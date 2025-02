Dispăruți în misiune. Tot mai mulți americani și străini mor pe frontul din Ucraina: „S-a uitat la mine și mi-a spus: «Prieten mort»”

Cel puțin 20 de americani sunt dispăruți în misiune pe frontul din Ucraina, cu o creștere a numărului de victime în ultimele șase luni, pe măsură ce luptătorii străini umplu golurile din apărarea ucraineană aflată în dificultate, potrivit unei investigații CNN.

Corpurile a cel puțin cinci voluntari americani care s-au înrolat în armata ucraineană nu au putut fi recuperate de pe câmpul de luptă după ce au fost uciși în acțiune în ultimele șase luni, a constatat sursa citată. Două dintre trupuri au fost repatriate săptămâna trecută de pe teritoriul ocupat de Rusia, după îndelungi negocieri.

Mărturiile dure ale colegilor lor care au supraviețuit și numărul tot mai mare al victimelor descriu rolul obscur, dar important, al luptătorilor americani din prima linie într-un război pe care președintele Donald Trump l-a numit „ridicol” și pe care l-a presat pe președintele rus Vladimir Putin să îl încheie pe cale diplomatică.

Rudele americanilor dispăruți au povestit pentru CNN despre sentimentul dureros cauzat de imposibilitatea de a-și înmormânta fiii, despre imposbilitatea juridică de a-i declara oficial morți pe cei dragi și, de asemenea, despre chinul provocat de trolii ruși de pe internet care îi hărțuiesc online. Intensitatea luptelor de pe liniile de front din estul Ucrainei înseamnă că de multe ori cadavrele soldaților din ambele tabere nu pot fi colectate și rămân abandonate pe câmpul de luptă.

Potrivit supraviețuitorilor și rudelor, doi voluntari americani au fost uciși într-un singur incident chiar lângă Pokrovsk, în estul Ucrainei, la sfârșitul lunii septembrie. Corpul niciunuia dintre ei nu a fost recuperat. Fostul soldat american Zachary Ford, în vârstă de 25 de ani, din Missouri, și un alt american fără experiență militară, a cărui familie a cerut să fie identificat doar prin indicativul „Gunther”, au fost uciși de o dronă în timp ce aveau misiunea de a arunca în aer un pod în apropierea satului Novohrodivka.

Americanul supraviețuitor, care a cerut să fie cunoscut sub indicativul „Redneck”, a descris o misiune cu șanse limitate de reușită, în care grupul de trei voluntari americani a fost prins rapid de focul rusesc într-un șanț aflat la aproximativ 500 de metri de podul pe care îl ținteau.

„Dronele rusești încep să coboare pe linia copacilor, pentru a încerca să se prăbușească prin acoperișul buncărului”, și-a amintit el într-un interviu acordat CNN. Un buștean din acoperiș a căzut și l-a lovit în față, a spus el. „Aveam pușca și încercam să dobor lucrurile astea”.

Ford le-a spus comandanților săi, prin radio, că vor abandona misiunea, dar a fost instruit să continue și că nicio evacuare nu era posibilă pentru încă o zi, a spus Redneck. Când a început asaltul, Redneck a spus că a tras cu mitraliera în rușii aflați direct în fața sa și că ucrainenii care manevrau un lansator de grenade și un sistem de arme antitanc Javelin au murit în timp ce țineau la distanță blindatele rusești.

El a declarat că a intrat într-un buncăr pentru a obține muniție, ratând cu puțin atacul dronei care i-a rănit pe Ford și Gunther. Rănile lui Ford au necesitat două garouri pentru a opri sângerarea, pe care le-a aplicat înainte de a se alătura din nou apărării și de a vedea un soldat ucrainean împușcat mortal în față chiar în fața sa, a povestitt Redneck.

Câteva minute mai târziu, l-a auzit pe Ford strigând: „Gunther este mort”, a declarat el pentru CNN. „Am coborât să verific, iar ucraineanul care era acolo, s-a uitat la mine și mi-a spus: «Prieten mort».” Redneck a spus că Ford a rămas stabil, iar comandantul lor a avertizat prin ocmunicațiile radio că un alt atac rusesc era iminent.

„Știa că nu vom supraviețui unui alt atac”, a spus Redneck despre Ford, „așa că a început să-mi ceară să-l ucid ca să nu fie capturat”. Redneck a spus că a refuzat și i-a spus lui Ford că vor găsi o cale să treacă peste asta, înainte de a continua să își reîncarce armele înainte de atacul anticipat.

„A devenit foarte tăcut”, a spus Redneck despre Ford. „Câteva minute mai târziu, (el) m-a chemat și mi-a spus că și-a slăbit garourile”. Redneck a spus că le-a reaplicat, dar Ford pierduse prea mult sânge.

Redneck a spus că ultima dorință a lui Ford a fost să vadă lumina soarelui în timp ce murea.

„L-am întins cu capul spre ușă, ca să se poată uita afară, să vadă soarele, și i-am ținut mâna. Ultimul lucru cu adevărat inteligibil pe care l-a spus a fost «să nu se spună niciodată că nenorociții m-au ucis»”.

Redneck a spus că Ford a exprimat un sentiment comun printre luptătorii străini.

Cea mai vie amintire pe care o are despre Ford este micuța boxă albastră pe care o purta cu el, din care se auzea mereu melodia artistului britanic Artemas, „I like the way you kiss me”. „Întotdeauna punea muzică și dansa în jurul acelei boxe”, a spus el.

„În acest moment, nu puteți spune că nu este lupta Americii”

El a spus că probabilitatea ca luptătorii voluntari străini să supraviețuiască pe linia frontului depindea de nivelul lor de experiență, dar și de sarcinile date de brigăzile cărora li se alăturau. În timp ce unii ofițeri le-au dat străinilor și ucrainenilor sarcini egale, a spus el, alții „te vor vinde și te vor ucide la fel de repede”.

„În acest moment, nu puteți spune că nu este lupta Americii”, a spus el. Criticii războiului „încearcă să spună, «Ei bine, aceasta este problema Ucrainei. Dacă putem face pace acum, nu va mai trebui să ne ocupăm de asta». Adevărul este că nu se va opri”, a adăugat Redneck.

El a dat vina pentru pierderile din brigada sa pe un „ofițer rău... care nu prea vedea diferența dintre oameni. Erau carne de tocat, iar el trimitea pe oricine putea obține”.

Redneck, vorbind din Statele Unite, a declarat că unitatea sa a fost evacuată din zonă și că a văzut ulterior imagini filmate cu drona în care se vedeau cadavrele lui Ford și Gunther. Zona în care au luptat se află acum sub controlul Rusiei.

Procesul de recuperare a morților de pe linia frontului este dificil și emoționant. Fostul pușcaș marin american Corey Nawrocki, 41 de ani, din Pennsylvania, a murit luptând în regiunea Bryansk din Rusia în octombrie.

Trupul său a fost prezentat de soldații ruși pe Telegram, dar după negocieri complexe a fost unul dintre cei aproape 800 de morți returnați Ucrainei de către Rusia vineri, 24 ianuarie, alături de cel al unui alt american dispărut.

Mama sa, Sandy Nawrocki, a plâns în timp ce descria sentimentul unei „furtuni de emoții - ușurare, dar și tristețe. Mi-am luat o greutate de pe umeri, pentru că acum nu mai trebuie să îmi fac griji cu privire la ce i-ar putea face acolo”.

Ea l-a descris pe Nawrocki, un veteran al Marinei de două decenii, cu șase misiuni în Irak și două în Afganistan, ca pe un „șmecheraș” căruia îi plăcea să o facă să râdă și care a decis să lupte în Ucraina din cauza victimelor pe care le-a văzut asupra civililor.

„Oameni nevinovați au fost uciși, copii au fost măcelăriți”, a spus ea. „Cred că asta l-a deranjat cu adevărat”.

Nawrocki a murit după ce a fost împușcat în timp ce încerca să ajute un coleg rănit, a declarat mama sa.

Imagini cu trupul și armele sale au fost distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare rusești, iar ea spune că au fost postate, de asemenea, adresa ei și o înregistrare video a casei sale. Când a încercat să-i anunțe pe prietenii pușcașilor marini ai lui Nawrocki pe rețelele de socializare despre moartea acestuia, trolii pro-ruși „postau toate aceste comentarii urâte și fețe zâmbitoare”, a spus ea.

Ea nu a vrut ca fiul ei să meargă în Ucraina, dar acesta „a fost un război neprovocat”, a spus ea. „Acesta este războiul tuturor. Dacă Rusia câștigă, câștigă asupra Ucrainei, asta afectează Polonia, asta afectează toate țările europene”.

Repatrierea, un proces greoi

Repatrierea americanilor morți este punctul culminant al unui parcurs complex și emoțional pentru cei implicați. Lauren Guillaume, o americancă care locuiește la Kiev și lucrează pentru fundația non-profit RT Weatherman Foundation, asistă familiile străine în găsirea celor dragi, adesea cercetând morgile împreună cu investigatorul ucrainean al fundației, Irina Koroșaieva.

Identificarea pozitivă este posibilă printr-o combinație de metode de identificare vizuală și teste ADN, a declarat Guillaume.

Oficialii ucraineni au declarat că sarcina de identificare a morților este mai complexă atunci când rămășițele sunt returnate din partea rusă. „După un schimb de cadavre, putem primi un sac cu 10 rămășițe aparținând unor persoane diferite”, a declarat Artur Dobroserdov, comisarul ucrainean pentru persoane dispărute din cadrul Ministerului de Interne.

Dobroserdov a confirmat că mai mult de 20 de americani sunt dispăruți în acțiune și a declarat că ar putea elibera o parte din rămășițe pentru repatriere numai după ce le va fi identificat pe toate, deoarece nu vrea ca familiile să îngroape o parte din persoana iubită pentru a primi ulterior mai multe rămășițe.

Unul dintre primele cazuri în care Guillaume a putut oferi asistență a fost cel al veteranului armatei americane Cedric Hamm, din Texas, care a fost ucis în regiunea de frontieră nordică Sumî în martie. Familia lui Hamm a reușit să identifice amestecul unic de tatuaje aztece și militare americane de pe corpul acestuia în cadrul unei transmisiuni video live pe care Guillaume a organizat-o de la morgă. Corpul a fost apoi repatriat la San Antonio în decembrie.

„Sunt foarte mândră de fiul meu”, a declarat mama sa, Raquel Hamm, care a spus că a luptat în Ucraina deoarece dorea să își folosească trecutul militar pentru a călători. „Calmul său, chiar până la sfârșit” a impresionat-o, a spus ea, descriind cum i s-a spus că „a salvat un alt tânăr” în timpul schimbului de focuri care l-a ucis.

„Sincer, mă așteptam ca fiul meu să nu fie găsit niciodată”, a spus Hamm. „Fiul meu a plătit prețul suprem pe câmpul de luptă pentru libertatea Ucrainei și asta va rămâne pentru totdeauna cu mine. Copilul meu nu a murit în zadar”.

„A fost foarte altruist”, a declarat pentru CNN un coleg luptător american rănit în bătălia care l-a ucis pe Cedric Hamm.

Guillaume a declarat că străinii pot fi declarați morți prin confirmare fizică, cum ar fi testarea ADN pe rămășițele lor, sau printr-o hotărâre judecătorească, dacă există dovezi semnificative ale morții lor. „Este nevoie de timp”, a spus ea. În martie, organizația sa avea un număr de 16 cazuri. Acum se ocupă de 88 de străini morți sau dispăruți de 18 naționalități - jumătate dintre ei americani. „Majoritatea sunt cazuri de dispăruți în misiune”, a spus ea.

Adevăratul număr de morți în rândul voluntarilor americani din Ucraina rămâne neclar, a spus Guillaume.

Ea crede că numărul tot mai mare de morți și dispăruți se datorează faptului că străinii sunt trimiși în zone dificile, în prima linie, unde este nevoie de experiența lor militară anterioară. „Constatăm că operatorii străini umplu golurile operațiunilor foarte dificile, cu risc ridicat și recompensă mare. Viețile și sacrificiul lor nu sunt irosite.”

