Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe preşedintele polonez Karol Nawrocki. Războiul din Ucraina, pe lista discuțiilor

Preşedintele SUA, Donald Trump, îl primeşte miercuri la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut cu succes în campania electorală pe naţionalistul conservator. Întâlnirea lor se va concentra, cel mai probabil, pe războiul Rusiei în Ucraina şi pe securitatea energetică, anunță Reuters.

Trump a transmis invitaţia la câteva zile după ce Nawrocki a depus jurământul, la începutul lunii august, şi apoi a intervenit pentru a se asigura că acesta va participa la o convorbire telefonică importantă cu liderii europeni pe tema Ucrainei, în locul rivalului său politic, premierul polonez centrist Donald Tusk.

Preşedintele SUA l-a primit pe Nawrocki la Casa Albă şi în luna mai, susţinându-l într-un moment crucial al alegerilor din Polonia. Nawrocki l-a învins pe candidatul partidului pro-european şi centrist al lui Tusk o lună mai târziu.

Discuţiile de miercuri se vor concentra, probabil, pe negocierile blocate pentru încheierea războiului din Ucraina şi pe preocupările Poloniei în materie de securitate, pe fondul semnalelor că Trump este din ce în ce mai frustrat de liderul rus Vladimir Putin pentru că nu a reuşit să arate că face progrese în încheierea războiului.

Marţi, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Putin, adăugând că administraţia sa are în plan unele măsuri pentru a reduce numărul victimelor războiului, dar nu a detaliat.

Charles Kupchan, membru senior al Consiliului pentru Relaţii Externe, a declarat că Nawrocki îl va îndemna pe Trump să rămână ferm împotriva lui Putin şi să se abţină de la reducerea trupelor americane din Polonia. „Din partea poloneză, este clar care va fi mesajul, şi anume: «Nu te lăsa manipulat de Putin, opune-te lui şi avem nevoie de o poziţie transatlantică unită dacă vrem să punem capăt războiului din Rusia»”, a spus Kupchan.

Nawrocki este de aşteptat să insiste şi pentru un angajament mai puternic al SUA faţă de securitatea Poloniei şi pentru mai multe trupe, dar acest lucru ar putea fi dificil de acceptat într-un moment în care revizuirea structurii forţelor militare americane ar putea recomanda reducerea numărului de trupe în Europa, a adăugat el.

Niciun oficial guvernamental de rang înalt în delegația lui Nawrocki

Prezenţa militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în Polonia, rămâne una dintre problemele cheie pentru Varşovia, care caută garanţii pentru continuarea sprijinului.

„Succesul relaţiei sale (n.r. a lui Nawrocki) speciale cu mişcarea MAGA şi cu preşedintele Trump ar fi dacă Statele Unite şi-ar spori prezenţa în Polonia”, a declarat marţi jurnaliştilor ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, care este din tabăra lui Donald Tusk.

În Polonia, în perioada premergătoare vizitei, au existat conflicte deschise între Ministerul de Externe şi palatul prezidenţial cu privire la pregătiri şi, în mod neobişnuit, în delegaţia lui Nawrocki nu se află niciun oficial guvernamental de rang înalt.

Trump susţine de mult timp Polonia, lăudând conducerea acesteia pentru creşterea cheltuielilor militare şi recunoscând poziţia sa geografică într-o „vecinătate dificilă”. Dar experţii spun că el va dori ca Varşovia să cumpere şi mai multe arme americane pentru uz propriu şi pentru a le trimite în Ucraina.

Polonia este un mare cumpărător de arme americane, precum tancurile M1A2 Abrams, avioanele de vânătoare F-35, elicopterele AH-64 Apache, rachetele Javelin şi lansatoarele de rachete HIMARS. În iunie, Washingtonul a declarat că va acorda Poloniei o garanţie de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra mai multe arme.

Pe de altă parte, Paul Jones, membru al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene, care a fost ambasadorul SUA în Polonia când Trump a vizitat Polonia în 2017, spune că angajamentul Poloniei faţă de proiectele energetice americane ar trebui să-i placă lui Trump, care are simţ comercial.

