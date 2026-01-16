Donații de 800.000 de dolari pentru angajatul Ford care l-a huiduit pe Trump. „Soarta nu îți surâde des. Când o face, profiți”

Un angajat Ford care a fost suspendat după ce l-a huiduit pe președintele Donald Trump a stârnit o val de sprijin din partea comunității de crowdfunding, informează Digi24.

Donațiile GoFundMe, în valoare totală de aproape 800.000 de dolari în mai puțin de 24 de ore, au venit după ce muncitorul Ford, TJ Sabula, a declarat pentru The Washington Post că l-a huiduit pe Trump în timpul vizitei președintelui la locul său de muncă, scrie Business Insider.

Trump a vizitat marți o fabrică din Michigan, unde producătorul auto construiește camioneta F-150, cel mai bine vândut model al său. Scurta vizită a avut scopul de a sublinia angajamentul Casei Albe de a reconstrui forța de muncă din SUA și accentul pus de Ford pe reconstruirea unei rezerve de forță de muncă.

Un videoclip de la eveniment obținut de TMZ îl arată pe Trump gesticulând după ce cineva a strigat „apărător de pedofili” – despre care Sabula a spus ulterior că era el – într-o aparentă referire la întârzierea Casei Albe în publicarea dosarelor complete ale lui Epstein. Președintele poate fi văzut ridicând degetul mijlociu după remarca respectivă și rostind un cuvânt obscen.

Casa Albă a declarat pentru mai multe agenții de știri că Trump a răspuns în mod adecvat unui „nebun” care „țipa injurii într-o criză de furie”.

O sursă din cadrul United Auto Workers (UAW), sindicatul care reprezintă fabrica Ford, a confirmat pentru Business Insider că Sabula a fost suspendat.

„Muncitorul auto de la fabrica Dearborn Truck este un membru mândru al unui sindicat puternic și luptător – UAW”, a declarat Laura Dickerson, vicepreședinta United Auto Workers (UAW), într-un e-mail trimis Business Insider.

„El crede în libertatea de exprimare, un principiu pe care îl îmbrățișăm din toată inima, și suntem alături de membrii noștri în protejarea vocii lor la locul de muncă.”

Dickerson a spus că UAW analizează suspendarea lui Sabula.

„Muncitorii nu ar trebui să fie niciodată supuși unui limbaj sau comportament vulgar din partea nimănui – inclusiv din partea președintelui Statelor Unite”, a adăugat ea.

Sabula a declarat pentru Post că „nu regretă absolut nimic”.

„Nu cred că soarta îți surâde des, iar când o face, ar fi bine să fii pregătit să profiți de ocazie”, a adăugat el.

