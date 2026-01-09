Fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy rămâne în închisoare. Donald Trump a respins cererea de grațiere

Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru The New York Times, că a respins cererea de graţiere prezentată de fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy, care ispăşeşte în New Jersey o pedeapsă de patru ani şi două luni de închisoare pentru violenţă sexuală.

Cântăreţul şi omul de afaceri, al cărui nume real este Sean Combs, a fost condamnat în octombrie la 50 de luni de închisoare pentru transportul de persoane în scopul prostituţiei, precum şi la o amendă de 500.000 de dolari. Avocaţii săi au făcut apel împotriva acestei pedepse şi a condamnării sale din iulie, după două luni de proces.

Juraţii unui tribunal federal din New York au respins acuzaţiile cele mai grave de proxenetism şi asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni aduse împotriva fostului star, scutindu-l de închisoarea pe viaţă.

P. Diddy „mi-a cerut să-l graţiez”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor de la The New York Times care l-au intervievat miercuri, precizând că această cerere a fost făcută „prin scrisoare”. El i-a întrebat dacă vor să vadă scrisoarea, dar nu le-a arătat-o şi a spus că nu intenţionează să dea curs acestei cereri, fără a explica de ce, relatează ziarul.

În vară, avocata lui P. Diddy, Nicole Westmoreland, a anunţat deja că rapperul încearcă să obţină o graţiere prezidenţială din partea preşedintelui Donald Trump. „Am avut contacte şi discuţii cu privire la o graţiere”, a declarat ea la CNN.

La acea vreme, şeful statului american a indicat că era puţin probabil ca cererea apărării să aibă succes, descriindu-l pe P. Diddy ca fiind o persoană „foarte răuvoitoare” şi critică la adresa sa, într-un interviu acordat canalului Newsmax.

În 2020, cântăreţul şi-a exprimat sprijinul pentru Joe Biden în cursa pentru Casa Albă. Mai devreme, în 2017, el a declarat că „nu-i pasă deloc de Donald Trump” într-un interviu acordat Daily Beast. El a adăugat: „Negrii se află în aceeaşi situaţie de rahat. Comediile care au loc la Washington nu sunt ceea ce ne preocupă”.

În 25 decembrie, avocaţii fostului star hip-hop au solicitat, de asemenea, unei curţi federale de apel din New York să dispună eliberarea imediată a acestuia, considerând că clientul lor a fost „tratat sever” de judecătorul federal care a pronunţat sentinţa.

Judecătorul în cauză, Arun Subramanian, a asigurat în octombrie, la finalul procesului, că mărturiile reclamantelor împotriva lui P. Diddy au determinat pedeapsa pronunţată. Mai multe femei îl acuză pe fostul producător de violenţă sexuală, inclusiv violuri, şi proxenetism.

