Istoricul Armand Goșu, specializat în spațiul ex-sovietic, a anticipat duminică, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că soarta lui Vladimir Putin va fi decisă mai degrabă de degradarea vieții sociale și economice din Rusia, decât de situația de pe frontul din Ucraina. El spune că rușii nu vor tolera mult degradarea stitlului lor de viață și că Volodimir Zelenski vrea să profite de acest lucru, prin „mutarea” războiului în Rusia.

Întrebat despre starea de spirit a cetățenilor ruși, Armand Goșu spune că sunt rezistenți și „obișnuiți cu foamea”.

„Cu lipsa benzinei însă nu sunt. Și nici cu lipsa internetului. În momentul în care le-ai tăiat internetul... Atenție, în Rusia internetul este mult mai utilizat decât în România. Au platforma Gosuslugi, echivalentul Ghișeul.ro. La ei totul se face acolo”, a declarat Armand Goșu la Digi24.

El a dat exemple despre cât de mult este folosit internetul în Rusia.

„Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că, dacă blochezi internetul, nu mai poți să comanzi Yandex Taxi. Vorbim despre generații de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care aproape că nu mai știu cum arată bancnotele. Ei plăteau totul cu telefonul. Și, dintr-odată, internetul s-a oprit. Sigur, există o așa-numită listă albă de site-uri, pe care pot fi înscrise anumite firme. De pildă, dacă Florin are un restaurant, trebuie să fie înscris pe această listă, astfel încât site-ul să poată fi accesat prin serverele controlate de autorități, de FSB. Numai că procedura durează vreo jumătate de an. La fel și pentru firmele de taxi. Problema este că internetul merge din ce în ce mai greu. Chiar dacă ești pe această listă albă, tot nu prea funcționează. Ei îți spun că ești conectat, dar, de fapt, nu ești. Atenție, în Rusia internetul a fost liber. Nu este cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu China, dar în China internetul nu a fost niciodată cu adevărat liber”, a arătat istoricul.

„Exact asta încearcă să facă Zelenski”

Din această cauză, Armand Goșu crede că Rusia, dacă va fi învinsă, va fi învinsă de lipsa benzinei și a internetului, „nu pentru că armata lui Putin omoară ucraineni și copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul acesta cotidian. Nu mai poți să comanzi mâncare, nu mai vine taxiul, nu mai poți face un transfer bancar. Apropo de bănci, deja sunt probleme și cu transferurile. Foloseau foarte mult băncile digitale și sistemele acestea moderne de plată. Oamenii sunt supărați că nu mai funcționează”.

Istoricul a mai arătat că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, știe acest lucru și încearcă să profite, explicând astfel loviturile cu drone asupra depozitelor celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries.

„Exact asta încearcă să facă Zelenski: să ducă războiul în Rusia. Sigur că nu lovește orașele cu rachete și nu atacă populația civilă. Se întâmplă foarte rar să mai cadă drone și să existe răniți. Dar atacă infrastructura economică. De exemplu, chiar azi-dimineață au atacat încă două dintre cele mai mari depozite ale Wildberries, echivalentul Amazonului în spațiul rusesc.

Dronele acestea au rază medie de acțiune și transportă încărcături relativ mici, de aproximativ 50-60 de kilograme, tocmai pentru a putea zbura pe distanțe foarte mari. Unele pleacă din nordul Caucazului și lovesc ținte aflate la sute de kilometri. Explozibilul este conceput astfel încât să provoace incendii puternice.

Astăzi dimineață, când discutăm noi, depozitele ardeau. Era șocant: cerul era complet înnegrit de fum. Localnicii filmau și spuneau, cu accentul lor caucazian: Uitați cerul, este negru!. Iar alții spuneau: Eu aveam acolo afaceri, aveam marfă depozitată. Cum îmi recuperez acum banii?”.

Editor : B.P.