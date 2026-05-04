Scenariul prin care Benjamin Netanyahu ar putea scăpa de condamnare în cele trei dosare de corupție

Parchetul israelian este de acord să discute cu premierul Benjamin Netanyahu pentru a explora un eventual acord de recunoaştere a vinovăţiei în procesul de corupţie al acestuia, ca urmare a unei iniţiative lansate de preşedintele Isaac Herzog pentru a examina posibile căi de soluţionare a cazului înainte de a se pronunţa asupra unei cereri de graţiere a şefului guvernului, relatează luni agenţia EFE.

Preşedintele Isaac Herzog a cerut pe 28 aprilie iniţierea unui astfel de dialog între acuzare şi acuzat, după ce în noiembrie anul trecut Netanyahu a cerut graţierea în trei dosare penale deschise pe numele său şi în care este acuzat, printre altele, de fraudă, abuz de încredere şi luare de mită.

Procesul a polarizat scena politica israeliană, opoziţia fiind împotriva unei graţieri fără recunoaşterea vinovăţiei, în timp ce membri ai guvernului cer închiderea acţiunilor judiciare şi invocă drept argument nevoia de stabilitate instituţională în contextul conflictelor armate regionale în care este implicat Israelul, notează Agerpres.

Între timp, Netanyahu şi-a anulat audierea în faţa instanţei care era programată pentru luni. Potrivit postului israelian Channel 12, decizia ar fi determinată de agenda de reuniuni a premierului.

Dar astfel de amânări ale mărturiilor sale, programate de trei ori pe săptămână, au devenit o practică obişnuită a lui Netanyahu, care invocă motive de securitate sau chiar probleme minore de sănătate.

El are trei dosare deschise în instanţă, respectiv dosarele aşa-numite „1000” şi „2000”, pentru fraudă şi abuz de încredere, şi dosarul „4000”, considerat cel mai grav şi care priveşte presupuse favoruri pe care, pe vremea când era ministru al comunicaţiilor, le-a oferit afaceristului Shaul Elovich, care controla compania de telecomunicaţii Bezeq şi website-ul Walla News, în schimbul unei acoperiri media favorabile.

