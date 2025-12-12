Fotografii găsite în proprietatea lui Jeffrey Epstein îl leagă pe defunctul infractor sexual, care a fost condamnat, de Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, miliardarul din domeniul tehnologiei Bill Gates și fostul secretar al Trezoreriei SUA Larry Summers, notează Politico.

Foto: oversightdemocrats.house.gov Deschide galeria foto

Acești bărbați și alții apar în cele aproximativ 95.000 de fotografii pe care Comisia pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților le-a primit din proprietatea lui Epstein în cadrul unei anchete în curs. Democrații din Camera Reprezentanților au publicat 19 fotografii vineri dimineață.

„Este timpul să punem capăt acoperirii Casei Albe și să facem dreptate supraviețuitorilor lui Jeffrey Epstein și prietenilor săi puternici”, a declarat într-un comunicat reprezentantul democrat Robert Garcia din California, liderul Comisiei de Supraveghere. „Aceste fotografii tulburătoare ridică și mai multe întrebări despre Epstein și relațiile sale cu unii dintre cei mai puternici oameni din lume. Nu ne vom odihni până când poporul american nu va afla adevărul. Departamentul de Justiție trebuie să facă publice toate dosarele, acum.”

Departamentul de Justiție este obligat să facă publice toate documentele legate de Epstein până pe 19 decembrie, conform prevederilor legislației adoptate luna trecută de Congres.

Dintre fotografiile publicate vineri, una îl înfățișează pe Trump alături de o persoană care pare a fi o tânără (fața ei a fost cenzurată). O altă fotografie îl arată pe Trump stând lângă Epstein, discutând cu o femeie, în timp ce o a treia îl arată pe Trump zâmbind printre mai multe femei ale căror fețe au fost, de asemenea, acoperite. În acea fotografie, el pare să aibă brațul în jurul taliei unei femei.

Există o altă fotografie din serie care arată „prezervative Trump” vândute cu 4,5 dolari bucata, marcate cu cuvintele „I’M HUUUUGE!” (Sunt URIAȘ!).

Există o fotografie semnată de Clinton în care acesta zâmbește alături de Epstein și de asociata lui Epstein, Ghislaine Maxwell, cea care ispășește o pedeapsă de 20 de ani pentru rolul său în schema de trafic sexual. Deși asocierea lui Clinton, inclusiv călătoriile cu avionul lui Epstein după ce fostul președinte a părăsit funcția, este bine documentată, Clinton a declarat că a rupt legăturile cu Epstein înainte de arestarea acestuia din 2019 și că nu avea cunoștință de infracțiunile comise de fostul miliardar.

Imaginile subliniază rețeaua lungă și bogată de conexiuni a lui Epstein cu oameni puternici din diverse industrii, de la regizorul Woody Allen la strategul politic conservator Steve Bannon. Acestea au fost trimise la Congres după o citație din partea comisiei de supraveghere pentru materiale din patrimoniul defunctului finanțator, separat de documentele solicitate prin legislație de Departamentul de Justiție.

Deși legăturile lui Epstein cu aceste personalități publice nu sunt deloc o noutate, ele evidențiază măsura în care Epstein se bucura de relațiile sale cu oameni puternici.

Gates, fondatorul Microsoft, este văzut zâmbindu-i lui Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior ca prințul Andrew, într-o fotografie, și zâmbindu-i unui pilot de avion într-o altă imagine. Această fotografie a fost publicată anterior.

Summers, fostul secretar al Trezoreriei și președinte al Universității Harvard, este cea mai recentă personalitate publică care se confruntă cu consecințele relației sale cu Epstein. În urma noilor materiale publicate ca răspuns la ancheta Congresului, Summers a fost exclus din American Economic Association și s-a retras din funcțiile sale de la Harvard. Summers apare într-o fotografie într-un avion care pare a fi de mici dimensiuni.

Bannon, care a fost strategul politic al lui Trump în timpul primului său mandat, apare în fotografii vorbind cu Epstein la un birou și stând lângă acesta în fața unei oglinzi, pozând pentru un selfie. În alta, Bannon pare să vorbească cu Allen.

Trump a susținut că a încheiat relația cu Epstein cu ani în urmă și a calificat eforturile de a obține eliberarea dosarelor drept „o farsă”. Într-o schimbare de poziție luna trecută, el a dat republicanilor din Congres aprobarea sa pentru a vota pentru publicarea dosarelor Epstein și a semnat rapid legea.

Aceste dosare vor fi făcute publice în zilele următoare, după ce instanțele au dat undă verde Departamentului de Justiție, iar termenul de 30 de zile acordat procurorului general Pam Bondi pentru a face public conținutul acestora se apropie de sfârșit.

Între timp, Clinton a fost citat de comisia de supraveghere, dar nu a fost încă anunțată data la care va depune mărturie în fața anchetatorilor din Congres. Trump i-a ordonat lui Bondi să investigheze democrații care au legături cu Epstein, inclusiv Clinton și Summers. Bondi i-a cerut lui Jay Clayton, procurorul federal al districtului sudic al New Yorkului, să conducă ancheta.

Nu este clar când vor fi publicate restul fotografiilor, deși într-un comunicat de presă al lui Garcia se menționează că democrații din comisia de supraveghere le vor face publice „în zilele și săptămânile următoare”, rămânând în același timp „angajați să protejeze identitatea supraviețuitorilor”.

Editor : A.C.