Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Care e motivul

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP.

Miliardarul şi-a lăsat furia să izbucnească împotriva acestei decizii a Beijingului, notează News.ro.

Tonul continuă să urce şi alimentează temeri cu privire la o relansare a războiului comercial.

Gigantul asiatic este primul producător mondial al acestor materiale indispensabile industriaşilor, iar Washingtonul îl acuza deja de faptul că abuzează de această poziţie dominantă.

Locatarul Casei Albe a anunţat, între altele, controale ale exporturilor de software strategic către China.

