Donald Trump îl amenință direct pe liderul venezuelean, Nicolas Maduro: Zilele îi sunt numărate

Donald Trump
Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst via Reuters

Donald Trump a transmis semnale contradictorii cu privire la o posibilă intervenţie a SUA în Venezuela, minimizând îngrijorările legate de un război iminent împotriva ţării sud-americane, dar afirmând totuşi că zilele liderului Nicolás Maduro sunt numărate, relatează The Guardian.

Declaraţiile preşedintelui, făcute într-un interviu acordat CBS şi difuzat duminică, vin în contextul în care SUA comasează unităţi militare în Caraibe şi a efectuat multiple atacuri asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, ucigând zeci de persoane.

Întrebat în cadrul emisiunii „60 Minutes” dacă SUA vor intra în război cu Venezuela, Trump a răspuns: „Mă îndoiesc. Nu cred”. Cu toate acestea, când a fost întrebat dacă zilele lui Maduro ca preşedinte sunt numărate, el a răspuns: „Aş spune că da. Cred că da”.

Maduro, care se confruntă cu acuzaţii de trafic de droguri în SUA, a acuzat Washingtonul că foloseşte traficul de droguri ca pretext pentru „impunerea unei schimbări de regim” în Caracas, cu scopul de a pune mâna pe petrolul venezuelean.

Peste 15 atacuri ale SUA asupra unor nave din Caraibe şi Pacific au ucis cel puţin 65 de persoane în ultimele săptămâni, cel mai recent având loc sâmbătă, ceea ce a stârnit critici din partea guvernelor din regiune.

Washingtonul nu a făcut încă publice dovezi că ţintele sale erau implicate în trafic de droguri sau reprezentau o ameninţare pentru SUA.

În acelaşi interviu, Trump a afirmat că ţări precum Rusia şi China au efectuat teste nucleare subterane secrete şi că Washingtonul va efectua, la rândul său, teste „la fel ca alte ţări”.

„Rusia testează, China testează, dar nu vorbesc despre asta”, a declarat el pentru CBS. „Nu vreau să fim singura ţară care nu testează”, a punctat el, adăugând Coreea de Nord şi Pakistanul pe lista ţărilor care şi-ar testa arsenalul.

Nicio altă ţară în afară de Coreea de Nord nu este cunoscută ca având efectuat o detonare nucleară în ultimele decenii. Rusia şi China nu au efectuat astfel de teste din 1990 şi, respectiv, 1996.

Presat pe această temă, Trump a spus: „Ei testează la mare adâncime, unde oamenii nu ştiu exact ce se întâmplă cu testul. Simţi doar o uşoară vibraţie”.

În acelaşi interviu, care a durat 90 de minute şi a fost înregistrat la Mar-a-Lago, reşedinţia lui Trump din Florida, preşedintele american a mai spus că nu se va lăsa şantajat” de democraţi pentru a pune capăt shutdown-ul guvernamental, clarificând că nu are intenţia de a negocia şi punând vina pe adversarii politici pentru blocarea fondurilor guverntale, care va intra în a şasea săptămână.

Rugat să clarifice dacă va încerca să candideze pentru un al treilea mandat, ceea ce este interzis de Constituţie, Trump a spus: „Nici măcar nu mă gândesc la asta”.

Trump a mai spus că oficialii responsabili cu aplicarea legilor privind imigraţia nu au mers suficient de departe în ceea ce priveşte deportarea persoanelor care se aflau în ţară fără autorizaţie legală.

