol major în calea încheierii definitive a războiului.

Iranul şi SUA au semnat în iunie un memorandum de înţelegere pentru a opri operaţiunile militare şi a redeschide strâmtoarea, precum şi pentru a ajunge la un acord de încetare a războiului în următoarele 60 de zile.

Însă, după ce forţele iraniene au atacat petroliere în Strâmtoarea Ormuz la 13 iulie, SUA au reluat atacurile aeriene asupra ţării şi au reinstituit blocada navală asupra porturilor iraniene.

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Iranul a ripostat cu atacuri asupra instalaţiilor şi bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, ucigând patru soldaţi americani. De atunci, atacurile SUA au provocat moartea a zeci de persoane, potrivit Ministerului Sănătăţii din Iran.

Conform cifrelor oficiale, mii de oameni au fost ucişi în Orientul Mijlociu de la începutul războiului dintre SUA, Israel şi Iran, în februarie, marea majoritate a victimelor provenind din Iran şi Liban.

Preşedintele Trump urmează să se întâlnească marţi, la Casa Albă, cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Editor : C.A.