Video Donald Trump aruncă responsabilitatea războiului contra Iranului pe un membru al cabinetului său: „Cred că ai fost primul”

A patra săptămână

Președintele Donald Trump a vorbit deschis luni despre membrul cabinetului care l-a împins primul spre o acțiune militară a SUA împotriva Iranului, comentarii care vin în contextul în care Pentagonul se confruntă cu o nouă anchetă privind modul în care a gestionat accesul presei în timpul conflictului.

Vorbind în cadrul unei mese rotunde a Memphis Safe Task Force din Tennessee, Trump l-a identificat pe secretarul apărării Pete Hegseth ca fiind primul înalt oficial care a susținut atacurile.

„L-am sunat pe Pete, l-am sunat pe generalul Caine, am sunat o mulțime de oameni minunați ai noștri”, a spus Trump, descriind discuțiile interne dinaintea acțiunii militare.

„Avem o problemă în Orientul Mijlociu. Avem o țară care, de 47 de ani, este un furnizor de teroare”, a spus el. „Sunt foarte aproape de a avea o armă nucleară.”

Trump l-a indicat pe Hegseth ca fiind unul dintre primii susținători ai abordării în forță.

„Pete, cred că ai fost primul care a luat atitudine”, a spus Trump. „Și ai spus: «Să o facem», pentru că nu poți să-i lași să aibă o armă nucleară.”

Campania militară a SUA împotriva Iranului a început pe 28 februarie și a intrat acum în a patra săptămână.

Hegseth a fost unul dintre cei mai vizibili susținători publici ai atacurilor, care au început ca o operațiune comună cu Israelul, îndeplinind dorința de zeci de ani a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu de a duce America la război împotriva Iranului. Hegseth a condus briefinguri la Pentagon în care a prezentat obiectivele, printre care se numără țintirea programului de rachete balistice al Iranului, capacitățile de producție de drone și resursele navale.

El a criticat, de asemenea, modul în care mass-media a acoperit războiul, respingând reportajele care evidențiază dezacordurile interne sau pun sub semnul întrebării traiectoria campaniei.

Trump a recunoscut că nu toți înalții oficiali erau de acord de la început.

El a spus că vicepreședintele JD Vance era mai puțin entuziast în privința acțiunii militare, deși Vance nu s-a opus public abordării administrației.

Alte personalități de rang înalt, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles — care este o fostă manageră de campanie a lui Netanyahu — au fost, de asemenea, raportate că au fost mai puțin entuziaste în privința „Operațiunii Epic Fury” înainte de începerea atacurilor.

În același timp, remarca lui Trump a atras atenția asupra modului în care a prezentat rolul lui Hegseth în procesul decizional.

Descriindu-l pe Hegseth ca fiind primul care a susținut acțiunea, Trump părea să atribuie secretarului apărării impulsul inițial pentru atacuri.

Această prezentare survine în contextul în care administrația transmite semnale contradictorii cu privire la direcția conflictului.

Trump a declarat luni că SUA vor suspenda pentru cinci zile atacurile planificate asupra infrastructurii energetice iraniene, inclusiv asupra instalațiilor de energie electrică.

El a spus că pauza era legată de ceea ce a descris ca fiind discuții „productive” menite să pună capăt conflictului.

Oficialii iranieni au negat că ar avea loc vreo negociere directă. Republica Islamică a văzut de două ori negocierile cu Statele Unite întrerupte de campanii de bombardament, după ce războiul de 12 zile din iunie anul trecut a fost urmat de campania actuală.

Când a fost întrebat despre această negare, Trump a respins-o.

„Vor trebui să-și găsească oameni mai buni pentru comunicare”, a spus el.

„Am avut discuții foarte, foarte intense. Vom vedea unde vor duce acestea. Avem puncte majore de acord.”

El a sugerat că provocările interne de comunicare ale Iranului ar putea afecta mesajele sale publice.

„Poate că acest lucru nu a fost transmis. După cum știți, comunicațiile lor au fost distruse. Nu sunt capabili să comunice între ei”, a spus Trump.

„Domnul Witkoff și domnul Kushner le-au avut.

Un judecător federal a decis vineri că Departamentul Apărării a încălcat Primul și Al Cincilea Amendament prin restricționarea jurnaliștilor care au refuzat să respecte noile politici media.

Restricțiile impuneau unor instituții media să se bazeze pe informații aprobate de Pentagon sau să riște pierderea accesului.

Mai multe organizații, printre care The New York Times, au renunțat la acreditările la Pentagon în semn de protest, în loc să se conformeze politicii.

Într-o hotărâre de 40 de pagini, judecătorul federal Paul Friedman a afirmat că restricțiile limitau jurnalismul independent într-un moment în care accesul publicului la informații despre operațiunile militare este deosebit de important.

„Curtea recunoaște că securitatea națională trebuie protejată, securitatea trupelor noastre trebuie protejată, iar planurile de război trebuie protejate”, a scris Friedman.

Pentagonul a declarat că nu este de acord cu hotărârea și va depune apel.

