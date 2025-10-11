Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Care e motivul
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP.
Miliardarul şi-a lăsat furia să izbucnească împotriva acestei decizii a Beijingului, notează News.ro.
Tonul continuă să urce şi alimentează temeri cu privire la o relansare a războiului comercial.
Gigantul asiatic este primul producător mondial al acestor materiale indispensabile industriaşilor, iar Washingtonul îl acuza deja de faptul că abuzează de această poziţie dominantă.
Locatarul Casei Albe a anunţat, între altele, controale ale exporturilor de software strategic către China.