Live TV

Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Care e motivul

Data actualizării: Data publicării:
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP.

Miliardarul şi-a lăsat furia să izbucnească împotriva acestei decizii a Beijingului, notează News.ro.

Tonul continuă să urce şi alimentează temeri cu privire la o relansare a războiului comercial.

Gigantul asiatic este primul producător mondial al acestor materiale indispensabile industriaşilor, iar Washingtonul îl acuza deja de faptul că abuzează de această poziţie dominantă.

Locatarul Casei Albe a anunţat, între altele, controale ale exporturilor de software strategic către China.

Citește și:

Proiectul grandios plănuit de Trump la Washington. Președintele SUA, inspirat de împăratul Napoleon Bonaparte

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
viktor orban
4
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
5
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
Marele Fabio Capello n-a stat pe gânduri: l-a descris pe Cristi Chivu într-un SINGUR cuvânt
Digi Sport
Marele Fabio Capello n-a stat pe gânduri: l-a descris pe Cristi Chivu într-un SINGUR cuvânt
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la...
Screenshot 2025-10-10 at 16.53.42
Emil Boc a „dat din coate” să ajungă la Viktor Orban, după Congresul...
United States and Israel flags projected on the walls of the Old city of Jerusalem
Noul Orient Mijlociu: cinci realități relevate de planul lui Trump...
culturi varza distruse
„Pur și simplu, este spartă”. Disperare printre agricultori, după ce...
Ultimele știri
Restricții de trafic în Capitală, în acest weekend: are loc Bucharest Marathon 2025. Măsuri de ordine şi recomandări ale Jandarmeriei
Parada militară la Phenian, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a partidului unic. Cu ce s-a lăudat Kim Jong Un
Ce contribuții lunare plătesc muncitorii străini către statul român. Reprezentanții PIFM: „Lucrătorii au un scop bine definit”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Putin spune că Moscova este gata să efectueze teste nucleare: Rusia este angajată într-o cursă a înarmării cu marile puteri
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Proiectul grandios plănuit de Trump la Washington. Președintele SUA, inspirat de împăratul Napoleon Bonaparte
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Cum a răspuns Trump după ce Putin l-a consolat că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a transmis lui Trump după ce a câștigat premiul
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Putin îl consolează pe Trump că a pierdut Nobelul pentru Pace. Ce spune liderul de la Kremlin despre râvnitul premiu
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
„Cel mai frumos loc de pe pământ” se va construi în România și va costa 140.000.000 de euro. „Banii jos! Se...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
La 26 de ani, tenismena din România a făcut anunțul: ”Am jucat luni întregi cu dureri, cu lacrimi ascunse…”
Adevărul
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa...
Playtech
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până când se mai dau bani pentru plata curentului
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
O ucraineancă a încercat să intre în România cu un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu