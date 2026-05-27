De ce demisionează Tulsi Gabbard, directoarea Serviciului Național de Informații al SUA și cine ar putea să o înlocuiască

Donald Trump și Tulsi Gabbard. Foto: Profimedia
Nemulțumirile lui Donald Trump Cine urmează

Susținerea minciunilor despre „laboratoarele biologice” din Ucraina, o întâlnire cu dictatorul sirian Bashar al-Assad, legături cu o sectă religioasă – toate acestea, și multe altele, sunt asociate cu Tulsi Gabbard, demisionara directoare a Serviciului Național de Informații al SUA.

În prezent, ea ocupă una dintre funcțiile-cheie din Statele Unite – cea de director al Serviciului Național de Informații. Săptămâna trecută, ea a anunțat în mod neașteptat că intenționează să demisioneze, scrie European Pravda.

Motivul oficial este boala gravă a soțului ei. În același timp, surse din interior susțin că adevărata cauză este poziția ei anti-război, care contrazice politica președintelui Donald Trump față de Iran.

Atât democrații, cât și republicanii au reacționat cu îngrijorare la numirea lui Tulsi Gabbard în funcția de șefă a Serviciului Național de Informații al SUA. Motivul a fost reprezentat de declarațiile sale extrem de controversate, în special cu privire la Rusia și agresiunea acesteia împotriva Ucrainei.

Chiar la începutul invaziei rusești pe scară largă din 2022, Tulsi Gabbard a promovat narațiunea propagandistică rusă privind „preocupările de securitate” ale Moscovei legate de extinderea NATO spre est.

În același an, Gabbard a „justificat” și existența laboratoarelor biologice finanțate de SUA în Ucraina.

Ea a criticat în repetate rânduri ajutorul militar acordat Kievului, a calificat guvernul ucrainean drept „corupt” și a descris Ucraina însăși ca „nefiind o democrație”.

În plus, Gabbard a acuzat administrația Biden că „sabotează” negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, susținând că obiectivul Washingtonului era schimbarea regimului în Rusia. Ea a preluat, de asemenea, retorica de intimidare nucleară a Rusiei, avertizând asupra unui viitor „Armaghedon nuclear” din cauza poziției administrației americane față de războiul din Ucraina.

Poziția sa față de Siria sub conducerea lui Bashar al-Assad a provocat, de asemenea, indignare în rândul politicienilor americani.

Pe lângă toleranța sa față de dictatori, implicarea lui Gabbard în organizația religioasă hawaiană Science of Identity Foundation, adesea descrisă ca o sectă, a alimentat și mai mult controversele din jurul ei.

Poziția deținută de Tulsi Gabbard este extrem de neobișnuită. De fapt, ea există doar în Statele Unite, unde comunitatea de informații este formată din 18 agenții de informații separate.

Autoritatea și influența directorului Serviciului Național de Informații sunt enorme.

De-a lungul carierei sale politice, Gabbard, care a servit în Irak în perioada 2004-2005, a criticat în mod constant intervenția SUA în străinătate. Aceste opinii nu s-au schimbat nici măcar după ce Donald Trump însuși a dezvoltat o înclinație pentru soluții militare.

Nemulțumirile lui Donald Trump

Gabbard nu a fost dispusă să dea dovadă de flexibilitate, în special în ceea ce privește acțiunea militară împotriva Iranului.

Nemulțumirea lui Trump față de Tulsi Gabbard a atins apogeul în primăvara anului 2026.

La acea vreme, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului, Joe Kent, și-a anunțat demisia în semn de protest împotriva războiului din Iran. Deși centrul se află în subordinea Biroului Directorului Național de Informații, Gabbard nu a condamnat decizia lui Kent.

Se pare că acest lucru a înfuriat Casa Albă. Potrivit The Guardian, Trump a început apoi să se consulte cu echipa sa cu privire la posibila demitere a șefului serviciilor de informații.

Iar pe 22 mai, Gabbard și-a anunțat demisia din motive personale.

Cine urmează

Tulsi Gabbard va rămâne în funcție până pe 30 iunie. După aceea, fostul ofițer CIA Aaron Lucas va ocupa funcția de director interimar al Serviciului Național de Informații.

Potrivit The Wall Street Journal, principalul candidat pentru această funcție este în prezent directorul adjunct al CIA, Michael Ellis, care în aprilie 2022 a solicitat creșterea ajutorului militar acordat Ucrainei.

Un alt posibil succesor menționat este congresmana din New York, Elise Stefanik.

