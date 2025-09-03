Live TV

Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe preşedintele polonez Karol Nawrocki. Războiul din Ucraina, pe lista discuțiilor

Data publicării:
Karol Nawrocki la Casa Alba
Karol Nawrocki și Donald Trump / Sursa foto: X/Casa Albă
Din articol
Niciun oficial guvernamental de rang înalt în delegația lui Nawrocki

Preşedintele SUA, Donald Trump, îl primeşte miercuri la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut cu succes în campania electorală pe naţionalistul conservator. Întâlnirea lor se va concentra, cel mai probabil, pe războiul Rusiei în Ucraina şi pe securitatea energetică, anunță Reuters.

Trump a transmis invitaţia la câteva zile după ce Nawrocki a depus jurământul, la începutul lunii august, şi apoi a intervenit pentru a se asigura că acesta va participa la o convorbire telefonică importantă cu liderii europeni pe tema Ucrainei, în locul rivalului său politic, premierul polonez centrist Donald Tusk.

Preşedintele SUA l-a primit pe Nawrocki la Casa Albă şi în luna mai, susţinându-l într-un moment crucial al alegerilor din Polonia. Nawrocki l-a învins pe candidatul partidului pro-european şi centrist al lui Tusk o lună mai târziu.

Discuţiile de miercuri se vor concentra, probabil, pe negocierile blocate pentru încheierea războiului din Ucraina şi pe preocupările Poloniei în materie de securitate, pe fondul semnalelor că Trump este din ce în ce mai frustrat de liderul rus Vladimir Putin pentru că nu a reuşit să arate că face progrese în încheierea războiului.

Marţi, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Putin, adăugând că administraţia sa are în plan unele măsuri pentru a reduce numărul victimelor războiului, dar nu a detaliat.

Charles Kupchan, membru senior al Consiliului pentru Relaţii Externe, a declarat că Nawrocki îl va îndemna pe Trump să rămână ferm împotriva lui Putin şi să se abţină de la reducerea trupelor americane din Polonia. „Din partea poloneză, este clar care va fi mesajul, şi anume: «Nu te lăsa manipulat de Putin, opune-te lui şi avem nevoie de o poziţie transatlantică unită dacă vrem să punem capăt războiului din Rusia»”, a spus Kupchan.

Nawrocki este de aşteptat să insiste şi pentru un angajament mai puternic al SUA faţă de securitatea Poloniei şi pentru mai multe trupe, dar acest lucru ar putea fi dificil de acceptat într-un moment în care revizuirea structurii forţelor militare americane ar putea recomanda reducerea numărului de trupe în Europa, a adăugat el.

Niciun oficial guvernamental de rang înalt în delegația lui Nawrocki

Prezenţa militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în Polonia, rămâne una dintre problemele cheie pentru Varşovia, care caută garanţii pentru continuarea sprijinului.

„Succesul relaţiei sale (n.r. a lui Nawrocki) speciale cu mişcarea MAGA şi cu preşedintele Trump ar fi dacă Statele Unite şi-ar spori prezenţa în Polonia”, a declarat marţi jurnaliştilor ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, care este din tabăra lui Donald Tusk.

În Polonia, în perioada premergătoare vizitei, au existat conflicte deschise între Ministerul de Externe şi palatul prezidenţial cu privire la pregătiri şi, în mod neobişnuit, în delegaţia lui Nawrocki nu se află niciun oficial guvernamental de rang înalt.

Trump susţine de mult timp Polonia, lăudând conducerea acesteia pentru creşterea cheltuielilor militare şi recunoscând poziţia sa geografică într-o „vecinătate dificilă”. Dar experţii spun că el va dori ca Varşovia să cumpere şi mai multe arme americane pentru uz propriu şi pentru a le trimite în Ucraina.

Polonia este un mare cumpărător de arme americane, precum tancurile M1A2 Abrams, avioanele de vânătoare F-35, elicopterele AH-64 Apache, rachetele Javelin şi lansatoarele de rachete HIMARS. În iunie, Washingtonul a declarat că va acorda Poloniei o garanţie de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra mai multe arme.

Pe de altă parte, Paul Jones, membru al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene, care a fost ambasadorul SUA în Polonia când Trump a vizitat Polonia în 2017, spune că angajamentul Poloniei faţă de proiectele energetice americane ar trebui să-i placă lui Trump, care are simţ comercial.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
3
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
4
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
5
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Digi Sport
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1033833741
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este...
photo-collage.png - 2025-09-03T184236.171
Coaliția funcționează bine, dar „până când?”, se întreabă Nicușor Dan...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: „Canal de comunicare sau...
dragos pislaru face declaratii
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat...
Ultimele știri
Vlad Gheorghe, preşedintele DREPT, a cerut Guvernului să retragă statutul de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase
Ucraina va deschide o fabrică de arme în Danemarca. „O mână de ajutor în lupta pentru securitate”
Ce i-a promis liderul nord-coreean lui Vladimir Putin, la Beijing. Kim Jong-un, invitat la Moscova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tgrump si zelenski vorbesc la telefon
Zelenski va purta o discuție cu Trump despre ultimatumul pe care trebuie să-l respecte Putin. Când va avea loc conversația
sua ue razboi comercial tarife containere
Impact dur al tarifelor impuse de Donald Trump asupra industriei chimice europene. Comenzi amânate și o cerere în continuă scădere
nastase profimedia
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și Adrian Năstase
donald trump
Reacția Kremlinului, după ce Trump a acuzat Rusia de conspirație împreună cu China şi Coreea de Nord împotriva Statelor Unite
casa alba sua
Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficialilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Adevărul
Serviciile secrete nord-coreene au șters toate urmele ADN-ului lui Kim Jong Un după întâlnirea cu Putin de la...
Playtech
Coşmarul prin care a trecut un român care a parcat ilegal în Grecia. De ce a fost chemat zilnic la secţia de...
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
De nicăieri: dată dispărută și acuzată de furt, a revenit și a surprins pe toată lumea la Festivalul de la...
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
Spaimă printre livratori: de ce își scriu pe rucsac că sunt români
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...