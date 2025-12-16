Live TV

Video Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, s-a logodit. Cine îi este parteneră și ce legături are aceasta cu lumea mondenă

Donald Trump Jr., alături de logodnica sa, Bettina Anderson. Sursa foto: Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că fiul său cel mare, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o figură mondenă din Palm Beach, a relatat New York Times luni seara, anunță Reuters.

Potrivit ziarului, Trump a făcut anunţul la o petrecere de sărbători la Casa Albă. Reuters nu a reuşit să ia legătura imediat cu un reprezentant al lui Donald Trump Jr. pentru comentarii.

Este a treia oară când Donald Trump Jr. se logodeşte. Anterior, el a fost căsătorit timp de 12 ani cu Vanessa, fost model şi actriţă, cu care are cinci copii. Vanessa a cerut divorţul în 2018. Ulterior, fiul preşedintelui a fost logodit cu Kimberly Guilfoyle, o vedetă de televiziune americană.

Relatările din presă sugerează că Trump Jr. şi Anderson au o relaţie de aproximativ un an şi că au călătorit luna trecută la Udaipur, în India, pentru a participa la o nuntă.

Recent, într-o tiradă împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene, Donald Trump Jr a făcut furori în spațiul public atunci când a sugerat, în cadrul unei conferințe din Orientul Mijlociu, că tatăl său ar putea renunța la sprijinul pentru Kiev. El a acuzat că bogații „corupți” ai Ucrainei au fugit din țară și a afirmat că America „nu va mai fi idiotul cu carnetul de cecuri”.

