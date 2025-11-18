Fotbal: Trump ameninţă din nou oraşele democrate cu retragerea de pe lista gazdelor CM 2026

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a reiterat luni ameninţările de a retrage oraşele cu primari democraţi de pe lista celor care vor găzdui meciurile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, dacă le consideră nesigure, informează EFE.

„Dacă vom crede că există indicii de probleme, l-aş ruga pe Gianni (Infantino, preşedintele FIFA, prezent luni la Casa Albă - n.red.) să mute evenimentul în alt oraş”, a declarat Trump ca răspuns la întrebările reporterilor în Biroul Oval.

Trump s-a referit la Seattle, care a ales-o recent pe Katie Wilson, din aripa socialistă a Partidului Democrat, în funcţia de primar.

„Dacă vom crede că va exista o problemă în Seattle, unde au un primar foarte, foarte liberal, aproape comunist... Dacă credem că va exista o problemă, Gianni, pot spune că vom muta (locul de disputare)? Nu cred că vor avea această problemă, dar vom muta evenimentul într-un loc unde este apreciat şi sigur”, a adăugat el.

Trump i-a îndemnat, de asemenea, pe primarii şi guvernatorii democraţi să solicite asistenţă federală pentru desfăşurarea de trupe în oraşele lor, pentru a asigura securitatea. Preşedintele a făcut apoi referire la criminalitatea din Los Angeles şi California.

„Dacă va exista cel mai mic semn de problemă, vrem să intervenim înainte să se întâmple. Vrem ca totul să fie complet sigur pentru Gianni, FIFA şi toţi oamenii minunaţi care vor fi acolo”, a spus liderul american.

„Îmi place Los Angeles-ul. Dacă au nevoie de ajutor, aş fi bucuros să trimit Garda Naţională sau pe oricine este necesar pentru a-i sprijini”, a adăugat el.

Gianni Infantino a spus la rândul său că, pentru FIFA, securitatea este „prioritatea numărul unu”. „Trebuie să ne asigurăm că toţi fanii care sosesc din străinătate sau care sunt deja aici pot experimenta o celebrare a sportului. Şi acest lucru poate fi realizat doar cu o securitate de 100%”, a subliniat conducătorul forului fotbalistic mondial.

Statele Unite, care vor găzdui Cupa Mondială 2026 împreună cu Mexic şi Canada, contează pe unsprezece oraşe gazdă, majoritatea cu primari democraţi, cum ar fi Los Angeles, New York, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia şi Seattle.

La Seattle, de exemplu, urmează să se dispute şase meciuri, în timp ce Los Angeles-ul va găzdui opt partide de la turneul final de anul viitor (11 iunie - 19 iulie).

