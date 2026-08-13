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Video Dieta care i-a provocat lui Marco Rubio un „episod aproape psihotic”: „I-aș fi spus președintelui «Trebuie să bombardăm Paraguay»”

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Secretarul american de Stat, Marco Rubio. Foto: Profimedia
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Secretarul de stat american Marco Rubio a dezvăluit că, în urmă cu cinci ani, a urmat o dietă bazată pe scăderea drastică a consumului de zahăr. El a afirmat că regimul nu este pentru oricine.

„Am încercat în urmă cu patru sau cinci ani o dietă numită keto. Mâncai foarte multe proteine și în primele 72 de ore experimentai această scădere masivă de zahăr și carbohidrați. 

A fost un episod aproape psihotic pentru mine. Dacă aș fi făcut asta în timp ce mă aflam în funcția actuală, probabil m-aș fi dus la președinte și i-aș fi spus că «Trebuie să bombardăm Paraguay». Și probabil el m-ar fi întrebat «de ce» și tot ce i-aș fi putut răspunde ar fi fost: «Nu știu, doar sunt foarte furios pentru că nu am mai consumat zahăr»”, a mărturisit Marco Rubio.

Totuși, secretarul de stat american a precizat că încurajează oamenii să o încerce: „Nu sunt împotriva acestei diete, nu cer să fie interzisă, încurajez oamenii să o încerce. Spun doar că nu e pentru toată lumea”. 

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Editor : A.M.G.

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