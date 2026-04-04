Live TV

Două rude ale generalului iranian Soleimani, ucis în 2020, arestate în SUA: „Au sărbătorit atacurile împotriva soldaţilor americani"

Data publicării:
agent fbi
Foto: GettyImages

Agenţi federali americani le-au arestat pe nepoata şi strănepoata generalului iranian Qassem Soleimani - ucis cu o dronă în 2020, la Bagdad, în Irak, la ordinul preşedintelui american Donald Trump -, după ce secretarul de stat Marco Rubio le-a revocat statutul de rezident permanent legal, a anunţat sâmbătă Departamentul de Stat, informează Reuters şi AFP.

„Noaptea trecută, nepoata şi strănepoata generalului Gărzilor Revoluţionare, Qassem Soleimani, au fost arestate de agenţi federali în urma revocării statutului lor de rezident permanent de către secretarul de stat Marco Rubio”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat într-un comunicat. „Hamideh Soleimani Afshar şi fiica ei se află acum în custodia Serviciului de Imigrări şi Control Vamal al SUA”, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat, după ce Rubio le-a revocat aşa-numitele „cărţi verzi”.

Potrivit AFP, nepoata lui Soleimani este acuzată de Washington de susţinere făţişă a Republicii Islamice.

„În timp ce locuia în Statele Unite, ea a răspândit propaganda regimului iranian, a sărbătorit atacurile împotriva soldaţilor americani şi a siturilor militare americane din Orientul Mijlociu, l-a lăudat pe noul Lider Suprem al Iranului, a denunţat America drept Marele Satan şi şi-a exprimat sprijinul neclintit pentru Garda Revoluţionară Iraniană, un grup desemnat drept terorist”, se arată în declaraţie.

Departamentul de Stat a menţionat totodată că Marco Rubio a revocat la începutul lunii aprilie „statutul legal” al lui Fatemeh Ardeshir-Larijani, fiica lui Ali Larijani, şeful Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, ucis la mijlocul lunii martie într-un atac aerian revendicat de Israel.

Fatemeh Ardeshir-Larijani şi soţul ei „nu mai sunt prezenţi în Statele Unite şi li se interzice orice intrare viitoare” pe teritoriul american, a adăugat Departamentul de Stat, notează AFP, citată de Agerpres.

„Administraţia Trump nu va permite ţării noastre să adăpostească cetăţeni străini care susţin regimurile teroriste antiamericane”, a transmis Marco Rubio pe platforma X.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

