Live TV

Video De ce mută SUA trupele din Europa? Marco Rubio spune că nu este vorba despre sancțiuni

Data publicării:
baza aeriana bagram afganistan trupe americane
Foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri că mișcările trupelor americane cu baza în Europa nu constituie o măsură punitivă”, ci răspund mai degrabă angajamentelor globale” ale SUA, informează The Times of Israel.

Marco Rubio a declarat reporterilor, cu ocazia reuniunii miniștrilor de externe ai NATO din Suedia, că mutările de trupe efectuate de Washington în Europa nu au avut ca scop pedepsirea aliaților pentru lipsa de sprijin în ceea ce privește Iranul.

„Statele Unite au în continuare angajamente la nivel mondial pe care trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește desfășurarea forțelor noastre, iar acest lucru ne obligă în permanență să reevaluăm locurile în care ne amplasăm trupele. Nu este vorba de o măsură punitivă, ci pur și simplu de un proces continuu”, afirmă Rubio.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Secretarul de stat american a subliniat totodată că s-au înregistrat „unele progrese minore” în negocierile pentru încetarea războiului din Iran și a reiterat „dezamăgirea” președintelui american Donald Trump față de alianța transatlantică.

„S-au înregistrat unele progrese minore. Nu vreau să exagerez”, a declarat Rubio în cadrul unei conferințe de presă la Helsingborg. „S-au înregistrat câteva mișcări și acesta este un lucru bun.”

SUA continuă să insiste ca Iranul să nu obțină niciodată arme nucleare și să renunțe la controlul asupra Strâmtorii Ormuz, spune Rubio, adăugând că Republica Islamică „încerca să convingă Omanul să se alăture” în crearea unui sistem de taxare a navelor care traversează calea navigabilă blocată.

„Nicio țară din lume nu ar trebui să accepte” acest plan, este de părere Rubio.

Secretarul american de stat a adăugat că nemulțumirea lui Trump față de aliații Americii privind lipsa de sprijin în războiul cu Iranul ar trebui „abordată”.

„Opiniile președintelui, sincer dezamăgirea față de unii dintre aliații noștri din NATO și răspunsul lor la operațiunile noastre din Orientul Mijlociu - sunt bine documentate - vor trebui abordate, dar nu vor fi rezolvate sau abordate astăzi”, a spus Rubio.

Citește și:

Trump amenință din nou Cuba cu intervenții militare: „Aș fi bucuros să o fac”. Rubio avertizează că șansele unui acord „nu sunt mari”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
2
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
3
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
4
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
o femeie cu bancnote in mana
5
Controale în sistemul de asistență socială: amenzi de peste 400.000 de lei și propunere...
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Digi Sport
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu reuniune ministrii de externe nato
Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Când conteşti finanţarea apărării României, cu război la graniţă, faci un joc periculos
Marco Rubio
Trump amenință din nou Cuba cu intervenții militare: „Aș fi bucuros să o fac”. Rubio avertizează că șansele unui acord „nu sunt mari”
NATO Summit in The Hague - Netherlands
Ce plan are Mark Rutte pentru a-l menține pe Donald Trump în NATO
Donald Trump Jr. și prețedintele ales al sua donald trump
Donald Trump ar putea rata nunta fiului său, Don Jr.: „Am o problemă numită Iran”
rachete iraniene
Iranul produce deja drone, semn că își reconstruiește baza industrială militară. Ce date au serviciile americane de informații
Recomandările redacţiei
ambulanta 112
Noi informații în cazul elevului mort la școală în Bacău: un echipaj...
sigla presedintele romaniei
Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea...
om cu umbrela in ploaie, vazut de sus
ANM a emis noi alerte de ploi, vijelii și vânt puternic. Ce zone sunt...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest...
Ultimele știri
Satelit de spionaj chinez, observat de telescopul militar al Marii Britanii. Londra transmite un „avertisment” Beijingului
Sudul Libanului, transformat într-o „zonă moartă”: cum a fost șters de pe hartă un bastion Hezbollah. Jumătate dintre orașe, devastate
De ce nu a fost trimis medic la elevul care a murit în școală: „Nu era un caz grav”. Coordonatorul și șefa Ambulanței se contrazic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile norocoase din 22 mai. Pentru acești nativi dispar problemele și vine împăcarea mult așteptată
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Doi jucători olteni au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de barajul cu Chindia: „E o situaţie jenantă pentru Farul şi...
Adevărul
Becali, dezvăluiri după discuția cu Grindeanu: Alexandru Nazare și Eugen Tomac, în cărți pentru Palatul...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dans. Campionul mondial a rupt tăcerea după divorțul de soția sa, Andreea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Mădălina Ghenea, zeiță în argintiu la Cannes 2026. Românca a făcut senzație într-o ținută care a furat toate...
Film Now
Rami Malek, debut la Cannes în „The Man I Love”, o dramă despre criza SIDA. „Să mă aflu aici pentru prima...
Adevarul
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...