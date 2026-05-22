Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri că mișcările trupelor americane cu baza în Europa nu constituie o măsură „punitivă”, ci răspund mai degrabă „angajamentelor globale” ale SUA, informează The Times of Israel.

Marco Rubio a declarat reporterilor, cu ocazia reuniunii miniștrilor de externe ai NATO din Suedia, că mutările de trupe efectuate de Washington în Europa nu au avut ca scop pedepsirea aliaților pentru lipsa de sprijin în ceea ce privește Iranul.

„Statele Unite au în continuare angajamente la nivel mondial pe care trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește desfășurarea forțelor noastre, iar acest lucru ne obligă în permanență să reevaluăm locurile în care ne amplasăm trupele. Nu este vorba de o măsură punitivă, ci pur și simplu de un proces continuu”, afirmă Rubio.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Secretarul de stat american a subliniat totodată că s-au înregistrat „unele progrese minore” în negocierile pentru încetarea războiului din Iran și a reiterat „dezamăgirea” președintelui american Donald Trump față de alianța transatlantică.

„S-au înregistrat unele progrese minore. Nu vreau să exagerez”, a declarat Rubio în cadrul unei conferințe de presă la Helsingborg. „S-au înregistrat câteva mișcări și acesta este un lucru bun.”

SUA continuă să insiste ca Iranul să nu obțină niciodată arme nucleare și să renunțe la controlul asupra Strâmtorii Ormuz, spune Rubio, adăugând că Republica Islamică „încerca să convingă Omanul să se alăture” în crearea unui sistem de taxare a navelor care traversează calea navigabilă blocată.

„Nicio țară din lume nu ar trebui să accepte” acest plan, este de părere Rubio.

Secretarul american de stat a adăugat că nemulțumirea lui Trump față de aliații Americii privind lipsa de sprijin în războiul cu Iranul ar trebui „abordată”.

„Opiniile președintelui, sincer dezamăgirea față de unii dintre aliații noștri din NATO și răspunsul lor la operațiunile noastre din Orientul Mijlociu - sunt bine documentate - vor trebui abordate, dar nu vor fi rezolvate sau abordate astăzi”, a spus Rubio.

Citește și:

Trump amenință din nou Cuba cu intervenții militare: „Aș fi bucuros să o fac”. Rubio avertizează că șansele unui acord „nu sunt mari”

Editor : C.A.