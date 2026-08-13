„Am încercat în urmă cu patru sau cinci ani o dietă numită keto. Mâncai foarte multe proteine și în primele 72 de ore experimentai această scădere masivă de zahăr și carbohidrați.
A fost un episod aproape psihotic pentru mine. Dacă aș fi făcut asta în timp ce mă aflam în funcția actuală, probabil m-aș fi dus la președinte și i-aș fi spus că «Trebuie să bombardăm Paraguay». Și probabil el m-ar fi întrebat «de ce» și tot ce i-aș fi putut răspunde ar fi fost: «Nu știu, doar sunt foarte furios pentru că nu am mai consumat zahăr»”, a mărturisit Marco Rubio.
Totuși, secretarul de stat american a precizat că încurajează oamenii să o încerce: „Nu sunt împotriva acestei diete, nu cer să fie interzisă, încurajez oamenii să o încerce. Spun doar că nu e pentru toată lumea”.