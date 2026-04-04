Războiul din Orientul Mijlociu a continuat pentru a 36-a zi, cu SUA și Iranul întrecându-se în căutări pentru găsirea aviatorului american dat dispărut vineri după ce un avion F15E s-a prăbușit în Iran. Pilotul a fost salvat de americani, într-o operațiune în care au fost implicate și elicoptere care au fost atacate, iar membri ai echipajelor au fost răniți. SUA și Israelul au efectuat noi atacuri sâmbătă, asupra unui complex petrochimic, dar și asupra zonei unde se află centrala nucleară de la Bushehr, care este însă în continuare funcțională. Aproape 200 de angajați au fost însă evacuați din unitate. Pe de altă parte, ONU anunță că trei indonezieni din forțele de menținere a păcii au fost răniși vineri în urma loviturilor israeliene sudul Libanului. Iranul a tras rachete asupra Israelului, resturi ale acestora provocând pagube într-un oraș de lângă Tel Aviv și rănind cel puțin om.

Rachete lansate din Iran ca răspuns la atacurile atribuite Statelor Unite și Israelului sunt observate pe cerul de deasupra orașului Ramallah, Cisiordania, Palestina, pe 4 aprilie 2026. Foto: Issam Rimawi / Anadolu / AFP / Profimedia

Iranul răspunde după ultimatumul dat de Trump

ACTUALIZARE 23.45 Un purtător de cuvânt al celui mai înalt comandament operaţional al Iranului, care coordonează forţele armate, avertizează SUA şi Israelul că întreaga regiune va deveni „iad” pentru ele dacă escaladarea continuă, informează BBC.

Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, a declarat: „Dacă ostilităţile escaladează, întreaga regiune se va transforma într-un iad pentru voi; iluzia de a învinge Republica Islamică Iran va deveni o mlaştină în care vă veţi afunda.”

Separat, Ali Abdollahi, comandantul Khatam al-Anbiya, a ameninţat că „porţile iadului se vor deschide” pentru SUA şi Israel.

Declaraţiile lor vin după ce preşedintele american Donald Trump a spus că Iranul are 48 de ore pentru a încheia un acord sau pentru a redeschide Strâmtoarea Hormuz, altfel „iadul se va dezlănţui” asupra ţării.

Abdollahi l-a numit pe Trump un preşedinte „agresiv şi belicos” şi a descris ameninţarea acestuia de a ataca infrastructura ţării drept o „mişcare disperată, agitată, dezechilibrată şi nechibzuită”.

El a spus că, dacă SUA atacă infrastructura Iranului, Teheranul va viza infrastructura utilizată de armata americană şi de Israel „fără limită”.

Cinci morți în urma atacului asupra complexului petrochimic

ACTUALIZARE 22.58 Cinci persoane au murit în urma unui atac aerian asupra unui complex petrochimic din sud-vestul Iranului, potrivit presei de stat.

Agenția ISNA, citându-l pe viceguvernatorul provinciei Khuzestan, Valiollah Hayati, a precizat că atacul a vizat întreprinderi situate în zona industrială Mahshahr și că 170 de persoane au fost rănite.

Forțele de Apărare ale Israelului afirmă că atacul a avut loc sâmbătă dimineață. Acestea susțin că este vorba de „una dintre cele două instalații centrale din Iran care produc materiale pentru explozibili” și alte tipuri de armament.

„Se preconizează că distrugerea acestei infrastructuri va afecta capacitatea regimului de a utiliza materialele produse în această instalație pentru fabricarea diverselor tipuri de arme destinate să lovească statul Israel”, adaugă sursa citată.

IDF: Iranul deține peste 1.000 de rachete balistice capabile să ajungă pe teritoriul Israelului

ACTUALIZARE 22.55 Armata israeliană consideră că Iranul deține în continuare peste 1.000 de rachete balistice capabile să ajungă pe teritoriul Israelului, a declarat un ofițer de informații al Forțelor Aeriene Israeliene pentru canalul de știri Channel 12.

„Iranienii dispun de peste 1.000 de rachete capabile să ajungă în Israel”, afirmă locotenent-colonelul „Tet”, care coordonează cercetările privind rachetele și dronele iraniene în cadrul Grupului de Informații Aeriene, unitatea de informații a Forțelor Aeriene Israeliene.

La începutul războiului, Armata de Apărare a Israelului (IDF) a estimat că Iranul deținea 2.500 de rachete balistice. De atunci, Iranul a lansat peste 500 de rachete asupra Israelului, precum și sute asupra altor țări din Orientul Mijlociu, iar sute de rachete au fost distruse în urma atacurilor.

Lansările de rachete ale Iranului asupra Israelului au încetinit la aproximativ 10-15 rachete pe zi în ultimele săptămâni, în scădere de la aproximativ 90 în prima zi a războiului.

Israelul așteaptă undă verde de la SUA pentru a ataca instalaţiile energetice iraniene

ACTUALIZARE 22.30 „Israelul se pregăteşte să atace instalaţii energetice iraniene, dar aşteaptă undă verde din partea Statelor Unite”, a declarat sâmbătă un înalt oficial israelian din domeniul apărării, adăugând că „orice astfel de atacuri” ar urma să aibă loc cel mai probabil săptămâna viitoare. Detalii aici.

Iranul anunţă că navele irakiene pot tranzita liber Strâmtoarea Ormuz

ACTUALIZARE 21.33 Iranul a anunţat sâmbătă că navele irakiene pot tranzita liber Strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă strategică blocată aproape în întregime de Teheran de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la 28 februarie, informează AFP.



„Anunţăm că Irakul, fratele nostru, nu este supus restricţiilor pe care le-am impus asupra Strâmtorii Ormuz şi că aceste restricţii se aplică doar ţărilor inamice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comandamentului Forţelor Armate Iraniene, Ebrahim Zolfaghari, citat de televiziunea de stat iraniană.



Republica Islamică permite selectiv navelor să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

Netanyahu amenință cu noi atacuri asupra Iranului

ACTUALIZARE 21.27 Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă seara că armata israeliană va continua atacurile asupra infrastructurii economice și industriale din Iran, susținând că aceste obiective reprezintă principala sursă de finanțare a activităților militare de la Teheran.

„După ce am distrus 70% din capacitatea lor de a produce oțel, care este folosit ca materie primă pentru armele folosite împotriva noastră”, a spus premierul israelian, „astăzi am atacat fabricile lor petrochimice”. Detalii aici.

Armata israeliană anunță că un soldat a fost ucis în sudul Libanului

ACTUALIZARE 21.05 Armata israeliană anunță că Guy Ludar, în vârstă de 21 de ani, soldat într-o unitate de recunoaștere a armatei, a fost ucis în luptă în sudul Libanului.

Se precizează că un alt soldat a fost rănit grav vineri seara.

Între timp, Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat că patru persoane au fost rănite și mai multe locuințe au fost avariate pe insula Sitra, în urma căderii unor resturi rezultate din interceptarea unor drone iraniene.

Peste o mie de protestatari la Tel Aviv, nemulțumiți de războiul cu Iranul

ACTUALIZARE 21.00 Peste o mie de persoane au manifestat sâmbătă seara la Tel Aviv împotriva războiului purtat de Israel împotriva Iranului şi Hezbollah în Liban, cerând autorităţilor să-i pună capăt, înainte de a fi dispersate de poliţie, informează AFP.



„Nu bombardaţi! Vorbiţi!”, „Puneţi capăt prostiilor lui Bibi!”, au scandat protestatarii adunaţi în Piaţa Habima, în inima metropolei, a observat un jurnalist AFP.



Din 28 februarie, Orientul Mijlociu este în război, declanşat de un atac comun americano-israelian asupra Iranului, la care Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete şi drone care au vizat Israelul şi mai multe ţări din regiune.

Mişcarea islamistă libaneză Hezbollah a intrat în conflict pe 2 martie pentru a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, care a fost ucis la Teheran. Israelul a ripostat cu atacuri aeriene la scară largă în Liban şi o ofensivă terestră în sudul ţării. Detalii aici.

Reacția Rusiei după atacul SUA-Israel asupra centralei nucleare Bushehr

ACTUALIZARE 17.40 Rusia condamnă atacul de sâmbătă asupra centralei nucleare iraniene din Bushehr, unde lucrează personal rus, calificându-l drept o „faptă malefică”, relatează Times of Israel. În același timp, Moscova solicită încetarea imediată a atacurilor asupra instalațiilor nucleare.

„Condamnăm cu fermitate această faptă malefică, care a dus la pierderea de vieți omenești”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Detalii aici.

Trump dă ultimatum Iranului

ACTUALIZARE 17.35 Președintele american Donald Trump a transmis un avertisment ferm Iranului, susținând că „timpul se scurge” pentru încheierea unui acord care să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Într-o postare publicată pe platforma sa Truth Social, liderul american a reiterat ideea unui ultimatum deja anunțat anterior, susținând că Iranul mai are doar 48 de ore pentru a accepta condițiile Washingtonului. Detalii aici.

Punctul de trecere a frontierei dintre Iran și Irak, închis în urma unui atac

ACTUALIZARE 17.16 Irakul a închis un punct de trecere a frontierei cu Iranul după ce, în urma unor atacuri aeriene, un cetățean irakian a fost ucis pe teritoriul iranian.

Punctul de trecere Shalamcheh reprezintă o rută vitală de aprovizionare pentru importurile de produse alimentare din Iran în Irak, iar orice întrerupere prelungită ar putea afecta rapid aprovizionarea piețelor locale.

Cinci cetățeni irakieni au fost răniți grav în urma atacurilor, care au lovit o zonă de primire a pasagerilor de pe partea iraniană a punctului de trecere.

Oficialii au declarat că au văzut drone survolând zona cu câteva momente înainte de explozii.

Autoritățile de frontieră irakiene au declarat că au fost informate de oficialii iranieni că circulația camioanelor și a pasagerilor va fi restabilită în următoarele ore, odată ce lucrările la sistemele de tranzit și de pașapoarte vor fi finalizate.

Sute de angajaţi evacuați de la centrala nucleară iraniană din Bushehr

ACTUALIZARE 17.05 Rusia a început sâmbătă evacuarea a 198 de angajaţi de la centrala nucleară de la Bushehr, din Iran, în urma unui alt atac aerian în proximitatea centralei, a declarat pentru presa rusă directorul general al Rosatom, Aleksei Lihacev, informează AFP şi Reuters.



„Conform planului, am început astăzi faza principală a evacuării. La aproximativ 20 de minute după nefericitul atac, autobuzele au plecat din gara din Bushehr spre graniţa dintre Iran şi Armenia. Mai exact este vorba despre 198 de persoane, aceasta este cea mai mare evacuare de până acum”, a declarat Lihacev pentru presa rusă, potrivit EFE.



În circumstanţe normale, uzina funcţionează cu aproximativ 600 de lucrători, aminteşte agenţia de presă spaniolă.



Rosatom a evacuat constant personal rus de la centrală încă de la izbucnirea războiului din Iran, la 28 februarie.



Evacuările de sâmbătă fuseseră planificate înainte ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică să anunţe într-o postare pe X, sâmbătă, că unul dintre angajaţii de la paza centralei a fost ucis de un fragment de proiectil şi că o clădire din perimetrul centralei a fost afectată de unde de şoc şi fragmente.

Imagini cu uzina petrochimică din Iran care a fost bombardată

ACTUALIZARE 16.45 S-a observat fum negru ridicându-se spre cer în urma unui atac aerian asupra unei instalații petrochimice din Iran.

Un atac a lovit o uzină aparținând Ministerului Agriculturii din Iran, situată în orașul Mehran din vestul țării, în timp ce un altul a lovit Zona Petrochimică Specială Mahshahr din provincia Khuzestan, situată în sud-vestul țării, potrivit presei locale.

Iran: 30 de universităţi au fost vizate de atacuri israeliano-americane

ACTUALIZARE 16.40 Peste 30 de universităţi au fost vizate în Iran de la începutul războiului cu Statele Unite şi Israel la sfârşitul lunii februarie, a declarat sâmbătă ministrul iranian al Ştiinţei, potrivit AFP.

În urma atacurilor împotriva universităţilor, Teheranul a ameninţat că va lua măsuri împotriva universităţilor americane din Orientul Mijlociu.

În Iran, „peste 30 de universităţi au fost vizate direct” din 28 februarie, a declarat ministrul Hossein Simai Sarraf în timpul unei vizite la Universitatea Shahid Beheshti din nordul Teheranului.

Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz pentru anumite nave

ACTUALIZARE 16.35 Iranul a anunţat că va acorda permisiunea navelor care transportă „bunuri esenţiale” să traverseze Strâmtoarea Ormuz, blocată în prezent, potrivit agenţiei de presă de stat Tasnim. Într-un document adresat şefului organizaţiei portuare şi maritime a Iranului, adjunctul pentru dezvoltare comercială, Houman Fathi, a declarat că „se acordă permisiunea tranzitului navelor care transportă bunuri esenţiale” prin Strâmtoarea Ormuz”. Detalii aici.

Emiratele Arabe Unite au interceptat 23 de rachete și 56 de drone

ACTUALIZARE 16.30 În raportul său zilnic, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că a interceptat 23 de rachete balistice și 56 de drone provenite din Iran în data de 4 aprilie.

Astfel, numărul total al interceptărilor de la începutul conflictului ajunge la 498 de rachete balistice, 23 de rachete de croazieră și 2.141 de drone, potrivit unei postări pe rețelele sociale.

Autoritățile afirmă că doi membri ai forțelor armate, un contractor și alte 10 persoane au fost ucise în Emiratele Arabe Unite de la începutul războiului. 217 persoane au fost rănite.

Navă afiliată Israelului, atacată în Strâmtoarea Ormuz

ACTUALIZARE 16.28 O navă afiliată Israelului a fost lovită de o dronă iraniană în Strâmtoarea Ormuz, potrivit presei de stat din Iran.

Nava a luat foc în această arteră maritimă strategică, care a fost în mare parte închisă de la izbucnirea războiului, Iranul urmărind să impună un preț economiei globale.

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a Republicii Islamice, a declarat la rândul său că a vizat o navă având legătură cu Israelul într-un atac cu drone în Golf şi că nava a luat foc, informează AFP.



Pe site-ul său Sepah News, IRGC a declarat că a vizat o navă comercială, MSC Ishyka, „aparţinând regimului israelian şi arborând pavilionul unei ţări terţe”, în portul Khalifa Bin Salman din Bahrain.



Site-ul MarineTraffic a relatat că nava, arborând pavilion liberian, era ancorată în portul din Bahrain vineri seara.



Separat, comandamentul militar comun iranian Khatam al-Anbiya a afirmat sâmbătă că Iranul a folosit vineri un nou sistem de apărare aeriană pentru a viza un avion de vânătoare american, relatează Reuters.



Un purtător de cuvânt al comandamentului militar comun a declarat că ţara va „obţine cu siguranţă controlul deplin” asupra spaţiului său aerian, potrivit presei de stat iraniene.

Bombardamente în centrul Israelului

ACTUALIZARE 16.25 Munițiile cu dispersie au provocat pagube în centrul Israelului, în urma celui mai recent atac cu rachete balistice al Iranului.

S-au semnalat impacturi în Ramat Gan, Givatayim și Bnei Brak.

Un bărbat a fost ușor rănit, potrivit surselor medicale citate de The Times of Israel. Organizația Magen David Adom a declarat că a acordat îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă de 52 de ani.

Între timp, armata israeliană (IDF) a publicat imagini care arată un recent atac aerian israelian împotriva unui lansator mobil de rachete balistice iranian din Tabriz.

Iranul neagă arestarea celui de-al doilea membru al echipajului avionului F15E prăbușit vineri

ACTUALIZARE 14:59 O subunitate a IRGC (Garda Revoluționară Islamică) din provincia Kohgiluyeh și Boyerahmad, situată în sudul Iranului, precum și guvernatorul aceleiași provincii, au negat amândoi că al doilea membru american al echipajului avionului prăbușit vineri ar fi fost arestat, scrie BBC.

Separat, guvernatorul a negat că primul pilot a fost salvat de SUA și a calificat acest lucru drept „tactică inamică”.

Posturile de televiziune iraniene afiliate statului au îndemnat cetățenii să „captureze pilotul viu” și au oferit recompense.

Într-un exemplu larg mediatizat, mass-media iraniană a raportat o recompensă de aproximativ 66.000 de dolari, o sumă care este semnificativ mai mare decât salariul lunar estimat în țară, situat între 200 și 300 de dolari.

Teheranul autorizează trecerea navelor cu bunuri esenţiale către porturile sale prin strâmtoarea Ormuz

ACTUALIZARE 14:54 Iranul a autorizat trecerea vaselor cu bunuri esenţiale către porturile sale prin strâmtoarea Ormuz, potrivit unei scrisori citate de agenţia de presă iraniană Tasnim, transmite DPA.

Scrisoarea indică faptul că navele care se îndreaptă spre porturile iraniene, inclusiv cele aflate în prezent în Golful Oman, trebuie să se coordoneze cu autorităţile şi să respecte protocoalele stabilite pentru tranzitarea strâmtorii, a menţionat Tasnim, notează Agerpres.

„Nu am refuzat niciodată să mergem la Islamabad” pentru discuții, afirmă ministrul de externe al Iranului

ACTUALIZARE 14:50 Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat că țara sa „nu a refuzat niciodată” să participe la discuțiile din Pakistan menite să pună capăt războiului.

El a adăugat că Iranul dorește condiții „concludente și durabile” pentru a pune capăt conflictului.

În ultimele săptămâni, Pakistanul s-a plasat în centrul eforturilor de a obține un armistițiu pentru a pune capăt războiului, oficialii insistând pentru discuții în capitala Islamabad.

Într-o postare pe X, Araghchi a spus:

Poziția Iranului este prezentată în mod eronat de mass-media americană. Suntem profund recunoscători Pakistanului pentru eforturile sale și nu am refuzat niciodată să mergem la Islamabad. Ceea ce ne interesează sunt condițiile unui SFÂRȘIT definitiv și durabil al războiului ilegal care ne este impus.

În timp ce Araghchi acuză mass-media americană că prezintă în mod eronat disponibilitatea Iranului de a se angaja în negocieri, agențiile de știri iraniene au raportat că Teheranul a refuzat discuțiile cu Washingtonul. Oficialii iranieni au acuzat anterior SUA că folosesc discuțiile ca un pretext pentru a lansa mai multe atacuri.

Reacția lui Abbas Araghchi după atacul asupra centralei de la Bushehr

ACTUALIZARE 14:30 Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a reacționat, printr-un mesaj pe rețelele de socializare, la atacul în apropierea centralei nucleare de la Bushehr.

„Vă amintiți indignarea Occidentului față de ostilitățile din apropierea Centralei nucleare de la Zaporojie din Ucraina? Israelul și SUA au bombardat deja de patru ori centrala noastră de la Bushehr. Precipitațiile radioactive vor pune capăt vieții în capitalele CCG [Consiliul de Cooperare al Golfului], nu în Teheran. Atacurile asupra instalațiilor noastre petrochimice transmit, de asemenea, obiective reale.”

SUA și Israelul nu au confirmat încă că au fost implicate în atac.

Spital avariat în Tir, Liban, în urma unui atac israelian

ACTUALIZARE 13:45 Un spital din orașul Tir, din sudul Libanului, a fost avariat după ce un atac israelian a lovit clădiri din apropiere, transmite AFP preluată de The Guardian.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că 11 persoane au fost rănite în urma atacului. Directorul Spitalului Italo-Libanese a declarat pentru Agenția Națională de Știri (NNA), de stat, că spitalul va „rămâne deschis pentru a oferi îngrijirile medicale necesare” în ciuda avariilor.

Un salvator inspectează resturile clădirilor distruse la locul unui atac israelian în zona Maarakeh din sudul Libanului, lângă orașul de coastă Tir, pe 4 aprilie 2026. Foto: Profimedia

Un corespondent AFP aflat la fața locului a relatat că a văzut lovituri care au distrus două clădiri din apropierea spitalului. Agenția de știri a raportat astăzi și alte atacuri în regiunea Tyre, inclusiv unul la un port care a lovit o barcă mică și a avariat alte ambarcațiuni ancorate în apropiere.

Bărbați inspectează ambarcațiunile avariate la locul unui atac israelian în portul orașului libanez de coastă Tir, pe 4 aprilie 2026 Foto: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

ANALIZĂ Obiectivele lui Trump în Iran s-au schimbat. Care sunt reușitele de până acum

AIEA, detalii despre lovitura asupra centralei de la Bushehr

ACTUALITATE 13:05 În legătură cu atacul semnalat în apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că a fost informată cu privire la incident și că nu s-a semnalat nicio creștere a nivelurilor de radiații.

Anterior, mass-media iraniană a relatat că o persoană a fost ucisă și că o clădire auxiliară din apropierea centralei a fost avariată în urma atacului, pentru care a dat vina pe SUA și pe Israel.

Într-o declarație pe X, agenția a afirmat că „a fost informată de Iran că un proiectil a lovit în apropierea incintei centralei nucleare de la Bushehr în această dimineață, acesta fiind al patrulea incident de acest fel din ultimele săptămâni. Iranul a informat, de asemenea, AIEA că unul dintre membrii personalului de protecție fizică al amplasamentului a fost ucis de un fragment de proiectil și că o clădire din incintă a fost afectată de undele de șoc și de fragmente. Nu s-a raportat nicio creștere a nivelurilor de radiații”.

AIEA a adăugat că directorul general al agenției, Rafael Grossi, și-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la incidentul raportat, menționând că clădirile auxiliare „pot conține echipamente vitale de siguranță”.

Ce se știe și ce nu despre militarul american dispărut în Iran

ACTUALIZARE 12:35 BBC publică o sinteză a informațiilor cunoscute și a ceea nu știm despre militarul american dispărut în Iran după prăbușirea aeronavei în care se mai afla un pilot, care a fost salvat.

Știm că un avion de vânătoare american F-15E – care are de obicei un echipaj format din două persoane – a fost doborât vineri în sudul Iranului. Pilotul a fost salvat din avion de către forțele americane, dar ofițerul responsabil cu sistemele de armament este încă dat dispărut.

Misiunea de salvare a inclus două elicoptere și un avion A-10 Warthog. Unul dintre elicopterele care transportau pilotul salvat din avionul F-15E a fost lovit de focuri de armă de calibru mic, rănind membrii echipajului aflați la bord, dar a aterizat în siguranță.

Un avion A-10 Warthog care participa la eforturile de salvare ale SUA a fost, de asemenea, lovit – pilotul s-a catapultat deasupra Golfului și a fost ulterior salvat.

Iranul susține că a doborât un avion american A-10 Warthog care făcea parte din misiunea de căutare și salvare a primului avion doborât.

Oficialii iranieni oferă recompense de aproximativ 66.100 de dolari cetățenilor care ajută la capturarea aviatorului dispărut, relatează mass-media de stat.

Nu sunt informații despre stadiul misiunii de căutare și salvare a SUA. De asemenea, nu există nicio informație din Iran cu privire la localizarea pilotului.

Nu știm nici dacă membrul echipajului dispărut este în viață sau dacă avionul A-10 Warthog pe care Iranul susține că l-a doborât este același avion implicat în eforturile de salvare ale SUA.

Un mort în urma unui atac american-israelian în apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran

ACTUALIZARE 11:55 Centrala nucleară Bushehr din Iran a fost ținta unui atac american-israelian în această dimineață, un proiectil lovind terenul din apropierea instalației, potrivit agenției de știri semi-oficiale iraniene Tasnim, scrie The Guardian.

O persoană a fost ucisă, iar clădirile auxiliare ale centralei au suferit daune, a raportat agenția de știri. Aceasta a adăugat că nu au existat daune la secțiunea principală a centralei, iar operațiunile nu au fost afectate.

Agenția de știri a afirmat că acesta a fost al patrulea atac asupra centralei de la izbucnirea războiului.

Atacuri aeriene israeliano-americane au vizat un sit petrochimic din Iran (presa iraniană)

ACTUALIZARE 11:40 Atacuri aeriene israeliano-americane au vizat sâmbătă dimineaţă un sit petrochimic din sud-vestul Iranului, au relatat agenţiile locale de ştiri, scrie News.ro. Cinci oameni ar fi fost răniți, potrivit presei iraniene.

„Explozii puternice au avut loc în Zona Petrochimică Specială Mahshahr” din provincia Khuzestan, a relatat agenţia de ştiri Fars, citând viceguvernatorul regiunii, care nu a fost numit.

Potrivit Fars, „atacul israeliano-american” a lovit trei companii din zonă, în timp ce „amploarea pagubelor rămâne necunoscută”, a relatat agenţia de ştiri Tasnim.

Internetul este blocat în Iran de 36 de zile

ACTUALIZARE 11:20 Blocarea internetului în Iran a ajuns acum la a 36-a zi, majoritatea utilizatorilor fiind izolați de lumea exterioară de peste 840 de ore, potrivit grupului de monitorizare a internetului NetBlocks, transmite BBC Persian.

Conectivitatea la lumea exterioară rămâne la 1% din nivelurile normale.

NetBlocks a declarat că „măsura rămâne în vigoare, intrând în a 36-a zi după 840 de ore, izolând publicul larg în timp ce autoritățile explorează modalități de a oferi acces utilizatorilor selectați printr-un sistem de liste albe pe niveluri”.

Între timp, potrivit BBC, unii oficiali, utilizatori pro-regim și jurnaliști ar avea încă acces nelimitat, în timp ce alții plătesc sume mari pentru a se conecta la internet.

Câteva persoane au reușit să se conecteze folosind internetul prin satelit, cum ar fi Starlink, și alte metode, dar acest lucru are un cost ridicat.

În Iran, utilizarea sau deținerea unui dispozitiv Starlink poate duce la pedepse de până la doi ani de închisoare, iar autoritățile încearcă să ia măsuri severe împotriva acestui fenomen.

Mass-media iraniană a raportat că „sute” de dispozitive Starlink au fost confiscate de la începutul războiului.

Capturarea unui membru al echipajului american ar fi o „pradă uriașă” pentru Iran

ACTUALIZARE 11:10 Laurel Rapp, directoarea programului pentru SUA și America de Nord la think-tank-ul britanic Chatham House, afirmă că salvarea membrului echipajului dispărut de la bordul avionului doborât este „o misiune crucială”, potrivit BBC.

Ea spune că capturarea membrului echipajului american ar fi o „pradă uriașă” pentru Iran, oferindu-i o „monedă de schimb foarte puternică”.

Dacă acesta este capturat și sunt difuzate imagini cu el, acest lucru ar putea agrava percepția publicului american asupra unui război deja nepopular, adaugă Rapp. „Dacă acele imagini ar fi făcute publice, acestea ar schimba incredibil de mult perspectiva americană”.

Dacă membrul echipajului este capturat, riscul este că dezamorsarea conflictului ar putea da impresia că luarea unui ostatic oferă un avantaj, spune Rapp. „În acest moment, obiectivele acestei operațiuni... rămân neclare și devin din ce în ce mai complexe”, spune ea.

O a doua navă deținută de Turcia a traversat Strâmtoarea Ormuz, a declarat un oficial

ACTUALIZARE 11:05 O a doua navă deținută de Turcia a traversat Strâmtoarea Ormuz, a declarat ministrul turc al transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, pe măsură ce tot mai multe nave trec prin îngusta cale navigabilă, scrie The Guardian.

Potrivit lui Uraloglu, în momentul izbucnirii războiului se aflau 15 nave deținute de Turcia în strâmtoare, iar două dintre ele au plecat. În declarația dată pentru CNN Turk, el a spus că patru nave nu au solicitat să plece, două dintre ele fiind transportoare de energie, iar celelalte două fiind angajate în comerț regional.

„Lucrăm în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a retrage cele nouă nave rămase”, a spus el.

Nu a fost clar când a trecut a doua navă prin strâmtoare. Uraloglu a anunțat trecerea în siguranță a primei nave pe 13 martie, după ce autoritățile au primit permisiunea din partea Iranului.

Strâmtoarea Hormuz, care transportă o cincime din petrolul mondial, a devenit un punct cheie de dispută în încetarea conflictului, amenințările iraniene la adresa transportului maritim făcând ca această cale navigabilă să fie efectiv închisă.

Totuși, potrivit rapoartelor, mai multor nave li s-a permis trecerea în siguranță prin strâmtoare, inclusiv unui vas de containere deținut de compania franceză de transport maritim CMA CGM, care a părăsit Golful ieri. Se crede că este prima navă deținută de o companie de transport maritim occidentală care a trecut în siguranță de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Mai multe nave din Oman, Franța și Japonia au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, pentru prima dată de la începutul războiului din Golf

Israelul afirmă că a lovit „infrastructura cheie” din Teheran

ACTUALIZARE 10:20 Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) afirmă că au finalizat vineri „o serie de lovituri împotriva unor obiective de infrastructură ale regimului terorist” din Teheran.

Conform comunicatului armatei, citat de BBC News, a fost lovită o bază de apărare aeriană unde „erau depozitate rachete destinate să lovească aeronave”, precum și o bază militară „responsabilă de protejarea cercetării regimului”.

„Aceste lovituri fac parte din faza actuală de intensificare a atacurilor asupra sistemelor și fundamentelor esențiale ale regimului terorist iranian”, afirmă IDF.

ONU: cei trei soldați ai forțelor de menținere a păcii răniți vineri în Liban sunt indonezieni

ACTUALIZARE 10:00 Cei trei soldați ai forțelor de menținere a păcii ai ONU răniți într-o explozie în sudul Libanului vineri erau din Indonezia, au declarat oficialii ONU, la doar câteva zile după ce alți trei indonezieni au fost uciși în explozii separate.

Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) a declarat că explozia a avut loc în interiorul unei instalații a ONU lângă El Adeisse vineri după-amiază, rănind trei soldați ai forțelor de menținere a păcii care au fost transportați de urgență la spital. Doi dintre ei au fost răniți grav.

Centrul de informare al ONU din Jakarta a declarat că „originea exploziei” este necunoscută, dar a identificat soldații răniți ca fiind indonezieni, relatează AFP.

Incidentul de vineri a avut loc la doar câteva zile după ce un soldat indonezian din forțele de menținere a păcii a murit în urma exploziei unui proiectil pe 29 martie în sudul Libanului, unde Israelul și Hezbollah se luptă. O zi mai târziu, alți doi soldați indonezieni din forțele de menținere a păcii au murit după ce o explozie a lovit un convoi logistic al UNIFIL, tot în sudul Libanului.

Conform armatei, trupurile celor trei soldați căzuți la datorie sunt programate să sosească la Jakarta sâmbătă seara.

Doi bărbați au fost executați de Iran pentru apartenența la un grup de opoziție

ACTUALIZARE 09:31 Iranul a executat doi bărbați condamnați pentru apartenența la un grup de opoziție interzis și pentru comiterea de acțiuni destabilizatoare menite să răstoarne Republica Islamică, a anunțat sistemul judiciar. de la Teheran, potrivit The Guardian.

Execuțiile de sâmbătă au fost cele mai recente dintr-o serie care vizează membrii grupării interzise Mujahedinii Populari din Iran (MEK), după ce alți patru membri condamnați ai grupării au fost executați la începutul săptămânii.

„Abolhassan Montazer și Vahid Baniamerian ... au fost spânzurați după proces, iar sentințele lor au fost confirmate de Curtea Supremă”, a declarat sâmbătă site-ul web al sistemului judiciar, Mizan Online, citat de AFP.

Bărbații au fost găsiți vinovați de tentativă de „rebeliune prin implicarea în multiple acte teroriste”, precum și de apartenența la grupul MEK și de comiterea de acte de sabotaj menite să răstoarne republica islamică.

Nu este clar când au fost arestați bărbații.

MEK, care inițial a susținut revoluția islamică din 1979 înainte de a se certa cu conducerea în anii 1980, se află de atunci în exil și este desemnată drept organizație teroristă de către Teheran.

Iranul este al doilea cel mai prolific executor din lume după China, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

Noi atacuri israeliene asupra Beirutului după distrugerea unui pod

ACTUALIZARE 09:11 Armata israeliană a bombardat din nou suburbiile sudice ale oraşului Beirut sâmbătă, susţinând că vizează infrastructura Hezbollah după ce a distrus un pod peste râul Litani în estul Libanului, informează AFP.

Trei forţe de menţinere a păcii ale ONU au fost rănite vineri într-o explozie produsă în interiorul unei instalaţii ONU din apropierea oraşului El Adeisse (sudul Libanului). Forţa Interimară a Naţiunilor Unite în Liban (UNIFIL) a precizat că soldaţii, dintre care doi au fost grav răniţi, erau cetăţeni indonezieni.

Cu câteva zile mai devreme, alte trei forţe de menţinere a păcii indoneziene au fost ucise, tot în sudul Libanului, unde Israelul şi Hezbollah se luptă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

ACTUALIZARE 08:41 Un incendiu a izbucnit după ce o dronă a lovit depozitele unor companii petroliere străine situate la vest de orașul portuar Basra, din sudul Irakului, potrivit unor surse din domeniul securității citate de Reuters.

Serviciile secrete americane avertizează că este puțin probabil ca Iranul să slăbească în curând strânsoarea asupra Strâmtorii Ormuz

ACTUALIZARE 08:38 Rapoarte recente ale serviciilor secrete americane avertizează că Iranul este puțin probabil să deschidă Strâmtoarea Ormuz în curând, deoarece controlul asupra celei mai vitale artere petroliere din lume reprezintă singura pârghie reală pe care o are asupra SUA, relatează Reuters, citând trei surse.

Concluziile sugerează că Teheranul ar putea continua să blocheze strâmtoarea pentru a menține prețurile la energie ridicate, ca mijloc de a-l presa pe Donald Trump să găsească o ieșire rapidă din războiul care durează de cinci săptămâni.

Rapoartele oferă, de asemenea, cele mai recente indicii că războiul – menit să eradice puterea militară a Iranului – ar putea, de fapt, să sporească influența sa regională, demonstrând capacitatea Teheranului de a amenința această cale navigabilă cheie.

Trump a încercat să minimizeze dificultatea redeschiderii strâmtorii, care transportă în mod normal o cincime din comerțul mondial cu petrol. Vineri, președintele SUA a părut să sugereze că ar putea ordona forțelor americane să redeschidă pasajul, postând pe platforma sa Truth Social: „Cu puțin mai mult timp, putem DESCHIDE CU UȘURINȚĂ STRÂMTOREA HORMUZ, SĂ LUĂM PETROLUL ȘI SĂ FACEM O AVERE.”

Dar analiștii au avertizat de mult timp că forțarea redeschiderii s-ar putea dovedi costisitoare și ar putea atrage SUA într-un război terestru prelungit.

Pentagon - 13 militari americani ucişi şi 365 răniţi de la începutul războiului cu Iranul

ACTUALIZARE 08:25 Un total de 365 de militari americani au fost răniţi în acţiuni de luptă de la începutul războiului americano-israelian cu Iranul, potrivit datelor publicate de Pentagon şi citate de BBC.

Cei mai mulți răniţi, 247, provin din trupele terestre. Alţi 63 de militari răniţi sunt din Marină, 36 de răniţi sunt din cadrul forţelor aeriene, iar 19 sunt puşcași marini.

Numărul militarilor americani care şi-au pierdut viaţa de la declanșarea conflictului din Iran se ridică la 13.

Televiziunea de stat siriană anunță explozii la Damasc

ACTUALIZARE 07:54 Televiziunea de stat siriană relatează că sâmbătă dimineața s-au auzit explozii în capitala siriană Damasc și în zona rurală din jurul acesteia. Cauza este necunoscută, potrivit agenției de știri Reuters, preluată de BBC.

Exploziile ar fi putut fi cauzate de interceptarea rachetelor iraniene de către sistemele de apărare aeriană israeliene, afirmă televiziunea de stat.

Rachete iraniene lansate asupra Israelului

ACTUALIZARE 07:50 Orașul Bnei Brak, situat în centrul Israelului, la periferia Tel Aviv, a fost lovit după ce Iranul a lansat rachete sâmbătă, iar armata israeliană a declarat că depune eforturi pentru a le intercepta, scrie The Guardian.

Serviciul de urgență din Israel a anunțat că un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost îngrijit pentru răni ușoare provocate de cioburile de sticlă și transportat la spital.

Armata a declarat, după lansări, că civililor li s-a permis să părăsească spațiile protejate de pe întreg teritoriul țării, în timp ce echipele de căutare și salvare se îndreptau spre centrul Israelului, pe fondul „rapoartelor privind impactul rachetelor”.

Eforturi de salvare a unui membru al echipajului primului avion american prăbușit în Iran de la startul conflictului

ACTUALIZARE 07:45 Forțele iraniene și americane e întreceau sâmbătă dimineața pentru a salva un membru al echipajului primului avion de vânătoare american care s-a prăbușit pe teritoriul Iranului de la începutul războiului.

Teheranul a declarat că a doborât avionul de luptă F-15, în timp ce mass-media americană a relatat că forțele speciale americane au salvat unul dintre cei doi membri ai echipajului, celălalt fiind încă dat dispărut.

Autoritățile iraniene au îndemnat populația din sud-vestul accidentat al țării să caute echipajul avionului, în timp ce televiziunea de stat difuza imagini cu ceea ce se spunea a fi resturile distruse ale avionului.

Armata iraniană a declarat că a doborât și un avion de atac la sol A-10 american în Golful Persic, mass-media americană afirmând că pilotul a fost salvat.

Comandamentul Central al SUA nu a comentat imediat pierderea avionului F-15, dar Casa Albă a declarat că Donald Trump „a fost informat”.

Președintele SUA a declarat pentru NBC că pierderea avionului F-15 nu va afecta negocierile cu Iranul, spunând: „Nu, deloc. Nu, este război.”

Între timp, noi atacuri au lovit Israelul, Iranul, Libanul și țările din Golf – iar explozii puternice ar fi zguduit nordul Teheranului. Israelul a declarat că a lansat o serie de atacuri în capitala iraniană, alături de atacuri paralele în Beirut.

Atacurile tuturor părților au vizat din ce în ce mai mult obiective economice și industriale, alimentând temerile privind perturbări mai ample ale aprovizionării globale cu energie.

Sirene sună în Bahrain, în timp ce resturi cad în Dubai Marina

ACTUALIZARE 07:33 Ministerul de Interne din Bahrain anunță că se aud sirene pe teritoriul țării și îi îndeamnă pe cetățeni să „se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, scrie BBC.

Mai devreme, patru cetățeni au suferit răni ușoare și mai multe case au fost avariate în Sitra – nu departe de capitala Manama – după ce șrapnel a căzut „în urma interceptării unor drone iraniene”, a declarat Ministerul de Interne într-o postare pe X.

Între timp, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, biroul de presă al guvernului spune că șrapnelul provenit de la o interceptare aeriană reușită a căzut pe fațada unei clădiri din zona Dubai Marina. Nu au existat incendii sau răniți, se precizează în comunicat.

Votul din Consiliul de Securitate al ONU vizând propunerea referitoare la Strâmtoarea Ormuz, amânat pentru săptămâna viitoare

ACTUALIZARE: 07:30 Consiliul de Securitate al ONU este aşteptat să voteze săptămâna viitoare asupra unei rezoluţii propuse de Bahrain pentru asigurarea libertăţii de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, a relatat vineri Reuters, citând diplomaţi, potrivit News.ro.

Votul era programat iniţial pentru vineri, apoi a fost reprogramat pentru sâmbătă. Mai mulţi diplomaţi au declarat că votul a fost amânat pentru săptămâna viitoare şi nu a fost stabilită încă o nouă dată.

Proiectul de rezoluţie, dacă va fi adoptat, ar autoriza statele să folosească „toate mijloacele defensive necesare” pentru a asigura tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. Aceasta ar permite acţiuni navale în strâmtoare, care este practic închisă de la începutul războiului.

Propunerea ar fi întâmpinat opoziţie din partea Chinei, Rusiei şi a altor state. Aceasta ar „legitima utilizarea ilegală şi nediscriminatorie a forţei, ceea ce ar duce inevitabil la o escaladare suplimentară a situaţiei şi la consecinţe grave”, a declarat joi ambasadorul Chinei la ONU, Fu Cong, citat de Reuters.

Iranul a respins un armistițiu de 48 de ore. Un alt refuz venit și din Qatar

O sursă anonimă a declarat vineri agenției de știri semi-oficiale iraniene Fars că Teheranul a respins o propunere a Statelor Unite privind un armistițiu de 48 de ore, relatează Reuters și The Guardian.

Sursa a precizat că propunerea a fost făcută miercuri prin intermediul unei alte țări, care nu a fost numită. Nu a existat niciun comentariu sau confirmare imediată din partea Statelor Unite.

Amintim că ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul ar accepta doar o încetare permanentă și cuprinzătoare a războiului – nu un armistițiu temporar – precum și alte cerințe, cum ar fi despăgubiri pentru daunele cauzate.

El a subliniat, de asemenea, că Teheranul nu a răspuns încă la propunerea în 15 puncte a SUA, dar a afirmat că încrederea dintre cele două țări este la „zero” și că unele dintre cererile Washingtonului sunt „excesive”.

Totodată, eforturile actuale de mediere conduse de țările din regiune, inclusiv Pakistanul, pentru a facilita un armistițiu între Statele Unite și Iran au ajuns într-un impas, relatează The Wall Street Journal, conform Times of Israel.

Iranul a comunicat oficial mediatorilor că nu este dispus să se întâlnească cu oficialii americani la Islamabad în zilele următoare și consideră cererile SUA inacceptabile, se arată în raport, adăugându-se că Turcia și Egiptul caută o cale de ieșire din impasul diplomatic și analizează locații alternative pentru găzduirea discuțiilor, precum Qatar sau Istanbul.

În plus, Qatarul s-a opus eforturilor depuse de Statele Unite și de țările din Orientul Mijlociu de a-i atribui rolul de mediator principal în negocierile de încetare a focului dintre SUA și Iran, relatează Wall Street Journal, complicând astfel demersurile de a avansa cu negocierile privind încheierea războiului, conform Times of Israel.

Citatând surse oficiale familiarizate cu situația și pe mediatorii implicați, articolul precizează că, săptămâna trecută, Qatarul a comunicat Statelor Unite că nu este dispus să medieze negocierile.

Iranul ironizează SUA

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagheri Ghalibaf, a ironizat SUA pe contul său de X, în urma informațiilor potrivit cărora un avion de vânătoare american a fost doborât deasupra Iranului, conform BBC.

„După ce au învins Iranul de 37 de ori la rând, acest război strălucit și lipsit de strategie pe care l-au început a fost acum retrogradat de la «schimbarea regimului» la «Hei! Poate cineva să ne găsească piloții? Vă rog?», se arată într-o postare de pe contul lui Ghalibaf.

Trump a declarat pe 31 martie că a avut loc o schimbare de regim în Iran, afirmând că noua generație de lideri iranieni este „mult mai puțin radicalizată” și mai „rațională”.

Ghalibaf a postat, de asemenea, sarcastic: „Uau. Ce progres incredibil. Genii absolute.” Unele rapoarte neconfirmate au sugerat că administrația Trump îl lua în considerare pe Ghalibaf ca potențial partener și, posibil, chiar ca viitor lider.

Totodată, Ali Akbar Ahmadian, un oficial iranian din domeniul apărării, a declarat într-o postare pe X că „nu ne vom retrage sub amenințări”, conform NBC News.

„Această regiune este terenul nostru de joc, iar răspunsurile se bazează pe calcule raționale și realiste, nu pe teatralități în stil hollywoodian”, a spus Ahmadian, reprezentantul liderului revoluției în cadrul Consiliului de Apărare al Republicii Islamice.

„Revoluția Islamică, în prima sa etapă, a expulzat America din Iran”, a spus el. „A doua etapă”, a adăugat el, este expulzarea forțelor americane „din regiune”.

70% din capacitatea de producție a oțelului din Iran a fost distrusă, susține Netanyahu

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că 70% din capacitatea de producție a oțelului din Iran a fost distrusă de atacurile aeriene comune ale Statelor Unite și Israelului, care au vizat în repetate rânduri infrastructura critică iraniană și baza industrială a țării, relatează Al Jazeera.

„Eliminăm comandanți, bombardăm poduri, bombardăm infrastructuri”, a declarat Netanyahu vineri într-o declarație video.

„Aceasta este o realizare extraordinară care privează Gărzile Revoluționare atât de resursele financiare, cât și de capacitatea de a produce multe arme.”

Atacurile asupra obiectivelor civile, cum ar fi fabricile de oțel, sunt interzise, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate în scopuri militare, notează sursa citată.

Mai multe nave din Oman, Franța și Japonia au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, pentru prima dată de la începutul războiului din Golf

Giorgia Meloni a început un turneu neanunțat în Golf. E prima vizită în regiune a unui oficial UE sau NATO de la începutul războiului

Editor : A.M.G. | B.E. | C.A.