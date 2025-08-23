De ce Bulgaria a primit doar două avioane de luptă F-16 de la americani, iar unul dintre ele este deja defect

Bulgaria a comandat primele sale avioane F-16 încă din 2019, dar până în prezent a primit doar două.

Lunga așteptare a Bulgariei pentru avioanele F-16 Block 70 se prelungește. Din primul lot de opt avioane de luptă comandate în 2019, doar două au fost livrate. Ministrul apărării, Atanas Zaprianov, a recunoscut că armata nu are încă un calendar clar pentru sosirea restului avioanelor.

Conform planului inițial, majoritatea avioanelor trebuiau să sosească între iulie și octombrie 2025, scrie Defense Express.

Cu toate acestea, livrările au fost blocate din cauza a ceea ce SUA a descris ca fiind o penurie de avioane de realimentare în zbor, necesare pentru transportul avioanelor de vânătoare peste Atlantic.

„Numărul acestora este limitat și sunt foarte solicitate pentru a sprijini misiunile prioritare ale Forțelor Aeriene ale SUA. Zborurile către țările partenere sunt reprogramate sau anulate atunci când este necesar”, se arată în răspunsul Departamentului Apărării.

Spre deosebire de Suedia, care transportă avioanele Gripen peste ocean cu nave comerciale, SUA insistă să transporte avioanele F-16 către clienții exportatori pe calea aerului. Volumul mare de muncă al avioanelor de realimentare a stârnit îngrijorare, întrucât singura operațiune de amploare cunoscută recent a fost atacul Midnight Hammer din iunie împotriva programului nuclear iranian.

Lucrurile se complică și mai rău

Deocamdată, Sofia nu poate decât să aștepte. Cadrul Foreign Military Sales (FMS), în baza căruia au fost achiziționate avioanele F-16, nu prevede sancțiuni în caz de întârzieri – o situație în care sancționarea SUA de către Bulgaria pare de neconceput.

Pentru a complica și mai mult lucrurile, primul F-16V Block 70 al Bulgariei a suferit o defecțiune majoră. La sosirea sa în aprilie, avionul a fost declarat inapt pentru zbor din cauza unei plăci de circuit defecte. Problema l-a obligat să rateze survolul planificat la parada de Ziua Forțelor Armate din 6 mai. Surse au sugerat că problema a apărut deoarece contractul inițial din 2019, în valoare de 1,2 miliarde de dolari pentru opt avioane de luptă, nu prevedea buget pentru piese de schimb.

În 2022, Sofia a comandat alte opt avioane F-16 pentru 1,3 miliarde de dolari.

