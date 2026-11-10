Epopeea prezenței șefului UFC la Casa Albă s-a încheiat înainte să înceapă: „Am zero aspiraţii politice", l-a refuzat White pe Trump

Dana White, şeful UFC, cea mai importantă organizaţie de arte marţiale mixte (MMA) din lume, a exclus posibilitatea de a deveni următorul secretar de presă al Casei Albe, punând astfel capăt speculaţiilor care circulau de câteva zile cu privire la o eventuală numire a sa în funcţie de către preşedintele Donald Trump, relatează marţi dpa, potrivit agerpres.

„Ai vrea să fii secretar de presă al Statelor Unite ale Americii sau preferi să rămâi la acest ridicol UFC?", l-a întrebat Trump luni pe White, în cadrul unei conferinţe de presă comune la Casa Albă.

White a râs şi i-a mulţumit lui Trump pentru propunere, după care a refuzat.

„Nu vreau să mă implic în politică", a spus el. „Am zero aspiraţii politice", a mai spus el.

În timpul conferinţei de presă, White a trecut chiar în spatele pupitrului şi a răspuns la întrebările jurnaliştilor.

Trump a afirmat că vechiul său prieten iubeşte ţara şi ar face o treabă fantastică în funcţia de secretar de presă al Casei Albe, dar a adăugat că amândoi au alte chestiuni de rezolvat.

Preşedintele american a dat naştere la speculaţii în weekend când a afirmat că şi-ar dori ca White, şeful Ultimate Fighting Championship (UFC), să preia acest rol, pentru ca ulterior să precizeze că anunţul a fost doar o glumă.

White a povestit că se afla la Londra, asistând la o luptă, când Trump l-a sunat pentru a-i comunica anunţul respectiv.

„Ultimele 24 de ore din viaţa mea au fost de-a dreptul nebuneşti", a spus el.

White este prieten cu Trump de ani de zile şi l-a susţinut în campaniile sale electorale. Preşedintele participă frecvent la evenimentele UFC.

În iunie, pe peluza Casei Albe au fost organizate lupte MMA pentru a marca împlinirea vârstei de 80 de ani de către Trump, un eveniment care a atras numeroase critici.

Poziţia strategică de secretar de presă al Casei Albe este vacantă de la demiterea lui Katie Zacharia pe 16 octombrie, după doar cinci zile. Această comentatoare conservatoare a făcut o impresie slabă în timpul singurului briefing de presă pe care l-a condus şi a fost acuzată că a minţit cu privire la calificările sale de juristă.

Editor : A.R.