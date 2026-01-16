Live TV

Donații de 800.000 de dolari pentru angajatul Ford care l-a huiduit pe Trump. „Soarta nu îți surâde des. Când o face, profiți”

Data publicării:
Donald Trump
Vizita lui Donald Trump la fabrica Ford. Foto: Profimedia

Un angajat Ford care a fost suspendat după ce l-a huiduit pe președintele Donald Trump a stârnit o val de sprijin din partea comunității de crowdfunding, informează Digi24.

Donațiile GoFundMe, în valoare totală de aproape 800.000 de dolari în mai puțin de 24 de ore, au venit după ce muncitorul Ford, TJ Sabula, a declarat pentru The Washington Post că l-a huiduit pe Trump în timpul vizitei președintelui la locul său de muncă, scrie Business Insider.

Trump a vizitat marți o fabrică din Michigan, unde producătorul auto construiește camioneta F-150, cel mai bine vândut model al său. Scurta vizită a avut scopul de a sublinia angajamentul Casei Albe de a reconstrui forța de muncă din SUA și accentul pus de Ford pe reconstruirea unei rezerve de forță de muncă.

Un videoclip de la eveniment obținut de TMZ îl arată pe Trump gesticulând după ce cineva a strigat „apărător de pedofili” – despre care Sabula a spus ulterior că era el – într-o aparentă referire la întârzierea Casei Albe în publicarea dosarelor complete ale lui Epstein. Președintele poate fi văzut ridicând degetul mijlociu după remarca respectivă și rostind un cuvânt obscen.

Casa Albă a declarat pentru mai multe agenții de știri că Trump a răspuns în mod adecvat unui „nebun” care „țipa injurii într-o criză de furie”.

O sursă din cadrul United Auto Workers (UAW), sindicatul care reprezintă fabrica Ford, a confirmat pentru Business Insider că Sabula a fost suspendat.

„Muncitorul auto de la fabrica Dearborn Truck este un membru mândru al unui sindicat puternic și luptător – UAW”, a declarat Laura Dickerson, vicepreședinta United Auto Workers (UAW), într-un e-mail trimis Business Insider.

„El crede în libertatea de exprimare, un principiu pe care îl îmbrățișăm din toată inima, și suntem alături de membrii noștri în protejarea vocii lor la locul de muncă.”

Dickerson a spus că UAW analizează suspendarea lui Sabula.

„Muncitorii nu ar trebui să fie niciodată supuși unui limbaj sau comportament vulgar din partea nimănui – inclusiv din partea președintelui Statelor Unite”, a adăugat ea.
Sabula a declarat pentru Post că „nu regretă absolut nimic”.

„Nu cred că soarta îți surâde des, iar când o face, ar fi bine să fii pregătit să profiți de ocazie”, a adăugat el.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
1
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
2
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
3
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
profimedia-1066130305
4
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
Migranți SUA
5
Efectul Trump: Numărul celor care au părăsit SUA anul trecut a fost mai mare decât cel al...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
c1f55f6d-8d90-4a17-89a0-43e76882225d
Militari europeni în Groenlanda: Europa răspunde presiunilor lui Trump. Alice Rufo: „Un semnal către întreaga lume”
friedrich merz la o sedinta
„Sfârșitul UE nu mai este tabu”. Germania se îndoiește de viitorul Europei. Sub presiunea lui Trump, Merz caută soluții de securitate
vladimir putin
Putin, atac mascat la Trump. Liderul rus vorbește despre cei care vor „să-și impună voința”. Ce spune Kremlinul despre Marea Nordului
Donald Trump groenlanda
E oare timpul ca Europa să renunțe la Trump? Opțiunile discutate în șoaptă de europeni pentru a salva Groenlanda (Politico)
Groenlanda pe harta
Lupta pentru Arctica. Rusia acuză NATO de militarizarea regiunii, pe fondul disputei cu Trump privind Groenlanda
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile...
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Paradox românesc: tarife scăzute, putere de cumpărare slabă. INS...
drapelele ue si ucrainei
Comisia Europeană resuscitează un proiect din 1993 care ar permite...
Ultimele știri
Gândaci în salonul de la Pediatrie, la Spitalul Slatina. Imaginile de groază au fost publicate de mama unui copil internat
Prosumatorii ar putea împărți energia produsă cu alți consumatori. Ce prevede proiectul pus în dezbatere de Ministerul Energiei
Cartel Alfa: 3.000 de angajați de la Combinatul Liberty Galaţi au salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul dragostei pentru ianuarie 2026. Luna Nouă în Capricorn vine cu schimbări pentru multe zodii
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
SuperLiga, sub cod roșu de frig! Ce spune prognoza meteo și cum arată terenurile pentru prima etapă din 2026
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, George Simion. Liderul AUR a spus clar și deschis
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Când scăpăm de ger: meteorologii Accuweather anunţă când se încălzeşte vremea în Bucureşti
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Raluka, distracție în costum de baie, în Brazilia, alături de iubit. Poza care a stârnit speculații privind...
Film Now
Andrew Garfield, de nerecunoscut cu părul blond. Actorul a fost surprins la o întâlnire cu Monica Barbaro în...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
1.300.000.000 lei strânși din CASS la pensie în doar 3 luni. Scapă pensionarii de acest bir în 2026?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat a intrat călare pe un cal într-un magazin: „Este complet lipsit de respect”
Film Now
Cadoul ciudat pe care l-a primit Chris Pratt de Crăciun de la Arnold Schwarzenegger: „Nu știu ce ar trebui să...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...