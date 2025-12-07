Donald Trump Jr atacă Ucraina și UE: SUA nu vor mai fi „idiotul cu carnetul de cecuri”

Într-o tiradă împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene, Donald Trump Jr a sugerat, în cadrul unei conferințe din Orientul Mijlociu, că tatăl său ar putea renunța la sprijinul pentru Kiev. El a acuzat că bogații „corupți” ai Ucrainei au fugit din țară și a afirmat că America „nu va mai fi idiotul cu carnetul de cecuri”.

Donald Trump ar putea renunța la sprijinul pentru Ucraina, a spus fiul cel mare al președintelui american, într-un șir de comentarii făcute la o conferință din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.

Trump Jr nu are un rol formal în administrația tatălui său, dar este o figură importantă în mișcarea MAGA. Intervenția sa reflectă antipatia pe care o au unii membri din echipa lui Trump față de guvernul ucrainean și vine în contextul în care echipa de negociere a lui Trump pune presiune pe Kiev să renunțe la teritorii.

El a spus că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, prelungește războiul deoarece știe că nu ar câștiga niciodată alegerile dacă acesta s-ar încheia. El a spus că Zelenski este aproape o divinitate pentru stânga, dar a susținut că Ucraina este mult mai coruptă decât Rusia.

El a criticat-o și pe șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, spunând că sancțiunile europene nu funcționează, deoarece au dus pur și simplu la creșterea prețului petrolului, din care Rusia își poate finanța războiul. El a descris planul european astfel: „așteptăm ca Rusia să dea faliment, acesta nu este un plan”.

Trump Jr a spus că, în timpul activității sale în campania electorală din 2022, a întâlnit doar trei persoane care să considere războiul din Ucraina o problemă de top 10. Riscul ca bărci venezuelene să aducă drogul fentanil în SUA era, a spus el, „o amenințare mult mai clară și prezentă decât orice se întâmplă în Ucraina sau Rusia”.

El a afirmat, fără a oferi dovezi, că a observat vara aceasta, într-o singură zi în Monaco, că 50% dintre mașinile de lux precum Bugatti și Ferrari aveau numere de înmatriculare ucrainene. „Credeți că au fost câștigate în Ucraina?”, a întrebat el.

„Auzi toate zvonurile despre ce se întâmplă atunci când vezi că fiecare plăcuță de înmatriculare din Monaco este ucraineană […] cei bogați au fugit și i-au lăsat pe cei pe care îi considerau clasa de jos să lupte aceste războaie. Nu exista niciun stimulent să se oprească, pentru că atât timp cât trenul de bani venea și ei furau, nimeni nu controla nimic, așa că nu exista niciun motiv să se ajungă la pace”, a spus el.

Întrebat dacă este posibil ca tatăl său, care a candidat promițând că poate aduce pacea în Ucraina, pur și simplu să renunțe, Trump Jr a spus că ar putea să o facă, adăugând că tatăl său este una dintre cele mai imprevizibile persoane din politică. El a promis că SUA nu vor mai fi „idiotul cu carnetul de cecuri”.

