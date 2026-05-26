Mojtaba Khamenei amenință: SUA nu mai au refugiu sigur în Orientul Mijlociu

În urma atacurilor americane asupra armatei iraniene de luni spre marți, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a amenințat Statele Unite. El a declarat că țările din Orientul Mijlociu „nu mai reprezintă un scut pentru bazele americane”, relatează focus.de.

„America nu va mai găsi un refugiu sigur în regiune pentru mașinațiunile sale și pentru înființarea de baze militare”, ar fi declarat liderul suprem iranian cu ocazia pelerinajului islamic Hajj.

Armata americană a efectuat luni „lovituri aeriene în sudul Iranului”, potrivit Fox News.

„Forțele americane au acționat astăzi în legitimă apărare pentru a-și proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”, a declarat Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al Armatei SUA, potrivit Fox News.

„Țintele au inclus baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene care încercau să amplaseze mine. Comandamentul Central al SUA continuă să apere forțele noastre, dând dovadă de reținere în timpul armistițiului în curs”, a spus Hawkins, potrivit sursei citate.

Presa iraniană a relatat despre explozii în orașul portuar Bandar Abbas din sudul Iranului, agenția de știri semi-oficială Mehr relatând că situația era sub control.

Totodată, atacurile americane au provocat și o reacție din partea Corpului Gărzilor Revoluționare.

Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene și-a declarat dreptul de a riposta împotriva oricărei încălcări a armistițiului de către SUA. „Corpul Gărzilor Revoluționare a avertizat asupra oricărei încălcări a armistițiului de către armata americană agresivă și consideră dreptul său de a riposta legitim și cert.”

Într-o declarație publicată de presa de stat, Corpul Gărzilor Revoluționare a susținut că a identificat „avioane de vânătoare și drone americane invadatoare” - o referință evidentă la atacurile menționate anterior.

Aceștia au mai declarat că au doborât o dronă MQ-9 după ce și-au activat măsurile defensive; de ​​asemenea, au susținut că au forțat o altă dronă și un avion de vânătoare american să „fugă”. Aceste afirmații, însă, nu pot fi încă verificate independent.

Editor : M.C